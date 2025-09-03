¡Hola !

Las celebridades llegan en masa a Nueva York para ver los últimos partidos del US Open

En estos días, el USTA Billie Jean King National Tennis Center tuvo en sus gradas a los actores Rami Malek, Alec Baldwin­ y Jeremy Allen White, además de a la directora de Vogue­, Anna­ Wintour, entre otras reconocidas figuras

Rami Malek, Anna Wintour, Alec Baldwin y su esposa Hilaria Baldwin asistieron al partido entre Jannik Sinner y Aleksandr Búblik.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Celebridades y fanáticos del tenis de todo el mundo llegaron en masa al barrio Flushing­ de Nueva York, en donde anualmente se disputa el US Open. Mientras los mejores tenistas del mundo, como Novak­ Djokovic­, Carlos Alcaraz y Jannik­ Sinner compiten por la victoria en la cancha, las tribunas se convierten en espacio de networking y pasarela de estilo.

3 Jeremy Allen White Ishika Samant - AFP
Jeremy Allen White, conocido por su papel protagónico en la serie The Bear, es otra de las celebridades apasionadas por el tenis.

El pasado lunes, el USTA Billie Jean King National Tennis Center tuvo en sus gradas a los actores Rami Malek, Alec Baldwin­ y Jeremy Allen White, además de a la directora de Vogue­, Anna­ Wintour, que vieron ganar a Sinner sobre el kazajo Aleksandr­ Búblik, triunfo que lo llevó a cuartos de final.

4 Ben Stiller Mike Stobe - AFP
Ben Stiller se tomó fotos con sus seguidores desde una de las gradas del US Open.

Otras fechas tuvieron como protagonistas al actor Jeff­ Goldblum­, quien demostró su estilo único en un traje color cámel, una camisa negra estampada y unos championes altos.

2 Jeff Goldblum Anna Webber - AFP
El actor Jeff Goldblum se lució en una de las fechas del torneo con su estilo clásico y desenfadado al mismo tiempo.

Las cámaras también captaron a Ben Stiller, quien accedió a tomarse fotos con sus seguidores desde las gradas.

