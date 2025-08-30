El Frankenstein de Guillermo del Toro llega al Festival de Venecia

Del Toro presenta en Venecia una adaptación, de alto presupuesto, del relato de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein. En esta 82ª edición de la Mostra, 21 películas compiten por el León de Oro, que otorgará el 6 de septiembre un jurado encabezado por Alexander Payne. La jornada podría verse sacudida por una manifestación propalestina

Guillermo del Toro (izq.) y Jacob Elordi (der.) posan durante la sesión fotográfica de Frankenstein en la 82.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el 30 de agosto de 2025.

Tras el paso por la alfombra roja veneciana de directores como Yorgos Lanthimos y Noah Baumbach, le llega el turno a otro habitual de Hollywood, el mexicano Guillermo del Toro, que ha llevado a la Mostra una adaptación de Frankenstein.

Del Toro presenta en Venecia una adaptación, de alto presupuesto, del relato de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, un egocéntrico científico que da vida a una criatura que lo acabará llevando a la ruina.

La película, distribuida por Netflix, está protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi. Según declaró Del Toro a la agencia France Press en mayo, durante el Festival de Cannes, se trata de “una historia emotiva, tan personal como todo lo demás” que haya hecho. Es sobre “ser un padre, ser un hijo”, apuntó en aquel entonces, asegurando que no estaba haciendo “una película de terror” sino un filme “increíblemente emocional”.

Embed - Frankenstein | Guillermo del Toro | Official Teaser | Netflix

En esta 82ª edición de la Mostra, 21 películas compiten por el León de Oro, que otorgará el 6 de setiembre un jurado encabezado por Alexander Payne.