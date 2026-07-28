Mercedes Morán ve gente muerta en la miniserie de Pablo Larraín que estrenará Netflix

A poco más de un mes del comienzo del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de setiembre, la organización anunció que Mis muertos tristes, la más reciente realización del cineasta chileno Pablo Larraín, de Netflix, será parte de la competencia de la Sección Oficial. La miniserie de cuatro episodios, basada en cuentos de la premiada autora argentina Mariana Enriquez, se exhibirá en formato largometraje en la 74ª edición del festival.
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Las historias están protagonizadas por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez y, luego de su paso por el festival, está previsto su estreno en Netflix el 24 de setiembre.
Dolores Fonzi.
Pablo Larraín | Netflix
“Encantado de que Mis muertos tristes forme parte de la competencia en San Sebastián, un festival antiguo y amigo, donde nuestra lengua y cultura son protagonistas”, dijo Larraín al enterarse de la noticia.
Mis muertos tristes está basada en el cuento homónimo e incorpora a la narración pasajes y personajes de otros relatos de Enriquez: Julie, Un lugar soleado para gente sombría y Cuando hablábamos con los muertos. La adaptación estuvo a cargo de la propia autora y el realizador, junto con Guillermo Calderón y Anastasia Ayazi.
Alejandra Flechner.
Pablo Larraín | Netflix
La historia sigue a Ema (Morán), una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, mientras intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie (Fonzi) y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio violento, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido solo perceptible para Ema comienza a expandirse por todo el barrio cuando los muertos empiezan a hacerse presentes enfrentando a todos con sus propios fantasmas.
Carolina Sánchez Álvarez.
Pablo Larraín | Netflix
Aunque aún no se ha dado a conocer el tráiler, Netflix difundió este video anunciando el estreno de la miniserie en una sátira en la que Mercedes Morán —en un guiño a Sexto sentido— le cuenta a Fernanda (Lorena Vega), la psicóloga que se ganó el corazón de todos en Envidiosa, que ve gente muerte.
Mis muertos tristes está producida por Fábula, la compañía fundada en 2003 por los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín, que ya colecciona unos 44 largometrajes y 15 series de facturación propia. Como productores han obtenido el Oscar por Una mujer fantástica, del director Sebastián Lelio; el Oso de Plata en Berlín por El club, dirigida por el propio Larraín, y el Goya por La memoria infinita, de Maite Alberdi.