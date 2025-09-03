Las celebridades llegan en masa a Nueva York para ver los últimos partidos del US Open
En estos días, el USTA Billie Jean King National Tennis Center tuvo en sus gradas a los actores Rami Malek, Alec Baldwin y Jeremy Allen White, además de a la directora de Vogue, Anna Wintour, entre otras reconocidas figuras
Rami Malek, Anna Wintour, Alec Baldwin y su esposa Hilaria Baldwin asistieron al partido entre Jannik Sinner y Aleksandr Búblik.
Celebridades y fanáticos del tenis de todo el mundo llegaron en masa al barrio Flushing de Nueva York, en donde anualmente se disputa el US Open. Mientras los mejores tenistas del mundo, como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner compiten por la victoria en la cancha, las tribunas se convierten en espacio de networking y pasarela de estilo.
Jeremy Allen White, conocido por su papel protagónico en la serie The Bear, es otra de las celebridades apasionadas por el tenis.
El pasado lunes, el USTA Billie Jean King National Tennis Center tuvo en sus gradas a los actores Rami Malek, Alec Baldwin y Jeremy Allen White, además de a la directora de Vogue, Anna Wintour, que vieron ganar a Sinner sobre el kazajo Aleksandr Búblik, triunfo que lo llevó a cuartos de final.
Ben Stiller se tomó fotos con sus seguidores desde una de las gradas del US Open.
Otras fechas tuvieron como protagonistas al actor Jeff Goldblum, quien demostró su estilo único en un traje color cámel, una camisa negra estampada y unos championes altos.
El actor Jeff Goldblum se lució en una de las fechas del torneo con su estilo clásico y desenfadado al mismo tiempo.
Las cámaras también captaron a Ben Stiller, quien accedió a tomarse fotos con sus seguidores desde las gradas.