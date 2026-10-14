¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La salud mental en el discurso de la reina Letizia y una particular visita de los príncipes de Mónaco

La reina de España reflexionó sobre el sufrimiento emocional y reclamó el acceso universal a los tratamientos de salud mental. Mientras tanto, los príncipes de Mónaco visitaron una nueva guardería municipal y compartieron una jornada con niños

La reina Letizia dio un potente discurso en el acto institucional por el Día de la Salud Mental.

La reina Letizia dio un potente discurso en el acto institucional por el Día de la Salud Mental.

FOTO

EFE
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

“Todos vosotros y yo también podríamos hablar de muchas personas que no comprenden por qué tienen un ataque de pánico camino del trabajo, o por qué no consiguen pegar un ojo; personas que no encuentran fuerzas para salir de la cama pese a que aparentemente no haya sucedido nada traumático en sus vidas. La mala salud mental a veces es invisible”, manifestó la reina Leitiza en su discurso en el acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental, organizado por la Confederación Salud Mental España.

Agregó que actualmente conviven “dos realidades”: las patologías mentales y grandes dosis de sufrimiento emocional. Y que, aunque ir al psicólogo esté más aceptado en estos tiempos, reclamó que los tratamientos adecuados deben ser accesibles de forma universal.

En Mónaco, en tanto, los niños ocuparon por estos días un lugar primordial en la agenda real. Acompañada por el príncipe Alberto, la princesa Charlene recorrió las instalaciones de una nueva guardería municipal ubicada en el corazón del principado.

La princesa Charlene y el príncipe Alberto de Mónaco recorrieron las instalaciones de una nueva guardería ubicada en el corazón del principado.

La princesa Charlene y el príncipe Alberto de Mónaco recorrieron las instalaciones de una nueva guardería ubicada en el corazón del principado.

La pareja se detuvo a jugar y compartir momentos con los niños en habitaciones decoradas con paredes azules y amarillas, mientras que los fotógrafos registraron el momento en que una niña entregó un ramo de flores a la princesa.

Los príncipes se tomaron su tiempo para interactuar y hasta jugar con los niños.

Los príncipes se tomaron su tiempo para interactuar y hasta jugar con los niños.

La guardería forma parte de una iniciativa del Ayuntamiento de Mónaco y busca ser un servicio para las familias del principado y enfocarse en atender las necesidades del futuro de la primera infancia.

Selección semanal
Inversiones

El gobierno anuncia megainversión en parque de centros de datos: es “la más grande de la historia”

Por Redacción Búsqueda
Perros sueltos

Federación Rural elaboró el borrador del plan piloto para el control de perros en Cerro Largo

Por Lucas Farías
Finanzas públicas

DGI empezó a notificar a empresas con inconsistencias en el pago de IVA, para regularizar tributo

Por Redacción Búsqueda
Fútbol Uruguayo

La AUF sufrió un revés en el Parlamento, en pleno diálogo con el gobierno por la Libertadores y el 2030

Por Juan Francisco Pittaluga

TE PUEDE INTERESAR

Bruno junto a un grupo de niños en una aldea al sur de Cabo Delgado, tras el paso de un ciclón y revueltas poselectorales que afectaron la zona y dejaron miles de muertos.

De la Fuerza Aérea a Peñarol de Pemba: la historia de un uruguayo en Mozambique

Por Santiago Perroni
Todos los superpoderes del mate, la bebida del pueblo

Todos los superpoderes del mate, la bebida del pueblo

Por Patricia Mántaras de la Orden
La Fórmula 1 volverá a África con un Gran Premio en Ruanda

La Fórmula 1 volverá a África con un Gran Premio en Ruanda

Por Redacción Galería
Pedro Pascal posó en la alfombra roja del London Film Festival junto a su hermana, Lux Pascal. 

Pedro y Lux Pascal y el regreso de Scarlett Johansson y Adam Driver en el London Film Festival

Por Redacción Galería