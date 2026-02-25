Las tendencias para el otoño-invierno 2026, según la Semana de la Moda de Londres

La Semana de la Moda de Londres confirmó las tendencias para el otoño-invierno europeo en 2026: la vestimenta evocará la fantasía inspirada en lo urbano, tendrá toques románticos y guiños deportivos.
En la pasarela predominaron capas superpuestas, mangas abullonadas, hombros marcados y tejidos que evocan a otras épocas
Como ya se había visto en otras pasarelas, la capital inglesa también mostró capas superpuestas, mangas abullonadas, hombros marcados y tejidos que evocan a otras épocas. Esta tendencia se hizo evidente en la colección de Simone Rocha, centrada en la mitología celta y la herencia ecuestre irlandesa. La diseñadora de 39 años, además, logró integrar el universo deportivo en piezas de encaje, pantalones con volados y vestidos con cintas.
Por su parte, el canadiense Erdem Moralioglu presentó una audaz colección que combinó la estética de la época victoriana con la aristocracia británica en un juego de texturas mezcladas, como el satén, las plumas, el encaje y las cintas.
Una propuesta distinta a todas fue la del diseñador de Sierra Leona Foday Dumbuya, fundador y director creativo de Labrum London. En la pasarela londinense, su propuesta mezcló el dandismo afroanglosajón de los años 60 con la sastrería británica; un sello distintivo del africano es, justamente, fusionar sus raíces con los diseños más tradicionales y estructurados de Londres.