Gobierno afianza nexo con Teletón 10 años después de que referente del MPP criticara su forma de financiamiento

Hace una década, la principal vía de financiamiento de la Fundación Teletón , la maratón televisiva de recaudación, despertaba críticas desde el Movimiento de Participación Popular (MPP). Sin embargo, con el sector hegemónico del Frente Amplio al frente del Poder Ejecutivo, impera en este momento una lógica de colaboración entre el gobierno y la fundación. En ese marco, Teletón y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) firmarán el miércoles 22 un convenio marco de cooperación.

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El acuerdo pretende mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad neuromusculoesquelética y su inclusión socioeducativa, y busca promover actividades de formación e intercambio de recursos humanos altamente especializados. El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Pablo Caggiani, dijo a Búsqueda que el trabajo es “bidireccional” en cuanto a la formación de trabajadores. El dirigente del MPP evitó responder sobre los cuestionamientos que hace 10 años realizaba un referente del MPP a la forma de financiamiento de la fundación y contestó, de todas maneras, que “la obligación de cualquier gestor de política pública es relacionarse con todos los actores que tienen que ver con la política pública que gestiona”.

En diciembre de 2015, el presidente de la Cámara de Representantes era Alejandro Sánchez, el actual secretario de Presidencia. Horas antes de la maratón televisiva de recaudación, el referente del MPP explicó en el programa radial Te digo la otra de la Universidad de la República que no colaboraba con la Teletón porque “construye una imagen muy perversa“ en las transmisiones televisivas y “muchas veces no es muy transparente en la utilización de los fondos“. Estas palabras provocaron la reacción de uno de los conductores de la maratón, Orlando Petinatti, quien, luego de presentar la historia de un niño, invitó a Sánchez a visitar el Centro Teletón en el Prado de Montevideo. El entonces diputado publicó horas después en Facebook las razones detrás de su crítica a la campaña de recaudación de fondos.

Sánchez se mostró alineado al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que consideró en aquel momento que la maratón televisiva desplegada en México “promueve estereotipos de las personas con discapacidad como objetos de caridad y no como sujetos de derecho“. El dirigente se preguntó, además, si “la solidaridad puede medirse por el aporte económico” y si “quien puede donar más dinero es el más bueno y solidario”. Escribió que de cada $ 100 que se aportan $ 81 los subsidia el Estado uruguayo. “Cuanto más aportan, las empresas tienen más menciones en la transmisión. La caridad deja de ser tal y se transforma en publicidad. A través de la falsa solidaridad promueven sus productos“, agregó. También pidió disculpas a las personas discapacitadas, sus familiares y a todos aquellos que trabajan día a día por mejorar las condiciones de vida de estas personas si se sintieron ofendidos por sus palabras en la radio universitaria.

Al año siguiente, en diciembre de 2016, el presidente de la Cámara de Representantes, el nacionalista Gerardo Amarilla, resolvió iluminar de rojo la fachada del Palacio Legislativo durante la maratón televisiva, en señal de apoyo a la fundación.

La forma de recaudar fondos de Teletón sigue sin convencer a algunos legisladores del Frente Amplio, según un sondeo que realizó Búsqueda, pero el gobierno está ampliando sus nexos con la fundación. El 7 y el 8 de noviembre de 2025, Canal 5 y Antel TV, al igual que los demás canales de televisión abierta, participaron de la transmisión de la jornada de recaudación. Tres meses después, en febrero de este año, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional de la ANEP lanzaron dos carreras terciarias en el área de tecnología asistiva, que es aquella diseñada para mantener, aumentar o mejorar las capacidades funcionales de las personas con discapacidad. Ambas carreras —Soporte Técnico de Productos de Apoyo Mecánicos, de un año de duración, y Tecnólogo en Gestión de Servicios de Tecnología Asistiva, de tres años— se imparten en el Centro Nacional de Apoyos Técnicos y Tecnológicos (Cenatt). Este centro, que integra el Mides, se encarga del préstamo de apoyos técnicos y tecnológicos (sillas de ruedas, bastones, audífonos) para personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. El Cenatt está ubicado también en el Prado, a 200 metros del Centro Teletón.

Caggiani informó que la cercanía entre el Centro Teletón y la sede en que se imparten ambas tecnicaturas no es casual, sino que pretende fomentar la cooperación y el intercambio de conocimientos. El presidente del Codicen recordó que los procesos de inclusión son una de las líneas del Plan de Política Educativa Nacional 2025-2030.

A su vez, el Presupuesto Nacional creó en diciembre de 2025 el Instituto Nacional de Discapacidad (Inadis) en la órbita del Mides. El Inadis y el Centro de Formación Permanente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria abrieron en abril el curso “Autismo: del derecho al hecho. Estrategias de intervención en el aula”, dirigido a maestros, docentes de educación media y funcionarios del Mides y de centros CAIF. Había 300 cupos y se inscribieron 6.500 interesados, lo que, para Caggiani, revela el interés de los trabajadores por especializarse en asuntos vinculados a la discapacidad.

Trabajo serio

Teletón aparece en el escenario nacional como uno de los actores que trabaja con la población con ciertas discapacidades. “Hay gurises que tienen el tratamiento de Teletón, que por suerte lo tienen, y lo que tenemos que hacer es que eso funcione de manera sinérgica con el sistema educativo”, dijo Caggiani. El jerarca busca contribuir a la consolidación de “una red de actores, donde estén lo público y lo privado, que mejoren la condición de estos chiquines, ya sea por acceso a tratamientos o por mejoras de las propuestas educativas que reciben”.

El presidente del Codicen destacó que Teletón trabaja de forma “muy seria” y que ha hecho tratamientos que no se hacían en el país.

Para el cumplimiento de sus finalidades, Teletón informa en su sitio web que cuenta con el apoyo expreso del Ministerio de Salud Pública y su servicio de Ortopedia Infantil, así como de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República a través de sus cátedras de Neuropediatría, Traumatología y Ortopedia Pediátrica, y Fisiatría y Rehabilitación.

Teletón y ANEP habían firmado un convenio en 2022 enfocado en la generación de conocimientos, la formación de docentes y prácticas que favorecen la educación inclusiva. En este momento, Teletón está formando a 980 docentes de todo el país de forma gratuita para los educadores. La referente en inclusión educativa de la fundación, la maestra especializada María Victoria Varela, dijo a Búsqueda que ANEP ha colaborado en la difusión “con el reconocimiento que tiene Teletón en contribuir a la formación de docentes”.

El convenio que se firmará el miércoles 22 entre ANEP y Teletón consolida esta alianza.