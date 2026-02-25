¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Las tendencias para el otoño-invierno 2026, según la Semana de la Moda de Londres

En la pasarela predominaron capas superpuestas, mangas abullonadas, hombros marcados y tejidos que evocan a otras épocas

Labrum se caracteriza por fusionar la estética africana con la sastrería inglesa.

Labrum se caracteriza por fusionar la estética africana con la sastrería inglesa.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La Semana de la Moda de Londres confirmó las tendencias para el otoño-invierno europeo en 2026: la vestimenta evocará la fantasía inspirada en lo urbano, tendrá toques románticos y guiños deportivos.

Como ya se había visto en otras pasarelas, la capital inglesa también mostró capas superpuestas, mangas abullonadas, hombros marcados y tejidos que evocan a otras épocas. Esta tendencia se hizo evidente en la colección de Simone Rocha, centrada en la mitología celta y la herencia ecuestre irlandesa. La diseñadora de 39 años, además, logró integrar el universo deportivo en piezas de encaje, pantalones con volados y vestidos con cintas.

Moda
La colección de la diseñadora irlandesa Simone Rocha combinó el universo deportivo con la estética romántica de los encajes y las cintas.

La colección de la diseñadora irlandesa Simone Rocha combinó el universo deportivo con la estética romántica de los encajes y las cintas.

Por su parte, el canadiense Erdem Moralioglu presentó una audaz colección que combinó la estética de la época victoriana con la aristocracia británica en un juego de texturas mezcladas, como el satén, las plumas, el encaje y las cintas.

Moda
Erdem Moralioglu presentó piezas que conformaron un diálogo entre la época victoriana y la nobleza británica.

Erdem Moralioglu presentó piezas que conformaron un diálogo entre la época victoriana y la nobleza británica.

Una propuesta distinta a todas fue la del diseñador de Sierra Leona Foday Dumbuya, fundador y director creativo de Labrum London. En la pasarela londinense, su propuesta mezcló el dandismo afroanglosajón de los años 60 con la sastrería británica; un sello distintivo del africano es, justamente, fusionar sus raíces con los diseños más tradicionales y estructurados de Londres.

Selección semanal
Oficialismo

Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

Por Santiago Sánchez
Cárceles

Proyecto para descentralizar el INR causa división en el Frente Amplio y la oposición, entre críticas por “concentrar poder”

Por Macarena Saavedra
Medioambiente

La disputa por la exploración petrolera en el mar territorial abre varios frentes a nivel civil y administrativo

Por Lucía Cuberos
Conflicto en Medio Oriente

Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Restaurante Balleneros.

De la cocina al barco: así funciona el nuevo restaurante Balleneros

Por Clementina Delacroix Cardeza
Bad Bunny es percibido como el broche de oro de una corriente latina que fluye en otra dirección.

¿Por qué ahora todos quieren ser latinos?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Tener dos médicos es no tener ninguno

Tener dos médicos es no tener ninguno

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Ash y Pikachu, protagonistas de Pokémon.
Video

La franquicia de medios que superó a Mickey Mouse cumple 30 años

// Leer el objeto desde localStorage