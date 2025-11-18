‘Belén’, de Dolores Fonzi, es emblema de la causa feminista argentina y se estrena en Cinemateca y ‘streaming’

La cinta, que relata la historia de Belén, una joven tucumana acusada injustamente de cometer un aborto, y la lucha de su abogada, Soledad Deza, para lograr su liberación, se puede ver en Prime Video y en Cinemateca

“Yo no parí ningún bebé. Llegué al hospital a que me ayudaran y terminé presa, habiéndome enterado de que había perdido un embarazo. Ni el duelo me dejaron hacer”, dice Belén (Camila Plaate), en el juzgado, antes de ser condenada a ocho años de prisión. A partir de allí, una escena en primer plano, con fondo oscuro, donde resalta la mirada angustiada de Plaate, se desarrolla la trama de Belén, la nueva película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi que, luego de estrenarse en el Festival de San Sebastián y presentarse en los cines argentinos, el viernes 14 de noviembre llegó a Prime Video y está disponible para verse en 240 países. En Uruguay, se podrá ver en la pantalla grande solo en dos funciones de Cinemateca el martes 18.

La película, basada en hechos reales, relata la historia de una veinteañera argentina que en 2014 llega a la sala de emergencias de un pequeño hospital en la provincia de Tucumán con fuertes dolores abdominales. Tras diagnosticarle un aborto espontáneo de un embarazo del que ella no era consciente, la policía ingresa a su habitación y la detiene, y es esposada a su cama, por considerar que el aborto había sido voluntario. Por aquel entonces faltaban todavía seis años para que el aborto fuera legalizado en Argentina.

Belen_1_1_97_1_1_97 Acusada de un “delito agravado por el vínculo”, Belén pasa dos años en prisión (en total pasa tres) hasta que su caso llega a manos de Soledad Deza, abogada y activista, cuyo trabajo logra convertirlo en un causa colectiva, germen de un movimiento feminista, que con el tiempo no solo exigirá la libertad para Belén, sino también el aborto legal y el reconocimiento de otros derechos femeninos vulnerados. Con el objetivo de preservar la identidad de la joven acusada, Deza, protagonizada en la película por Fonzi, comienza a llamarla Belén. Un nombre que se convirtió en emblema de la causa feminista argentina. De allí, el nombre de la película.

“Belén somos todos” El primer contacto que tuvo Fonzi con la historia fue a través de la prensa. Le impresionó tanto que en 2016, cuando subió al escenario a recibir el premio Platino a Mejor actriz por su papel en la película Paulina, mostró un cartel que decía: “Libertad para Belén”. En la ceremonia, celebrada en Punta del Este, la actriz argentina dedicó su premio a las mujeres víctimas de violencia y discriminación y señaló: “Belén somos todos y sin libertad no somos nada”.

Belen_1_1_192_1_1_192 En aquella misma ceremonia se encontraba la productora Leticia Cristi, de K&S Films, quien tres años más tarde compraría los derechos del libro de Ana Correa, Somos Belén, en el cual se inspira la película, y contactaría a Fonzi para llevar la historia a la pantalla grande. Así, casi una década después, el caso de Belén llega al cine y a streaming con un elenco compuesto, además de Fonzi, por Julieta Cardinali, Laura Paredes, Luis Machín y el uruguayo César Troncoso, y también por la actriz tucumana Camila Plaate, quien en el Festival de San Sebastián se llevó el premio a Mejor interpretación de reparto.