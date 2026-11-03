La agenda del papa León XIV en Uruguay y los cortes de tránsito previstos

Uruguay se prepara para recibir al papa León XIV, que llegará al país el viernes 6 de noviembre para iniciar una visita apostólica de tres días. El recorrido incluirá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida, con encuentros institucionales, instancias pastorales y celebraciones religiosas abiertas a los fieles.

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La primera jornada comenzará a las 16.30, con el arribo del pontífice al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Una hora más tarde, tendrá lugar la ceremonia oficial de bienvenida en plaza Independencia, donde también se desarrollará el encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. A las 18.15, León XIV mantendrá una reunión privada con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en Torre Ejecutiva. El recorrido continuará por el Cabildo de Montevideo, donde recibirá la llave de la ciudad, y culminará en la Catedral Metropolitana con una celebración de vísperas junto con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas.

El sábado 7, la agenda comenzará temprano. A las 8.25, el papa partirá desde Carrasco rumbo a Paysandú, donde llegará a las 9.10. A las 10 celebrará una misa en el parque París Londres, una de las actividades centrales de la jornada. Tras regresar a Montevideo, por la tarde visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Casavalle, para encontrarse con representantes del barrio. Luego, a las 18, tendrá una instancia con el mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay. El día cerrará con una vigilia de oración en el Estadio Centenario, prevista para las 19.

La última jornada tendrá como destino Florida. A las 10.30, León XIV presidirá una misa en la plaza ubicada frente a la Catedral Basílica y Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en el marco de la peregrinación nacional en honor a la patrona del país.

Por la tarde regresará al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde a las 15.10 se realizará la ceremonia de despedida. Media hora después partirá rumbo a Buenos Aires, para continuar su viaje apostólico por Argentina y Perú.

¿Cómo afectará el tránsito en Montevideo?

La visita de León XIV implicará restricciones de circulación en distintos puntos de Montevideo, principalmente el viernes 6 y el sábado 7. Algunas medidas ya comenzaron y otras se extenderán hasta el martes 10.

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Plaza Independencia y Ciudad Vieja. Desde el lunes 2 y hasta el martes 10 permanecerán cortadas las intersecciones de Plaza Independencia y Juncal, y de Ciudadela y San José, debido al montaje del escenario para el encuentro con autoridades. Las líneas de ómnibus que circulan por Buenos Aires y Plaza Independencia desviarán por Liniers hacia San José.

Viernes 6, rambla y Centro. Entre las 15 y las 19 horas, aproximadamente, la rambla estará cortada hacia el este desde Julio Herrera y Obes hasta Rafael Barradas, y en dirección al Centro desde Carlos María Morales hasta Paraguay. Para trasladarse hacia el este se recomienda utilizar avenida Rivera o avenida Italia. Desde las 8 no se podrá estacionar en el trayecto de la rambla ni en Paraguay, entre la rambla y 18 de Julio. Por la misa en la catedral, también quedará restringida la circulación en Ciudad Vieja, en el área delimitada por las calles Treinta y Tres, Paraguay, 25 de Mayo y la rambla. Los ómnibus circularán por calles paralelas al norte de 18 de Julio.

A partir de las 19, se cortará bulevar Artigas entre Charrúa y Chaná, frente a la Nunciatura Apostólica, donde se alojará el pontífice. El desvío será por avenida Luis Ponce.

Sábado 7, Casavalle y Parque Batlle. Por la visita a Casavalle, continuará cortada hasta el 10 de noviembre la calle Doctor Martirené, entre Leandro Gómez y Aparicio Saravia. A las 17 se interrumpirá la circulación por 8 de Octubre, entre bulevar Artigas y avenida Centenario, debido a la visita a la Universidad Católica. Además, por la vigilia en el Estadio Centenario, habrá una zona de exclusión entre avenida Ricaldoni y Cataluña, desde las 8 hasta las 23 horas.

La intendencia recomienda evitar las zonas afectadas y planificar los desplazamientos con anticipación. Los recorridos actualizados del transporte público pueden consultarse en los canales oficiales de la comuna.

Paysandú prepara un operativo especial

Por la misa que el sumo pontífice celebrará el sábado 7 en el parque París Londres, los accesos al predio abrirán a las 5.30 y el ingreso será por calle Montecaseros. Habrá cortes y restricciones de tránsito desde el viernes 6. La intendencia recomienda ingresar a la ciudad por avenida Italia, Wilson Ferreira, bulevar Artigas o calle Roldán. También se dispondrá de un servicio especial de ómnibus Copay hacia el parque.

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Florida establece zonas peatonales y restricciones

El domingo 8 desde la medianoche se establecerá una zona peatonal en el Centro de Florida, delimitada por Juan I. Cardozo y Larrobla, y Manuel Calleros y Figueredo. También habrá un perímetro de circulación restringida que incluirá la plaza Asamblea y el entorno de la catedral. Los residentes deberán gestionar permisos de movilidad.