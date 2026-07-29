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Tadej Pogacar gana su quinto título en el Tour de France y México llega al podio por primera vez

El esloveno pasó a estar entre los mejores ciclistas de la historia y a convertirse en el corredor más joven en alcanzar cinco victorias en esta prueba

La gran revelación del Tour de France fue el mexicano Isaac del Toro, el primero de su país en llegar al podio de la carrera.

La gran revelación del Tour de France fue el mexicano Isaac del Toro, el primero de su país en llegar al podio de la carrera.

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Se dice que Tadej Pogacar ya dejó de competir con sus rivales. Ahora va por récords históricos, tanto de carreras ganadas como de velocidad y de tiempos.

Este fin de semana, al ganar su quinto Tour de France, el esloveno pasó a estar entre los mejores ciclistas de la historia y a ser el corredor más joven en alcanzar cinco victorias en esta prueba. Por su edad, Pogacar tiene posibilidades de convertirse en el mejor de todos los tiempos si supera las marcas del belga Eddy Merckx y mantiene el dominio absoluto en los próximos años.

Al ganar su quinto título, el esloveno Tadej Pogacar pasó a estar entre los mejores ciclistas de la historia.

Al ganar su quinto título, el esloveno Tadej Pogacar pasó a estar entre los mejores ciclistas de la historia.

Antes de Pogacar, solo cuatro ciclistas habían logrado ganar cinco títulos del tour.

En esta edición, el ciclista completó el tour en un tiempo de 73 minutos y con la mayor diferencia de su trayectoria —seis minutos y medio— con respecto al segundo puesto del belga Remco Evenepoel.

Los 89 kilómetros de la última etapa del Tour de France incluyeron tres subidas a la colina de Montmartre.

Los 89 kilómetros de la última etapa del Tour de France incluyeron tres subidas a la colina de Montmartre.

A esta altura, los triunfos de Pogacar ya no sorprenden tanto como otros. En este caso, la gran sorpresa fue Isaac del Toro, el mexicano de 22 años que terminó tercero y se convirtió en el primer ciclista de su país en alcanzar el podio del Tour de France.

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