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22 años después de su estreno, la serie original de HBO 'Epitafios' se reestrena remasterizada

La serie es la primera producción original de HBO realizada en Latinoamérica y podrá verse en versión remasterizada desde el 15 de octubre

Antonio Birabent en Epitafios.

Antonio Birabent en Epitafios.

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HBO Max
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

HBO cumple 35 años en América Latina y celebra el aniversario con el relanzamiento de Epitafios en versión remasterizada. Estrenada en 2004, fue la primera producción original de HBO realizada en la región y marcó el camino para las series que vendrían después.

La historia transcurre cinco años después de una toma de rehenes que terminó en tragedia. Renzo Márquez (Julio Chávez), un expolicía que intenta dejar atrás los fantasmas de aquel operativo, vuelve a verse involucrado en un caso cuando aparece un hombre asesinado junto a un inquietante epitafio. Junto a la psiquiatra Laura Santini (Paola Krum) y la detective Marina Segal (Cecilia Roth), deberá investigar una serie de asesinatos meticulosamente planificados que replican viejos crímenes; las víctimas parecen estar vinculadas con aquella tragedia.

Cecilia Roth y Juan Minujín en la segunda temporada de Epitafios.

Cecilia Roth y Juan Minujín en la segunda temporada de Epitafios.

A medida que el asesino deja pistas sobre sus próximos movimientos, Renzo descubre que detrás de los asesinatos hay una cuenta pendiente del pasado que alguien busca saldar. Con los epitafios como anticipos de nuevas víctimas, comienza una carrera contra el tiempo.

Disponible a partir del jueves 15 de octubre en HBO Max.

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