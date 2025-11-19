La visita de Cristiano Ronaldo a la Casa Blanca, los elogios mutuos con Trump y la 'selfie' de la semana

El capitán de la selección portuguesa y delantero del equipo Al-Nassr de Arabia Saudita fue el invitado más codiciado de una cena de gala encabezada por el presidente de Estados Unidos

Ubicado en uno de los asientos cercanos a Trump y su esposa, Melania Trump, Cristiano Ronaldo recibió elogios durante el discurso del mandatario en plena cena.

La selfie de la semana tiene entre sus protagonistas a varias de las personalidades más poderosas del mundo en uno de los escenarios más representativos del poder global. Cristiano Ronaldo, de esmoquin, es quien se encarga de hacer la foto en la que detrás aparecen su prometida, Georgina Rodríguez, el magnate —y hombre más rico del planeta— Elon Musk, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, entre otros.

La imagen resume a la perfección el clima de la noche del martes 18 de noviembre en la Casa Blanca, en la que una comitiva integrada por líderes políticos, empresariales y deportivos se reunió con motivo de una cena de gala encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que acompañó al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en su visita de Estado a Washington.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HERE WE GO (@liveherewego) Otras figuras destacadas de la velada fueron el CEO de Apple, Tim Cook, y el productor estadounidense David Ellison, quien dirige Paramount Skydance.

El capitán de la selección portuguesa y delantero del equipo Al-Nassr de Arabia Saudita fue el invitado más codiciado de la noche. Ubicado en uno de los asientos cercanos a Trump y su esposa, Melania Trump, recibió elogios durante el discurso del mandatario en plena cena. “Mi hijo es fanático de Cristiano Ronaldo, tuvo la oportunidad de conocerlo y ahora me respeta un poco más, solo por habérselo presentado. Así que quiero agradecerles a ambos por estar aquí”, dijo en referencia a su hijo menor, Barron, de 19 años.

La presencia de la leyenda del fútbol en la Casa Blanca no fue casual, ya que desde que juega en el equipo saudí se convirtió en una pieza clave de la estrategia del país en su búsqueda de transformarse en un gigante del fútbol mundial, además de posicionarse en otros ámbitos, como el artístico y cultural.