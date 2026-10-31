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    ‘Carne’, la película uruguaya que lleva la crisis ganadera a un escenario distópico

    El elenco celebró la primera exhibición de una historia que combina suspenso, drama, horror y humor negro

    Del elenco de ‘Carne’: Annasofía Facello, Rafael Beltrán, Augusto Gordillo, Paula Silva y Luciano Cáceres.

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    Lucila Castillo
    Lucía Soria y Martín Larre.

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    Guillermina Fabbiani y Varek Clavijo.

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    Lucila Castillo
    Camila Alarcón y Marcia Borba.

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    Lucila Castillo
    Joaquín Hernández y Sharon Rodrígues.

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    Lucila Castillo
    Pilar y Belén Batlle.

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    Sergio Goloubintseff y Santiago Celi.

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    Lucila Castillo
    Federica Mogordoy y Fátima Ocampo.

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    Lucila Castillo
    Búsqueda | Felipe Barbeito
    Por Felipe Barbeito

    El cine uruguayo se prepara para adentrarse en un territorio inquietante, donde una crisis nacional pone a prueba los límites de la ambición y la moral. Carne, la ópera prima de Tomás Marichal Urban, tuvo su avant-première el lunes 26 de octubre en Movie Montevideo Shopping, en una tarde que reunió al elenco, familiares, amigos y figuras vinculadas a la cultura.

    La previa comenzó con un cóctel durante el cual los invitados compartieron la espera y se fotografiaron junto a los carteles de la película. Uno de los momentos más celebrados llegó con el ingreso de los protagonistas: fueron entrando de a uno, recibidos entre aplausos, antes de reunirse para las fotografías grupales y posar junto a seguidores.

    La ocasión también marcó un paso importante para Marichal Urban, que estrenó su primer largometraje como director. La película combina suspenso, drama, horror y humor negro en una historia que construye una atmósfera de tensión creciente y busca provocar una experiencia intensa en el espectador.

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    Ambientada en un país cuya identidad está profundamente ligada a la carne, la trama parte de una premisa extrema: la extinción del ganado desata una crisis social, económica y moral sin precedentes. Ante la parálisis del gobierno, Matías, un empresario ambicioso marcado por un perturbador pasado familiar, propone una polémica ley para salvar la industria cárnica y devolverle al país su antigua gloria. Pero cuando el proyecto es rechazado, sus planes avanzan hacia terrenos cada vez más oscuros.

    Con esa historia, Carne lleva una de las principales marcas de identidad uruguayas a un escenario distópico, donde la supervivencia económica se enfrenta a dilemas éticos y decisiones extremas.

    El elenco está integrado por Augusto Gordillo, Luciano Cáceres, Maite Lanata, Paula Silva, Minerva Casero y Annasofía Facello. La película ya está disponible en salas.

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