Las impactantes imágenes del fondo del mar que revelan un Uruguay hasta ahora desconocido

La ciencia está siendo noticia masiva en el país y no por una pandemia, el picudo rojo o las cianobacterias, sino porque el fondo del mar de Uruguay es indiscutiblemente impresionante, y se puede conocer en directo y desde casa. Imágenes que hasta ayer parecían exclusivas de documentales extranjeros hoy son hechas en territorio, o mejor dicho, en maritorio nacional, gracias a la expedición del Schmidt Ocean Institute (SOI) en el país: UruguaySub200 .

Un tiburón lija, pequeñito, con aire prehistórico, el único escualo que en lugar de parir pone huevos, fue el primero en despertar la ternura de los espectadores junto a las rayas y cangrejos en una inmersión de prueba.

El ROV SuBastian, encargado de la misión, registró además la vida frenética y escurridiza de los ofiuros, los parientes veloces de las estrellas de mar capaces de regenerar sus brazos. El 25 de agosto apareció su matriarca, la esperada estrella de mar gigante, que rápidamente se convirtió en objeto de memes en redes sociales, para algunos estaba deprimida, para otros parecía bailando como John Travolta en Fiebre de sábado a la noche. De hasta 50 centímetros de diámetro, se trata de una voraz carnívora que en Uruguay fue descubierta en 1988 por Susana Maytía, la madre de quien hoy la estudia a bordo, Fabrizio Scarabino.

Apenas habían aparecido en pantalla estos primeros seres vivos en el cañón del Río de la Plata, entre los 200 y 900 metros de profundidad —el objetivo era superar los 3.000—, cuando se comunicó que el Falkor (too), el barco que lleva a los científicos que están estudiando el fondo marino, detuvo la misión en aguas nacionales por una falla técnica. Ese repentino aunque (afortunadamente) corto impasse dejó más que en evidencia lo pendiente que estaban los uruguayos de que por fin aparecieran las primeras imágenes, y que éstas fueran además tan asombrosas como las de Argentina.

Pulpo uruguayo

Y lo fueron. El barco volvió al mar, SuBastian quedó operativo de nuevo, y cada descubrimiento comenzó a ser más sorprendente que el anterior. Desde el SOI compartieron en exclusiva con Galería algunas de las primeras fotografías tomadas en calidad 4K del impactante fondo marino. Los científicos dicen que lo más fascinante no está en cada animalito individual, sino en el conjunto de formas de vida habitando bajo el agua, que muestran un ecosistema oculto y sorprendente.

Más allá de los patrones únicos que los gusanos dibujan sobre la arena emergieron los hidrozoarios, como bosques subacuáticos que sirven de refugio a otros organismos. A su alrededor aparecieron las esponjas, seres primitivos sin órganos que filtran agua y fabrican compuestos con potencial antibacteriano y hasta anticancerígeno. “Son laboratorios vivientes”, dijeron los científicos.

Pulpo uruguayo

Sus comentarios (y el chat habilitado) están siendo la frutilla de la torta durante la transmisión. “Ahí lamentablemente estamos viendo basura", señaló el equipo, cuando la cámara del robot enfocaba una bolsa de leche cubierta de arena o un bidón de agua enterrado. "Un llamado de atención, un tirón de orejas para nosotros". Uno de los objetivos de la expedición es estudiar la presencia, casi confirmada, de microplásticos en el fondo marino.

Un momento emocionante fue cuando los científicos lograron encontrar la embarcación hundida ROU-01 Uruguay a 1.160 metros de profundidad.

Uruguay sub200 ROU Uruguay La expedición encontró el lugar de hundimiento del ROU DE-1; un buque de guardia que participó en la Segunda Guerra Mundial con la Armada de Estados Unidos; sirvió a la Armada Nacional entre 1950 y 1990, y fue intencionalmente hundido en alta mar. Schmidt Ocean Institute

La emoción continuó cuando apareció la estrella de mar en movimiento —aunque parecen estáticas, avanzan con cientos de pies— o cuando se desplegaron los micro jardines de intensos colores —lo llaman así pero siguen siendo animales, no plantas— que dibujaron una postal impensada para Uruguay, sí para el Caribe, aumentando todavía más las expectativas de los más de 500.000 espectadores.

Y la naturaleza redobló la apuesta: los 1.000 metros de profundidad en adelante revelaron un espectáculo hipnótico. La estrella de mar canasto y los corales negros —que aunque negro tienen el esqueleto su "cuerpo" brilla en colores encendidos— eran increíbles. Pero las vedettes de la transmisión fueron los pulpos. Uno de la familia Eledonidae, que a diferencia de los más conocidos por el público tienen solo una fila de ventosas por tentáculo y se conoce muy poco de su biología, y otro Cirroteuthis, que parecía detenerse a danzar para la cámara, allá por los 3.000 metros de profundidad.

Uruguay sub200 pulpito Schmidt Ocean Institute

Cada animal que extraen, además, carga encima cientos de otros organismos que también funcionan como tema. Desde el silencio abisal, Uruguay se mira como nunca antes: profundo y lleno de vida. La expedición del SOI está siendo una forma de redefinir cómo se para el país desde la ciencia: ya no más de espaldas al mar.