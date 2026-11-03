Lágrimas, familia y champán: los festejos de Kimi Antonelli tras coronarse campeón mundial de la Fórmula 1

Con 20 años, el piloto italiano Kimi Antonelli se convirtió en el campeón mundial de Fórmula 1 más joven de la historia, además de ser el primer italiano en más de siete décadas en conseguir este título, y el tercero de ese país en hacerlo, después de Giuseppe Farina (1950) y Alberto Ascari (1953).
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La carrera del pasado domingo quedó en manos del neerlandés Max Verstappen, seguido por Lewis Hamilton y Antonelli, que se ubicó en tercer puesto, una posición que le bastó para consagrarse campeón en el Gran Premio de Ciudad de México, con aún cuatro fechas por delante para terminar la temporada.
Durante los festejos, Max Verstappen y Lewis Hamilton levantaron sobre sus hombros al piloto italiano, convertido en el campeón mundial de Fórmula 1 más joven de la historia.
AFP
Lando Norris, campeón de la temporada anterior, quedó en el quinto puesto, mientras que Charles Leclerc se posicionó en el cuarto y George Russell cruzó la meta en sexta posición.
El joven piloto alcanzó su sueño de la infancia en su segundo año en la Fórmula 1, con 43 grandes premios en su haber. “No podía ver la pista. He estado llorando toda esa última vuelta. Es un sentimiento increíble”, dijo el italiano en sus primeras palabras como campeón, antes de envolverse en la bandera italiana.
El piloto italiano corrió a los brazos de su familia tras cruzar la meta en el tercer puesto.
AFP
Los festejos dejaron varias imágenes para el recuerdo, como la de los excampeones Verstappen y Hamilton levantándolo sobre sus hombros, el emotivo abrazo a su familia completa sin siquiera haberse sacado el casco y el tradicional baño de champán.