Un presidente y dos exmandatarios de distintos partidos mostraron a Uruguay como una “excepción” en una región convulsionada

El presidente Yamandú Orsi y los exmandatarios Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti expusieron sobre el rol del periodismo en la democracia y celebraron la convivencia entre dirigentes políticos locales

Cuando terminaron los aplausos tras la proyección del documental Tiempo de calidad, una recorrida audiovisual por medio siglo de vida del semanario Búsqueda, fue el momento de las reflexiones sobre el periodismo, la política y la democracia. En el centro del escenario de la sala del Movie Montevideo estaban el presidente de la República, el frenteamplista Yamandú Orsi, y dos exmandatarios: el blanco Luis Alberto Lacalle Herrera y el colorado Julio María Sanguinetti. Una nueva oportunidad, otra de tantas, para celebrar la convivencia entre dirigentes políticos de distintos partidos en Uruguay.

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“Quiero poner este telón de fondo”, comenzó Orsi, que valoró que un diálogo cordial entre expresidentes que “no estén presos o se los persiga” es una “excepción” en la región. “Somos un país donde los presidentes podemos sentarnos a intercambiar puntos de vista y demostrarle a quien nos ve desde afuera que la convivencia sigue siendo un valor muy uruguayo”, señaló.

Orsi expuso sobre el rol del periodismo en tiempos complejos. “En un mundo en el que a los periodistas se les dice desde ensobrados y hasta admitir expresamente el rechazo a la profesión o caer en ese tema de los adjetivos”, dijo. Y, mirando hacía atrás, destacó la acción de periodistas como el exdirector de Búsqueda, Claudio Paolillo, que “no desde la política, sino desde otro lugar” hicieron “el esfuerzo” y “obligaron” a que dirigentes de distintos partidos se “sentaran a conversar”.

El presidente habló del “mundo de redes” que ha cambiado el anterior paisaje de kioskos tapizados de diarios y semanarios. “Y yo los invito a imaginar o comparar entre las cartas de los lectores y un like. Yo digo que no se precisa explicar mucho más”. Cuestionó al “periodismo que se ejerce desde las redes” que “es solo o un adjetivo o un insulto”. Y después se preguntó: “¿Quién soy yo para decir cuál es el mejor o peor periodismo?”. Y se respondió: “Creo que tengo el derecho y la obligación de admitir cuál es el que más me gusta. Evidentemente me gusta más el de las cartas de los lectores”. Y se volvió a preguntar: “¿Es mejor o es un periodismo más exitoso el que tiene más seguidores? No sé, yo creo que no”, se respondió. “¿Si tienes mil o tienes diez mil seguidores, se puede decir que la tarea está completada?”, se preguntó otra vez. “Confieso que no me gusta mucho el periodismo que solo se dedica a contar cosas, o ese otro que, además de contar cosas, se detiene en fulanito dijo, menganito le contestó. Que está bien que así ocurra, pero siempre me quedo con un gusto a poco o con que falta algo. Y que no tiene que ver con la objetividad, subjetividad, independencia o no independencia. También en la opinión o en jugársela, yo saboreo mucho más al periodismo”.

Luis Alberto Lacalle Herrera en Desayunos Búsqueda. Mauricio Zina / adhocFOTOS Lacalle Herrera, la “preocupación por lo adjetivo” y un “preso sin sentencia” El expresidente Lacalle Herrera también se detuvo en el ejercicio de la profesión periodística. Ubicó a Búsqueda como una herramienta y un canal para “poner de manifiesto los problemas graves e importantes que vive el país”. Y dijo, sobre el sistema político, que tanto la oposición como el oficialismo han caído en la “preocupación por lo adjetivo: que tal, que cual, que compró, que viajó, que el auto, que no sé qué”.