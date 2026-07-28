El diseño se apodera de la ciudad en una nueva edición de Casadeco

Este año Casadeco celebra su 11ª edición y, con ella, llega un nuevo circuito de la Ruta Pop Up Casadeco, que del 12 al 15 de agosto propone un recorrido por algunos de los principales locales, estudios, showrooms y espacios vinculados al diseño, la decoración, la arquitectura, el arte y el estilo de vida de Montevideo.

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En el transcurso de esos cuatro días estos espacios se prepararán especialmente, con lanzamientos, presentaciones de productos, charlas, demostraciones, experiencias gastronómicas, beneficios exclusivos y actividades pensadas para acercar el diseño a toda la ciudad.

El diseño como experiencia Nuevas tendencias en diseño de interiores según Renata Battione y Ximena Arcos Pérez, creadoras de Casadeco

Serán más de 50 las marcas que abrirán sus puertas para presentar novedades, generar encuentros con profesionales y ofrecer experiencias exclusivas. Algunas de ellas son Balcony, De Arcos, Walnut, Moss, Kave Home, Pinotea, Soho, Decopiq, Impulse Fitness Store, Watt, Darko, Troccoli, Rugit, Gema, Master Key, Viasono, Montecuir, Soy Mezcla, Ágata, De Antes, Domo, Naterial, Corazón de Hierro, Lizzie, La Esteña, Entrecasa, Bagno & Company, Senderos, The Flower Pot, Casa Kos, Colección Sur, Fagu Projects, FA Colchones, Acapia, Cantú, Hybridesk.uy, Lumi Kids, Zulia Macetas, Victoria Brown Home, Dominga Home Deco, Artesia, Borgo Atelier, Maruja, Bosch Electrodomésticos, Nual Studio y FMB Diseño & Deco.

Además de presentaciones de nuevos productos y colecciones y lanzamientos de marcas, durante la Ruta Pop Up habrá una programación con charlas sobre diseño, interiorismo y arquitectura, experiencias gastronómicas, demostraciones en vivo, activaciones, sorteos y encuentros con profesionales y referentes del sector. El hotel Le Bibló será uno de los espacios participantes de la Ruta Pop Up y albergará diversas actividades, entre charlas y presentaciones abiertas al público.

Mientras tanto, del 7 al 22 de agosto tendrá lugar una nueva edición de la Open House de Casadeco en el edificio Angra, del Grupo Hughes & Rienzi, en Parque Miramar. La muestra convocó a 15 interioristas, que intervendrán 15 apartamentos plasmando las últimas tendencias en diseño, arquitectura, decoración, tecnología y equipamiento para el hogar. Durante las dos semanas del Open House, las puertas estarán abiertas de martes a sábado de 12 a 20 horas y los domingos de 14 a 20.

Al mismo tiempo funcionarán dos shops, donde el público podrá adquirir artículos de decoración, mobiliario, objetos y accesorios de diseño de las marcas participantes. El Open House contará también con una cafetería, pensada como una parada en medio del recorrido y un punto de encuentro para visitantes, profesionales y aficionados al diseño.

Otro de los espacios destacados será la cocina diseñada por Estudio Clama, donde se realizarán clases de cocina, demostraciones gastronómicas y presentaciones especiales con chefs invitados.

En sus 11 años de trayectoria, Casadeco se ha consolidado como una de las principales plataformas de diseño del país, reuniendo más de 100 marcas, una comunidad de más de 25.000 seguidores y más de 50.000 visitantes a lo largo de sus distintas ediciones.

A partir del 7 de agosto la invitación se renueva para recorrer, descubrir e inspirarse, convirtiendo a Montevideo en un gran escenario de diseño, arquitectura y decoración.

La grilla completa de actividades con sus respectivos horarios estará disponible en las redes sociales de Casadeco. Durante los cuatro días de la Ruta Pop Up las marcas adheridas ofrecerán un 25% de descuento con tarjetas Santander.