Un presidente y dos exmandatarios de distintos partidos mostraron a Uruguay como una “excepción” en una región convulsionada
El presidente Yamandú Orsi y los exmandatarios Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti expusieron sobre el rol del periodismo en la democracia y celebraron la convivencia entre dirigentes políticos locales
Luis Alberto Lacalle Herrera, Julio María Sanguinetti, Yamandú Orsi y Andrés Danza.
Cuando terminaron los aplausos tras la proyección del documental Tiempo de calidad, una recorrida audiovisual por medio siglo de vida del semanario Búsqueda, fue el momento de las reflexiones sobre el periodismo, la política y la democracia. En el centro del escenario de la sala del Movie Montevideo estaban el presidente de la República, el frenteamplista Yamandú Orsi, y dos exmandatarios: el blanco Luis Alberto Lacalle Herrera y el colorado Julio María Sanguinetti. Una nueva oportunidad, otra de tantas, para celebrar la convivencia entre dirigentes políticos de distintos partidos en Uruguay.
Registrate gratis y seguí leyendo
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
“Quiero poner este telón de fondo”, comenzó Orsi, que valoró que un diálogo cordial entre expresidentes que “no estén presos o se los persiga” es una “excepción” en la región. “Somos un país donde los presidentes podemos sentarnos a intercambiar puntos de vista y demostrarle a quien nos ve desde afuera que la convivencia sigue siendo un valor muy uruguayo”, señaló.
Orsi expuso sobre el rol del periodismo en tiempos complejos. “En un mundo en el que a los periodistas se les dice desde ensobrados y hasta admitir expresamente el rechazo a la profesión o caer en ese tema de los adjetivos”, dijo. Y, mirando hacía atrás, destacó la acción de periodistas como el exdirector de Búsqueda, Claudio Paolillo, que “no desde la política, sino desde otro lugar” hicieron “el esfuerzo” y “obligaron” a que dirigentes de distintos partidos se “sentaran a conversar”.
El presidente habló del “mundo de redes” que ha cambiado el anterior paisaje de kioskos tapizados de diarios y semanarios. “Y yo los invito a imaginar o comparar entre las cartas de los lectores y un like. Yo digo que no se precisa explicar mucho más”. Cuestionó al “periodismo que se ejerce desde las redes” que “es solo o un adjetivo o un insulto”. Y después se preguntó: “¿Quién soy yo para decir cuál es el mejor o peor periodismo?”. Y se respondió: “Creo que tengo el derecho y la obligación de admitir cuál es el que más me gusta. Evidentemente me gusta más el de las cartas de los lectores”. Y se volvió a preguntar: “¿Es mejor o es un periodismo más exitoso el que tiene más seguidores? No sé, yo creo que no”, se respondió. “¿Si tienes mil o tienes diez mil seguidores, se puede decir que la tarea está completada?”, se preguntó otra vez. “Confieso que no me gusta mucho el periodismo que solo se dedica a contar cosas, o ese otro que, además de contar cosas, se detiene en fulanito dijo, menganito le contestó. Que está bien que así ocurra, pero siempre me quedo con un gusto a poco o con que falta algo. Y que no tiene que ver con la objetividad, subjetividad, independencia o no independencia. También en la opinión o en jugársela, yo saboreo mucho más al periodismo”.
Luis Alberto Lacalle Herrera en Desayunos Búsqueda.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Lacalle Herrera, la “preocupación por lo adjetivo” y un “preso sin sentencia”
El expresidente Lacalle Herrera también se detuvo en el ejercicio de la profesión periodística. Ubicó a Búsqueda como una herramienta y un canal para “poner de manifiesto los problemas graves e importantes que vive el país”. Y dijo, sobre el sistema político, que tanto la oposición como el oficialismo han caído en la “preocupación por lo adjetivo: que tal, que cual, que compró, que viajó, que el auto, que no sé qué”.
Dijo que se está en en la “periferia” de los temas, mientras que en el centro de la realidad nacional hay asuntos más relevantes. Puso como ejemplo, “el poder de los sindicatos, un poder que incide y mucho en la vida nacional”. Se preguntó de dónde viene ese poder. “A los partidos políticos nos piden legitimidad de origen, finanzas, y una Corte Electoral dedicada a mirarnos. No tenemos la misma certeza en cuanto a dónde proviene el poder sindical que es tan importante”, reclamó.
Luego cuestionó el funcionamiento de la Justicia. “Tenemos un proceso penal que urgentemente necesita ser revisado. ¿Cómo le decimos a un extranjero que hay una persona que está presa durante tres años sin sentencia? Eso es muy difícil de explicar”, señaló el expresidente. Aunque no lo mencionó explicitamente, su alusión pareció remitir al caso del exsenador del Herrerismo, Gustavo Penadés, en prisión desde octubre de 2023, acusado por múltiples delitos sexuales.
Julio María Sanguinetti habla en el ciclo Desayunos Búsqueda.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Sanguinetti: “No hay democracia sin periodismo”
“Como viejo periodista que soy, este documental me ha convocado a tantos recuerdos”, comenzó diciendo, a su turno, el expresidente Sanguinetti. Y destacó que Búsqueda marcó “un cambio muy importante en el ejercicio del periodismo”. Lo explicó: “Mi generación, la anterior y la anterior, fueron de un periodismo siempre comprometidos políticamente”. “Era un periodismo que, si bien no iba en desmedro de la información, reflejaba claramente posiciones políticas”, dijo luego de enumerar los distintos diarios asociados a los diferentes partidos en Uruguay y de identificar al exdirector de Búsqueda, Danilo Arbilla, como el encargado de marcar esa “nueva raza de periodistas llamados independientes”.
Para el expresidente, la “historia de la prensa es la historia de la libertad”. Y aseguró que lo “esencial” es que “no hay democracia sin periodismo” porque el periodismo es la “expresión real de la libertad de expresión del pensamiento” que es la “garantía de todos los demás derechos”. “Cuando se limita ese, entran en riesgo todos los demás derechos”, subrayó. Y cerró: “Esa es la gran lección de la historia”.