La visita de Cristiano Ronaldo a la Casa Blanca, los elogios mutuos con Trump y la 'selfie' de la semana

El capitán de la selección portuguesa y delantero del equipo Al-Nassr de Arabia Saudita fue el invitado más codiciado de una cena de gala encabezada por el presidente de Estados Unidos

Ubicado en uno de los asientos cercanos a Trump y su esposa, Melania Trump, Cristiano Ronaldo recibió elogios durante el discurso del mandatario en plena cena.

Ubicado en uno de los asientos cercanos a Trump y su esposa, Melania Trump, Cristiano Ronaldo recibió elogios durante el discurso del mandatario en plena cena.

FOTO

EFE
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La selfie de la semana tiene entre sus protagonistas a varias de las personalidades más poderosas del mundo en uno de los escenarios más representativos del poder global. Cristiano Ronaldo, de esmoquin, es quien se encarga de hacer la foto en la que detrás aparecen su prometida, Georgina Rodríguez, el magnate —y hombre más rico del planeta— Elon Musk, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, entre otros.

La imagen resume a la perfección el clima de la noche del martes 18 de noviembre en la Casa Blanca, en la que una comitiva integrada por líderes políticos, empresariales y deportivos se reunió con motivo de una cena de gala encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que acompañó al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en su visita de Estado a Washington.

El capitán de la selección portuguesa y delantero del equipo Al-Nassr de Arabia Saudita fue el invitado más codiciado de la noche. Ubicado en uno de los asientos cercanos a Trump y su esposa, Melania Trump, recibió elogios durante el discurso del mandatario en plena cena. “Mi hijo es fanático de Cristiano Ronaldo, tuvo la oportunidad de conocerlo y ahora me respeta un poco más, solo por habérselo presentado. Así que quiero agradecerles a ambos por estar aquí”, dijo en referencia a su hijo menor, Barron, de 19 años.

La presencia de la leyenda del fútbol en la Casa Blanca no fue casual, ya que desde que juega en el equipo saudí se convirtió en una pieza clave de la estrategia del país en su búsqueda de transformarse en un gigante del fútbol mundial, además de posicionarse en otros ámbitos, como el artístico y cultural.

Cristiano Ronaldo y Trump
Desde que juega en el equipo saudí Al-Nassr, Cristiano Ronaldo se convirtió en una pieza clave de la estrategia del país en su búsqueda de transformarse en un gigante del fútbol mundial.

Desde que juega en el equipo saudí Al-Nassr, Cristiano Ronaldo se convirtió en una pieza clave de la estrategia del país en su búsqueda de transformarse en un gigante del fútbol mundial.

Una semana atrás, en una entrevista realizada por el periodista británico Piers Morgan, Ronaldo mostró su simpatía por Trump y se mostró muy interesado en conocerlo. “Es una de las personas que pueden ayudar a cambiar el mundo. Es alguien con quien me gustaría sentarme a charlar tranquilamente, ya sea aquí, en Estados Unidos o donde él quiera. Es una de esas personas que consiguen que las cosas sucedan, y me gustan las personas así”, dijo antes de su visita a Estados Unidos, que fue la primera en 10 años.

Elon Musk, por su parte, volvió a la Casa Blanca meses después de su polémico desacuerdo con el mandatario y su paso por la administración republicana como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Sentado en una mesa distinta a la del presidente, su participación no significa necesariamente que haya habido una reconciliación entre ambos, aunque sí habla de un acercamiento y del peso del magnate en escenarios con intereses empresariales y geopolíticos en juego.

