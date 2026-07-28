¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Mercedes Morán ve gente muerta en la miniserie de Pablo Larraín que estrenará Netflix

Mis muertos tristes, basada en relatos de Mariana Enriquez, debutará en el Festival de San Sebastián y se exhibirá como largometraje

Mercedes Morán en Mis muertos tristes.

Mercedes Morán en Mis muertos tristes.

FOTO

Pablo Larraín | Netflix

A poco más de un mes del comienzo del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de setiembre, la organización anunció que Mis muertos tristes, la más reciente realización del cineasta chileno Pablo Larraín, de Netflix, será parte de la competencia de la Sección Oficial. La miniserie de cuatro episodios, basada en cuentos de la premiada autora argentina Mariana Enriquez, se exhibirá en formato largometraje en la 74ª edición del festival.

Las historias están protagonizadas por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez y, luego de su paso por el festival, está previsto su estreno en Netflix el 24 de setiembre.

Dolores Fonzi.

Dolores Fonzi.

“Encantado de que Mis muertos tristes forme parte de la competencia en San Sebastián, un festival antiguo y amigo, donde nuestra lengua y cultura son protagonistas”, dijo Larraín al enterarse de la noticia.

Mis muertos tristes está basada en el cuento homónimo e incorpora a la narración pasajes y personajes de otros relatos de Enriquez: Julie, Un lugar soleado para gente sombría y Cuando hablábamos con los muertos. La adaptación estuvo a cargo de la propia autora y el realizador, junto con Guillermo Calderón y Anastasia Ayazi.

Alejandra Flechner.

Alejandra Flechner.

La historia sigue a Ema (Morán), una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, mientras intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie (Fonzi) y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio violento, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido solo perceptible para Ema comienza a expandirse por todo el barrio cuando los muertos empiezan a hacerse presentes enfrentando a todos con sus propios fantasmas.

Carolina Sánchez Álvarez.

Carolina Sánchez Álvarez.

Aunque aún no se ha dado a conocer el tráiler, Netflix difundió este video anunciando el estreno de la miniserie en una sátira en la que Mercedes Morán —en un guiño a Sexto sentido— le cuenta a Fernanda (Lorena Vega), la psicóloga que se ganó el corazón de todos en Envidiosa, que ve gente muerte.

Mis muertos tristes está producida por Fábula, la compañía fundada en 2003 por los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín, que ya colecciona unos 44 largometrajes y 15 series de facturación propia. Como productores han obtenido el Oscar por Una mujer fantástica, del director Sebastián Lelio; el Oso de Plata en Berlín por El club, dirigida por el propio Larraín, y el Goya por La memoria infinita, de Maite Alberdi.

Selección semanal
Entrevista

Carlos Enciso ve “asimetrías” e “inequidad” en el respaldo del gobierno central a intendencias fuera de la zona metropolitana

Por Federico Castillo
Transporte

ANP: “Habrá que ver algún mecanismo” y “quiénes” financiarán obra de dragado del puerto a 14 metros

Por Ana Morales
Seguridad Pública

Tras homicidio por venganza en el Parque Rodó, Orsi se reúne con Negro y la cúpula policial

Por Juan Francisco Pittaluga
Tecnología

En un año, el conocimiento sobre inteligencia artificial se disparó entre los uruguayos

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Mercedes Morán en Mis muertos tristes.
Video

Mercedes Morán ve gente muerta en la miniserie de Pablo Larraín que estrenará Netflix

Una de las casas de El Nido de Quetzalcóatl, cerca de Ciudad de México.

Desde 170 dólares la noche: cinco alojamientos de Airbnb que parecen de otro mundo

Por Redacción Galería
Así será el estadio más grande del mundo que prepara Marruecos para el Mundial 2030

Así será el estadio más grande del mundo que prepara Marruecos para el Mundial 2030

Por Redacción Galería
Tonga Reyno celebra su cuarta victoria en BKFC en el Antel Arena y busca el título de peso ligero.

Tonga Reyno hizo historia: ganó en el debut de BKFC Latinoamérica y quedó a un paso del cinturón

Por Felipe Barbeito