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La reina Máxima encabezó la Marcha del Orgullo LGBTQI+ en Ámsterdam

“Poder ser uno mismo, amar a quien quieras, ¿no es eso lo normal?; ¡apóyense mutuamente, estén juntos y disfrútenlo!”, dijo la monarca al inicio de la marcha

La World Pride es un encuentro internacional realizado cada dos años en diferentes ciudades que se seleccionan entre las locaciones que se postulan.

La World Pride es un encuentro internacional realizado cada dos años en diferentes ciudades que se seleccionan entre las locaciones que se postulan.

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La reina Máxima hizo historia al convertirse en la primera monarca en encabezar una Marcha del Orgullo LGBTQI+.

Este fin de semana, sobre un escenario en el Vondelpark de Ámsterdam, sonaba la canción Dancing Queen de ABBA cuando la reina dio inicio a la semana de World Pride con unas palabras de apoyo a la comunidad: “Poder ser uno mismo, amar a quien quieras, ¿no es eso lo normal? ¡Apóyense mutuamente, estén juntos y disfrútenlo!”.

Varios organizadores del encuentro sostenían pancartas con mensajes como “Unidos en el orgullo”, “Los derechos de los gais son derechos humanos” y “Juntos somos más fuertes”, mientras Máxima levantaba el cartel que decía “El amor no sabe de límites”.

Varios organizadores del encuentro sostenían pancartas con mensajes como “Unidos en el orgullo”, “Los derechos de los gais son derechos humanos” y “Juntos somos más fuertes”, mientras Máxima levantaba el cartel que decía “El amor no sabe de límites”.

Tras ella, varios organizadores del encuentro sostenían pancartas con mensajes como “Unidos en el orgullo”, “Los derechos de los gais son derechos humanos” y “Juntos somos más fuertes”, mientras Máxima levantaba el cartel que decía “El amor no sabe de límites”.

No es el primer gesto de la monarca en defensa de los derechos LGBTQI+. En 2013 apoyó el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Tres años después, el rey Guillermo formó parte del aniversario número 70 de la sede que tiene en Ámsterdam la COC, organización de defensa de derechos LGBTQI+.

En 2001, Países Bajos fue el primer país del mundo en aprobar el casamiento entre dos personas del mismo sexo.

En 2001, Países Bajos fue el primer país del mundo en aprobar el casamiento entre dos personas del mismo sexo.

World Pride es un encuentro internacional realizado cada dos años en diferentes ciudades que se seleccionan entre las locaciones que se postulan. Ámsterdam tenía varios atractivos para salir elegida: en 2001, Países Bajos fue el primer país del mundo en aprobar el casamiento entre dos personas del mismo sexo. En 1996, además, tres neerlandeses llevaron adelante la primera celebración de la Marcha del Orgullo con un desfile de barcos por los canales de Ámsterdam.

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