Uruguay retrocede en la lista extendida de Latin America's 50 Best Restaurants, pero mantiene tres presencias

Parador La Huella (83), Manzanar (86) y Lo de Tere (92) son los representantes uruguayos en la lista extendida 2025 de Latin America's 50 Best

La publicación de la lista extendida del puesto 51 al 100 de Latin America’s 50 Best Restaurants —revelada el 18 de noviembre— sacudió el mapa gastronómico regional y dejó una primera lectura para Uruguay: el país pierde posiciones respecto a 2024, aunque conserva tres restaurantes en el ranking. Esta antesala, que anticipa la ceremonia del próximo 2 de diciembre en Antigua, Guatemala, donde se dieron a conocer los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, funciona hace años como un espacio que permite ver tendencias, ascensos y retrocesos dentro de los principales nombres de la gastronomía latinoamericana.

En la edición 2024 del concurso Uruguay obtuvo resultados muy sólidos. Lo de Tere (Punta del Este) había conseguido el puesto 41, logrando ingresar por primera vez al top 50 y consagrándose como El Mejor Restaurante de Uruguay 2024. Mientras que, en la franja del 51 al 100, tres restaurantes completaban el panorama nacional: Parador La Huella (José Ignacio), ubicado entonces en el 55; Manzanar (Montevideo), en el 79; y 1921 Restaurant (Montevideo), que debutaba en el puesto 96, convirtiéndose en la nueva entrada uruguaya de ese año.

PARADORLAHUELLA Parador La Huella, puesto 83 en la lista extendida de Latin America´s 50 Best Restaurants. Cortesía de 50 Best Del 51 al 100 En la lista extendida 2025, la presencia uruguaya se redistribuye y desciende algunos escalones. Parador La Huella figura en el puesto 83, Manzanar en el 86 y Lo de Tere en el 92. El movimiento más llamativo es justamente el de Lo de Tere, que pasa de la zona del top 50 al tramo final del ranking extendido. La Huella, por su parte, también baja en comparación con el año anterior, aunque lidera entre los restaurantes uruguayos incluidos, consolidando una presencia con más de una década de reconocimiento regional. Manzanar acompaña la tendencia a la baja, con un descenso moderado respecto al lugar que había alcanzado en la edición pasada.

MANZANAR Manzanar, puesto 86 en la lista extendida de Latin America´s 50 Best Restaurants. Cortesía 50 Best El caso de 1921 Restaurant, que en 2024 debutó como nueva entrada en el puesto 96, abre un interrogante. Su ausencia en la lista extendida de 2025 no permite saber todavía si logró escalar posiciones para ingresar al top 50 —lo que se revelará el 2 de diciembre— o si por el contrario no logró mantenerse dentro de los primeros cien. Habrá que esperar unos días para develar esa incógnita y conocer si alguna propuesta uruguaya logró ubicarse entre las 50 mejores del continente.

LODETERE Lo de Tere, puesto 92 en la lista extendida de Latin America´s 50 Best Restaurants. Más allá de la representación uruguaya, la lista extendida vuelve a evidenciar el dinamismo de la región. Brasil lidera con diez restaurantes en cuatro ciudades y México le sigue con siete en cuatro polos, mientras que Argentina completa el podio con seis en tres destinos. Más atrás aparecen Chile, Colombia y Panamá, cada uno con cuatro establecimientos concentrados en una sola ciudad, y luego Perú y Uruguay, ambos con tres restaurantes distribuidos en tres ciudades distintas. Por debajo quedan Ecuador y Bolivia, con dos entradas cada uno, y una última franja compuesta por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Venezuela, que tienen una sola presencia cada uno y completan el mapa del listado.