Pedro y Lux Pascal y el regreso de Scarlett Johansson y Adam Driver en el London Film Festival

El dúo que protagonizó Marriage Story regresa con el estreno de Paper Tiger; Robert Pattinson, en tanto, llegó al festival para presentar Primetime

Pedro Pascal posó en la alfombra roja del London Film Festival junto a su hermana, Lux Pascal.

Varios actores de Hollywood deleitaron al público en la alfombra roja del London Film Festival, el encuentro del cine más grande del Reino Unido —organizado por el British Film Institute— que cuenta con proyecciones, galas y estrenos internacionales de más de 250 películas de decenas de países.

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Uno de ellos fue Robert Pattinson, quien llegó con un traje gris oscuro y el cabello engominado para presentar Primetime, una película biográfica de suspenso dirigida por Lance Oppenheim, que sigue los orígenes del programa de televisión To Catch a Predator y su presentador, Chris Hansen. El filme se estrenó el pasado 25 de setiembre en Estados Unidos, tras el paso de la película por el Festival de Venecia.

Robert Pattinson presentó Primetime, una película biográfica de suspenso dirigida por Lance Oppenheim. Quienes también se robaron todas las miradas fueron Scarlett Johansson y Adam Driver, que vuelven a la gran pantalla como dúo protagónico —al igual que en Marriage Story— para formar parte de Paper Tiger, una película de crimen y drama dirigida por James Gray, con Miles Teller —quien no asistió al festival— como actor principal junto con Johansson y Driver.

En la alfombra roja los actores evidenciaron la complicidad que existe entre ambos y, en recuerdo a aquella icónica colaboración, recrearon ante las cámaras una “pelea” que terminó a las risas. Johansson, además, habló en el festival sobre lo que significa para ella volver a trabajar con Driver: “La comodidad que tenemos por haber hecho un trabajo tan íntimo antes realmente rinde frutos aquí”.

Scarlett Johansson y Adam Driver, protagonistas de Paper Tiger, recordaron en el London Film Festival la intimidad generada tras su trabajo para la nominada al Oscar Marriage Story. AFP El otro que provocó furor entre sus fanáticos fue Pedro Pascal, el galán del momento. Al grito de “¡Pedro!, ¡Pedro!”, de las personas que lo esperaban detrás de las vallas, el actor chileno posó con un traje de dos piezas de inspiración setentera, con el cuello de la camisa desabotonado.