¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Las películas que se presentaron en el Festival de Venecia y las celebridades que pasaron por la alfombra roja

La película Frankenstein, de Guillermo del Toro, alcanzó un récord de ovación en su estreno el Festival de Venecia

La actriz británica Emily Blunt y el actor y luchador estadounidense Dwayne Johnson asistieron a la alfombra roja de la película The Smashing Machine, que protagonizan juntos.

La actriz británica Emily Blunt y el actor y luchador estadounidense Dwayne Johnson asistieron a la alfombra roja de la película The Smashing Machine, que protagonizan juntos.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Uno de los festivales de cine más importantes del mundo inauguró su edición número 82 el miércoles 27 de agosto. Desde esa fecha y hasta el próximo sábado 6 de setiembre inclusive, por la isla de Lido en Venecia, Italia, desfilarán cientos de actores, actrices, directores de cine y celebridades invitadas. El certamen reafirmó su espíritu de promover el cine como arte, industria y entretenimiento, además de incluir una sección dedicada a los reestrenos de clásicos para mantener viva la memoria cinematográfica.

Alicia Vikander Luca Carlino - AFP
Alicia Vikander llevó un vestido con hombros descubiertos hecho a medida por Louis Vuitton para el estreno de El mago del Kremlin, película francesa en la que actúa.

Alicia Vikander llevó un vestido con hombros descubiertos hecho a medida por Louis Vuitton para el estreno de El mago del Kremlin, película francesa en la que actúa.

Leé además

Cate Blanchett llevó un traje oversize satinado con estampado a cuadros en degrade
La alfombra roja del tenis

Cate Blanchett, Eddie Redmayne y Olivia Rodrigo dan lecciones de estilo en las tribunas de Wimbledon

Por Redacción Galería
Sergio Prina en Un cabo suelto
Cine uruguayo

Uruguay en el Festival de Venecia: la nueva película de Daniel Hendler fue seleccionada para la edición 2025

Por Pablo Staricco
Guillermo del Toro (izq.) y Jacob Elordi (der.) posan durante la sesión fotográfica de Frankenstein en la 82.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el 30 de agosto de 2025.
Cine

El Frankenstein de Guillermo del Toro llega al Festival de Venecia

Por RFI
Jude Law Luca Carlino - AFP
Jude Law en la alfombra roja de El mago del Kremlin, película de Olivier Assayas que protagoniza.

Jude Law en la alfombra roja de El mago del Kremlin, película de Olivier Assayas que protagoniza.

Algunos de los estrenos más esperados de este Festival Internacional de Cine de Venecia son el thriller After the Hunt, dirigido por Luca Guadagnino y protagonizado por Julia Roberts y Andrew Garfield; Frankenstein, de Guillermo del Toro con Oscar Isaac y Jacob Elordi, y The Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie y protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt.

Kevin Spacey Stefano RELLANDINI -AFP
Kevin Spacey en la alfombra roja de Padre, madre, hermana, hermano, en el Festival de Venecia.

Kevin Spacey en la alfombra roja de Padre, madre, hermana, hermano, en el Festival de Venecia.

Amanda Seyfried Tiziana FABI - AFP
Amanda Seyfried participó en el estreno de The Testament of Ann Lee, el filme que protagoniza y en el que interpreta a la fundadora de la secta religiosa Shaker.

Amanda Seyfried participó en el estreno de The Testament of Ann Lee, el filme que protagoniza y en el que interpreta a la fundadora de la secta religiosa Shaker.

Guillermo del Toro_Jacob Elordi Starpix -AFP
Guillermo del Toro junto al actor Jacob Elordi en la sesión de fotos de Frankenstein, la película que dirige el mexicano y protagoniza el actor australiano.

Guillermo del Toro junto al actor Jacob Elordi en la sesión de fotos de Frankenstein, la película que dirige el mexicano y protagoniza el actor australiano.

Más allá de la competencia oficial, el festival promueve la llamada “epidemia de ovaciones”, con proyecciones que disparan aplausos de 10 minutos o más. Este año, Frankenstein alcanzó los 13 minutos, un récord que desató tanta­ fascinación­ como ironía en redes sociales. Estas ovaciones no siempre son un indicador del éxito crítico ni comercial, pero se toman como termómetro de la popularidad y un anticipo de la carrera hacia los premios.

Tilda Swinton Tiziana FABI - AFP
La actriz británica Tilda Swinton asistió a la proyección de la película Broken English, presentada fuera de competencia.

La actriz británica Tilda Swinton asistió a la proyección de la película Broken English, presentada fuera de competencia.

Cate Blanchett Luca Carlino - AFP
Cate Blanchett participó en una sesión fotográfica para la película Padre, madre, hermana, hermano en la tercera jornada del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Cate Blanchett participó en una sesión fotográfica para la película Padre, madre, hermana, hermano en la tercera jornada del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Selección semanal
Ministerio de Defensa Nacional

Defensa negó reclamo de controladores aéreos que consideraba ilegal la declaración de servicios esenciales

Por Juan Francisco Pittaluga
Criptomonedas

El 90% del dinero de las estafas “termina pasándose a criptoactivos como método de lavado”, advierte experto

Por Macarena Saavedra
Subsector privado

Quinientos médicos que ganan más de $ 680.000 al mes: estudio del MSP refleja fuerte brecha salarial

Por Leonel García
Oficialismo

Fernando Pereira: “Nueve de cada 10 dice que no es el momento” de aumentar impuestos

Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez

TE PUEDE INTERESAR

La medusa casco (Periphylla periphylla), a veces llamada medusa de sombrero mercante, es luminiscente y de color rojo.

Las impactantes imágenes del fondo del mar que revelan un Uruguay hasta ahora desconocido

Por Milene Breito Pistón
Esclavitud y venta de niños: lo que esconde la maternidad subrogada

Esclavitud y venta de niños: lo que esconde la maternidad subrogada

Por Magdalena Cabrera
Craig Davidson y Joaquín de Luz

Dos coreógrafos internacionales crean desde Uruguay obras inéditas para el Ballet Nacional del Sodre

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
En la cuadra de Careaga y Rivera, en la ciudad de Mercedes, Soriano, uno se topa con la fachada de la casa que todavía pertenece a la familia Matosas.

Las extravagantes casas en Mercedes inspiradas en Gaudí

Por Milene Breito Pistón