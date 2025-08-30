  • Cotizaciones
    sábado 30 de agosto de 2025

    El Frankenstein de Guillermo del Toro llega al Festival de Venecia

    Del Toro presenta en Venecia una adaptación, de alto presupuesto, del relato de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein. En esta 82ª edición de la Mostra, 21 películas compiten por el León de Oro, que otorgará el 6 de septiembre un jurado encabezado por Alexander Payne. La jornada podría verse sacudida por una manifestación propalestina

    Guillermo del Toro (izq.) y Jacob Elordi (der.) posan durante la sesión fotográfica de Frankenstein en la 82.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el 30 de agosto de 2025.

    Por RFI

    Tras el paso por la alfombra roja veneciana de directores como Yorgos Lanthimos y Noah Baumbach, le llega el turno a otro habitual de Hollywood, el mexicano Guillermo del Toro, que ha llevado a la Mostra una adaptación de Frankenstein.

    Del Toro presenta en Venecia una adaptación, de alto presupuesto, del relato de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, un egocéntrico científico que da vida a una criatura que lo acabará llevando a la ruina.

    Jair Bolsonaro
    Brasil

    Jair Bolsonaro tiene 48 horas para explicar supuesto plan de fuga a Argentina

    Por Redacción Búsqueda
    Raúl Pistola Gámez.
    Fútbol

    Pistola Gámez: un símbolo de la historia del fútbol argentino

    Por Andrés Burgo

    La película, distribuida por Netflix, está protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi. Según declaró Del Toro a la agencia France Press en mayo, durante el Festival de Cannes, se trata de “una historia emotiva, tan personal como todo lo demás” que haya hecho. Es sobre “ser un padre, ser un hijo”, apuntó en aquel entonces, asegurando que no estaba haciendo “una película de terror” sino un filme “increíblemente emocional”.

    En esta 82ª edición de la Mostra, 21 películas compiten por el León de Oro, que otorgará el 6 de setiembre un jurado encabezado por Alexander Payne.

    Lo nuevo de Julia Roberts

    La estrella de Hollywood debutó en el Festival de Cine de Venecia con un filme que sigue a una profesora universitaria enfrentada a la polémica política en los campus estadounidenses, en una historia que busca provocar reflexión y debate sobre la cultura de la cancelación

    Hablando en una conferencia de prensa, antes del estreno, Roberts afirmó que la película no busca responder preguntas, sino provocarlas. “Todos salen con un montón de sentimientos, emociones y puntos de vista distintos. Te das cuenta de en qué crees con fuerza y cuáles son tus convicciones, porque nosotros lo agitamos todo para ti”, dijo a los periodistas.

    OEA

    En una región con “diversidad político-ideológica”, Uruguay buscará articular y encontrar puntos “mínimos” de acuerdo

    Por Guillermo Draper
    Oficialismo

    En el Día del Comité de Base, dirigentes frenteamplistas cargaron contra la gestión de Lacalle Pou y advirtieron que gobiernan “contra viento y marea”

    Por  Santiago Sánchez,  Leonel García  y Lucía Cuberos
    Partido Nacional

    Martín Lema inicia trámites para una bancada propia en el Parlamento

    Por Federico Castillo
    Conflicto en Medio Oriente

    “Alza” del antisemitismo en Uruguay: organizaciones judías plantean al gobierno la necesidad de estrategias

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández