Las cuatro tendencias para el mundo de las citas en 2026, según Tinder

“Ya tenemos suficientes cosas encima y las citas no deberían sentirse como otro deadline”, sentenció Melissa Hobley, Chief Marketing Officer de Tinder , la aplicación de citas por excelencia que publicó, una vez más, el informe que analiza las tendencias del mundo amoroso para el 2026, según encuestas realizadas a 4.000 personas de 18 a 25 años que salen activamente en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia.

Para los solteros que buscan pareja , buenas noticias: todo parece indicar que las relaciones sin título, las dificultades para comprometerse o el ghosting son fenómenos que tienen los días contados, y darán paso a una mayor vulnerabilidad y apertura, algo que bajará las tensiones que llegaron a su pico en los últimos años a la hora de vincularse. “Los solteros buscan una conexión que se sienta fácil, honesta y un poco divertida. Ya no quieren sobrepensar cada mensaje ni analizar cada match. Las citas deberían sumar chispa, no estrés. Esa energía ya se nota en lo que está marcando 2026: solteros que dicen exactamente lo que quieren, defienden aquello en lo que creen y lideran con honestidad y apertura. Ser emocionalmente disponible no da vergüenza, te hace interesante”, añade la ejecutiva de Tinder.

Cansados de tener que descifrar cada like o leer entre líneas, los solteros van por la claridad: verbalizan sus intenciones y dicen qué buscan, tanto si es una relación seria como algo de una noche o un vínculo con cierta continuidad pero sin mayores compromisos. Un 64% de los encuestados dice que la honestidad emocional es lo que más necesita el mundo de las citas, mientras que el 60% pide una comunicación clara sobre las intenciones. El 73%, en tanto, admite que sabe que alguien le gusta cuando puede ser auténtico con esa persona.

Un 37% de los solteros asegura que compartir valores es esencial en toda relación. En ese sentido, un 41% dice que no saldría con alguien de ideología política opuesta, mientras que casi la mitad (46%) sí lo consideraría. Las mujeres (35%) se muestran mucho menos abiertas que los hombres (60%) a la hora de salir con alguien de diferente ideología.

Tinder detectó que sus usuarios hacen match a partir de principios como la igualdad y la empatía. Ponderan no solo principios como la justicia racial, la visión sobre la familia y los derechos LGBTQ+, sino que un 54% dice priorizar la amabilidad y observar cómo su saliente se comporta con el personal de servicio.

3. Friendfluence: amigos que se convierten en intuición

Este 2026, los amigos serán los copilotos emocionales del dating, según Tinder. En otras palabras, si un match no pasa el filtro del grupo de amigos, hay altas probabilidades de que quede descartado. Esta tendencia se extrae, sobre todo, a partir de la popularidad de la función de citas dobles de la aplicación: casi el 85% de sus usuarios tiene menos de 30 años y las mujeres son tres veces más propensas que los varones a matchear con un dúo amistoso.

El 42% de los jóvenes encuestados reconoce que sus amigos influyen en su vida amorosa y el 37% planea tener citas grupales o dobles durante el año. Además, el 34% asegura que las relaciones de sus amigos les dan esperanza sobre su propio futuro amoroso.

4. La disponibilidad se vuelve atractiva

¿Tu match bloquea sus emociones? ¡Siguiente! El informe de Tinder plantea que la disponibilidad emocional pasará a ser hot. En la misma línea, los usuarios buscarán un equilibrio entre las palabras y los sentimientos. Buscan química real sin complicaciones emocionales. Un 56% sostiene que las conversaciones honestas son lo más importante y el 45% quiere más empatía después de un rechazo.

En general, los usuarios usaron la palabra “esperanzador” para resumir el mundo del dating en 2026. Los solteros ya no temen mostrarse vulnerables y huirán de quienes se presenten a las citas con escudos invisibles, sin ánimos para charlas profundas ni claridad acerca de sus intenciones.

La IA, como era de esperar, también impacta en el mundo de las citas. Para el período de conquista, un 76% de los usuarios encuestados afirma que utiliza esta tecnología para sugerir ideas de citas, elegir sus mejores fotos o escribir prompts originales para la aplicación.

Para una primera cita, en 2026 los daters buscan planes divertidos y sin presión. Alcanza con un paseo o un café. Un 35% de los encuestados, además, pretende relaciones denominadas low-key: discretas, de baja intensidad, sin dramas y con buena energía.