Las películas que se presentaron en el Festival de Venecia y las celebridades que pasaron por la alfombra roja

Uno de los festivales de cine más importantes del mundo inauguró su edición número 82 el miércoles 27 de agosto. Desde esa fecha y hasta el próximo sábado 6 de setiembre inclusive, por la isla de Lido en Venecia, Italia, desfilarán cientos de actores, actrices, directores de cine y celebridades invitadas. El certamen reafirmó su espíritu de promover el cine como arte, industria y entretenimiento, además de incluir una sección dedicada a los reestrenos de clásicos para mantener viva la memoria cinematográfica.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Jude Law en la alfombra roja de El mago del Kremlin, película de Olivier Assayas que protagoniza.
AFP
Algunos de los estrenos más esperados de este Festival Internacional de Cine de Venecia son el thrillerAfter the Hunt, dirigido por Luca Guadagnino y protagonizado por Julia Roberts y Andrew Garfield; Frankenstein, de Guillermo del Toro con Oscar Isaac y Jacob Elordi, y The Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie y protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt.
Kevin Spacey Stefano RELLANDINI -AFP
Kevin Spacey en la alfombra roja de Padre, madre, hermana, hermano, en el Festival de Venecia.
AFP
Amanda Seyfried Tiziana FABI - AFP
Amanda Seyfried participó en el estreno de The Testament of Ann Lee, el filme que protagoniza y en el que interpreta a la fundadora de la secta religiosa Shaker.
AFP
Guillermo del Toro_Jacob Elordi Starpix -AFP
Guillermo del Toro junto al actor Jacob Elordi en la sesión de fotos de Frankenstein, la película que dirige el mexicano y protagoniza el actor australiano.
AFP
Más allá de la competencia oficial, el festival promueve la llamada “epidemia de ovaciones”, con proyecciones que disparan aplausos de 10 minutos o más. Este año, Frankenstein alcanzó los 13 minutos, un récord que desató tanta fascinación como ironía en redes sociales. Estas ovaciones no siempre son un indicador del éxito crítico ni comercial, pero se toman como termómetro de la popularidad y un anticipo de la carrera hacia los premios.
Tilda Swinton Tiziana FABI - AFP
La actriz británica Tilda Swinton asistió a la proyección de la película Broken English, presentada fuera de competencia.
AFP
Cate Blanchett Luca Carlino - AFP
Cate Blanchett participó en una sesión fotográfica para la película Padre, madre, hermana, hermano en la tercera jornada del Festival Internacional de Cine de Venecia.