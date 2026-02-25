De la cocina al barco: así funciona el nuevo restaurante Balleneros

Ubicado dentro del histórico Club de los Balleneros, el restaurante Balleneros atraviesa una nueva etapa tras el cambio de concesión concretado previo a la temporada de verano 2026. El espacio gastronómico, que ya llevaba el mismo nombre, mantiene su identidad vinculada al club y a la costa de Punta Ballena , pero introduce modificaciones en su funcionamiento, su infraestructura y su propuesta culinaria.

El chef ejecutivo Lucas Muñoz, quien asumió la conducción de la cocina en esta nueva fase, explica que el cambio más visible comenzó por el espacio físico. “Se renovó mucho de lo que es la infraestructura. Se hizo una importante remodelación del lugar”, cuenta sobre el proyecto liderado por el estudio Marcelo Daglio Arquitectos.

La transición implicó también un proceso de adaptación con el entorno social del Club de los Balleneros, fundado en 1965 con la firma, entre otros, de Carlos Páez Vilaró en sus estatutos sociales. Sostenido por una base de socios de larga data, el club nace para proporcionar el máximo de atractivos y comodidades al núcleo de propietarios y habitantes de Punta Ballena, procurando el mejoramiento y el embellecimiento de la zona, así como la promoción del ejercicio y desarrollo de toda actividad deportiva y social.

“Es un club de socios que están acá hace muchos años, que están acostumbrados a algunas cosas que deben continuar”, resume Muñoz sobre el vínculo de los socios con el restaurante, cuya anterior concesión se mantuvo por alrededor de una década y media.

“Tuvimos que armar todo el equipo de cero; a muchos de quienes trabajaban antes les propusimos continuar, pero ya habían arrancado para otros lados y cerrado etapa. Solamente quedó un mozo del año pasado y después se incorporó gente nueva. Alquilamos una casa de personal en Las Grutas, porque era muy difícil conseguir gente para trabajar en esta zona”, explica Muñoz.

El vínculo con esa comunidad forma parte del desafío cotidiano. La transición provocó tanto apoyos como resistencias, ya que el equipo anterior conocía a los socios por su nombre y el cambio produjo cierto impacto inicial. Como en todo ámbito, la adaptación lleva tiempo y, día a día, ese relacionamiento con los locatarios comienza a volverse más cercano.

Un club con historia

Nacido en un punto geográfico privilegiado, como lugar de encuentro entre el mar, la actividad náutica y la vida social, el club ha sido escenario habitual de celebraciones, eventos sociales, deportivos y muchas bodas a lo largo de generaciones. El restaurante acompañó históricamente esa dinámica como punto de reunión y referente gastronómico. La nueva concesión busca sostener ese rol, ofreciendo catering para eventos y bodas en el lugar durante el año, y ampliando y aggiornando la oferta para un público que hoy incluye tanto socios como visitantes que llegan por vía terrestre o acuática.

Menú mediterasian

La principal transformación ocurre en la carta. El enfoque general se apoya en una cocina de inspiración mediterránea con cruces asiáticos, como suele suceder en los emprendimientos liderados por Muñoz. Arroces, paellas, arroz negro, chipirones, pulpo y almejas forman parte del repertorio habitual. Al que también se incorporó parrilla, sushi, pizzas al horno de leña y platos de paso. “Ahora mismo hay un poco de todo”, admite el chef.

“A diferencia de lo que tenía antes, sumamos parrilla”, cuenta. Esta incorporación amplía el espectro de opciones, suma alternativas de platos de carne y convive con una propuesta que continúa apoyándose en pescados y mariscos, dada su cercanía extrema con la costa.

Otra de las novedades es la incorporación de una barra de sushi. “Son chicos de Río de Janeiro que vinieron a hacerlo. Es un sushi más estilo japonés y no tan comercial”, explica el chef. Igualmente, la propuesta convive con ingredientes tradicionales del gusto local. “Trabajamos salmón, atún y algunas cosas más porque es un club y la gente está acostumbrada a ciertas cosas”, asegura.

“Siempre trato de usar lo máximo posible el producto local, pero sin cerrarme; me gusta adaptarme un poco al lugar”, añade sobre el nuevo restaurante, que se sumó parcialmente a la tendencia de tener la cocina abierta al público del salón. “La parte abierta es la del sushi, la parrilla y el horno de leña. La cocina cocina está detrás”, señala Muñoz.

Restaurante Balleneros Pappardelle Pappardelle con almejas de La Coronilla, vino blanco, ajo, perejil y botarga rallada. Adrián Echeverriaga

Entre los platos destacados aparecen unos pappardelle con almejas de Rocha, recolectadas por familias de la zona. “Lo hacemos con vino blanco, ajo, perejil y lo terminamos con botarga, que son huevas de lisa curadas por nosotros”, detalla Muñoz.

Restaurante Balleneros Sushi Degustación de nigiri de atún rojo bluefin con caviar Black River, botarga y foie gras. Adrián Echeverriaga

De la barra de sushi, destaca la degustación de niguiri de atún rojo bluefin. “Es el mejor atún del mundo, que llega fresco desde Baja California”. De la misma pieza de pescado se presentan diferentes partes para la degustación, algunas más grasosas, otras más magras”, cuenta sobre estas piezas de sushi, que finalmente se presentan con caviar Black River, con foie gras o con botarga.

Entre los eventos que formarán parte del calendario de actividades del restaurante fuera de temporada alta, el chef se muestra entusiasmado por un ronqueo, precisamente, de este atún rojo bluefin, que están próximos a realizar en vivo ante el público. El ronqueo es como se llama al proceso de fileteado de este pescado, que al momento de retirar la carne de la zona de las vértebras provoca un ruido que parece un ronquido.

Restaurante Balleneros Sushi Degustación de nigiri de atún rojo bluefin con caviar Black River, botarga y foie gras. Adrián Echeverriaga

En el capítulo dulce, la carta incluye creaciones de una pastelera mendocina con experiencia en restaurantes de alta cocina. “Está muy buena la carta de postres; si bien tenemos alguna cosa más clásica, por el lado dulce nos dimos el gusto de experimentar un poco más”, cuenta, y destaca el “limón japo”, que combina distintas texturas de limón con elementos como crema inglesa de limón y wasabi.

Restaurante Balleneros Limon Japo Postre a base de diferentes texturas de limón: bizcochuelo de limón, curd, crema de limón, crema inglesa de limón con wasabi, financiers de limón y brotes de rúcula. Adrián Echeverriaga

En la tierra y en el mar

Restaurante Balleneros delivery a barcos El restaurante cuenta con un servicio de delivery de comida a los barcos y puede traer pasajeros a comer.

El restaurante abre todos los días de 10 a 01 horas, y ofrece desayuno, almuerzo, merienda y cena. “A la hora del sunset, ponemos una música más movida; no digo que hacemos fiestas ni nada de eso, pero ponemos unos temas para que la gente venga a ver la puesta de sol y tomarse algo tranquilos, ya que es un ambiente familiar”, cuenta el chef.

La dinámica del lugar está estrechamente vinculada a la actividad náutica. “Tenemos una lancha que lleva comida a los yates y trae pasajeros a comer”, explica Muñoz. El servicio conecta el restaurante con embarcaciones que habitualmente fondean en la zona.

Restaurante Balleneros delivery a barcos 2 El restaurante cuenta con un servicio de delivery de comida a los barcos y puede traer pasajeros a comer.

Además, se incorporó un sistema de pick up tanto desde el restaurante como desde el chiringuito ubicado en la entrada del predio. Allí funciona una extensión de Parada Barra, un local del mismo grupo gastronómico en La Barra. El espacio ofrece opciones como milanesas al pan, focaccias, empanadas, hummus, baba ganoush y picadas, que son pensadas para consumo informal y empacadas para transportar fácilmente a barcos. De la cocina del restaurante, en tanto, lo que más viaja son paellas, chipirones, miniaturas y sushi.

Restaurante Balleneros Restaurante Balleneros. Adrián Echeverriaga

Para grandes y chicos

Entre las novedades se encuentra un espacio pequeño pero de gran valor para las familias que visitan el restaurante: un kids club creado para entretener al público infantil. El espacio, que se encuentra a unos 15 metros del salón principal, permite que los niños dibujen y participen en distintas actividades mientras las familias disfrutan de la comida, todo bajo el cuidado de una experta en la materia. “Es un éxito”, asegura Muñoz, decidido a reforzar el perfil familiar del lugar.

Un proyecto para todo el año

La operación gastronómica, liderada por el empresario argentino Gabriel Hochbaum, quien cuenta con otros proyectos en el sector y tiene presencia en medios, apuesta a permanecer en actividad todo el año, solo que en invierno abrirá únicamente de jueves a lunes. Queda definir si en el mismo horario o más reducido.

Con un ticket promedio cercano a los 50 dólares por persona, Balleneros combina así una carta ampliada con servicios pensados para distintos públicos y momentos del día, desde comidas informales y de paso hasta cenas o momentos de relax a bordo de embarcaciones.

Club de los Balleneros, Punta Ballena. Abierto todos los días de 10 a 01 h con opciones de pick up y kids club. Reservas al 093 308 208. Ig: @ballenerosrestaurant.