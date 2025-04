La tumba del papa Francisco, un nuevo lugar de peregrinación en Roma

“Fue el papa de mi formación inicial, el que me acompañó a lo largo de todo el camino de instrucción en el seminario”, dijo a Galería Diego Olivera, un joven cura de la diócesis de La Rioja, Argentina, quien luego de una hora de fila logró ser de los primeros en entrar a prestar sus respetos a la tumba del papa Francisco. La basílica de Santa María la Mayor abrió sus puertas a las 7 de la mañana del domingo 27, unas 18 horas después de que los restos del pontífice fueran sepultados allí.

Ya a primera hora la cola era larga y se fue haciendo cada vez más aún con el correr de las horas. El sol era intenso y los 22 grados de temperatura se hacían sentir alrededor del santuario, pero eso no impedía a la gente esperar su turno para rezar frente a los restos.

Por la alta concurrencia de público, a las 10.30 se bloqueó el ingreso temporalmente para descomprimir el lugar, según informó el medio religioso La Stampa. Luego se reabrió y el ingreso fluido de público no cesó hasta las 22 horas del domingo.

“Fue un momento muy emocionante, me quebré en lágrimas, pero con una memoria agradecida, y más en mi caso, que su magisterio, sus enseñanzas, sus gestos me marcaron, y para mí es una gran tarea hoy ser sacerdote”, agregó Diego, quien entró al seminario en 2014, un año después de que el pontífice argentino fuera elegido. “Alguien me dijo: ‘Vas a ser un sacerdote distinto al modelo que conocés, viene una nueva Iglesia, un nuevo modelo’, y así fue”, recordó el argentino.