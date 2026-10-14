La salud mental en el discurso de la reina Letizia y una particular visita de los príncipes de Mónaco
La reina de España reflexionó sobre el sufrimiento emocional y reclamó el acceso universal a los tratamientos de salud mental. Mientras tanto, los príncipes de Mónaco visitaron una nueva guardería municipal y compartieron una jornada con niños
La reina Letizia dio un potente discurso en el acto institucional por el Día de la Salud Mental.
“Todos vosotros y yo también podríamos hablar de muchas personas que no comprenden por qué tienen un ataque de pánico camino del trabajo, o por qué no consiguen pegar un ojo; personas que no encuentran fuerzas para salir de la cama pese a que aparentemente no haya sucedido nada traumático en sus vidas. La mala salud mental a veces es invisible”, manifestó la reina Leitiza en su discurso en el acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental, organizado por la Confederación Salud Mental España.
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Agregó que actualmente conviven “dos realidades”: las patologías mentales y grandes dosis de sufrimiento emocional. Y que, aunque ir al psicólogo esté más aceptado en estos tiempos, reclamó que los tratamientos adecuados deben ser accesibles de forma universal.
En Mónaco, en tanto, los niños ocuparon por estos días un lugar primordial en la agenda real. Acompañada por el príncipe Alberto, la princesa Charlene recorrió las instalaciones de una nueva guardería municipal ubicada en el corazón del principado.
La princesa Charlene y el príncipe Alberto de Mónaco recorrieron las instalaciones de una nueva guardería ubicada en el corazón del principado.
La pareja se detuvo a jugar y compartir momentos con los niños en habitaciones decoradas con paredes azules y amarillas, mientras que los fotógrafos registraron el momento en que una niña entregó un ramo de flores a la princesa.
Los príncipes se tomaron su tiempo para interactuar y hasta jugar con los niños.
La guardería forma parte de una iniciativa del Ayuntamiento de Mónaco y busca ser un servicio para las familias del principado y enfocarse en atender las necesidades del futuro de la primera infancia.