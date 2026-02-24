La franquicia de medios que superó a Mickey Mouse cumple 30 años

El 27 de febrero de 1996, un niño de 11 años dejaba su casa para coleccionar y entrenar a unas fantásticas criaturas, cada una de ellas con superpoderes únicos. Así nació la aventura de Pokémon en televisión, un título que cambió las reglas del juego para siempre y una marca que cumple 30 años este 2026.

Con casi 500 millones de copias de sus videojuegos vendidas en todo el mundo, la de Pikachu es la franquicia de medios más valiosa de la historia. Y ahora, en el trigésimo aniversario de su nacimiento, hasta los famosos se sumaron a la celebración de su éxito. Desde el superrápido hasta el que tiene un rango vocal de 12 octavas, sin dejar de lado al que simplemente es lindo o causa ternura, Lady Gaga, Lamine Yamal y Young Miko —por nombrar solo algunos— respondieron así a la pregunta “¿cuál es tu Pokémon favorito?”. Las respuestas se vieron por primera vez durante la celebración del Super Bowl LX, donde se emitió un anuncio de The Pokémon Company International (TPCi).

En el spot también aparecen otros famosos como el cómico Trevor Noah, la ídola del k-pop Jisoo, la actriz Maitreyi Ramakrishnan y el piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc, que comparten pantalla con criaturas icónicas como Pikachu, Lucario o Fuecoco.

“La campaña ‘¿Cuál es tu favorito?’ es una representación de cómo la marca busca unir a todo el mundo a través de su amor por Pokémon”, declaró Kenji Okubo, presidente de TPCi, en un comunicado oficial. Y es que “esta pregunta siempre inicia conversaciones apasionantes y recuerda a los fans que, sean quien sean, hay un Pokémon para ellos”, añadió.

Incluso quienes nunca vieron Pokémon ni jugaron a sus videojuegos seguramente conozcan a Pikachu, el más famoso de estas criaturas y la mascota oficial de la compañía. Pero, en la actualidad, el universo al que pertenece este personaje registra un crecimiento exponencial: la Pokédex Nacional , la enciclopedia oficial de este mundo, cuenta ya con 1.025 especies descubiertas, casi siete veces la cifra original (151).

Este 2026 no solo marca los 30 años de la franquicia, sino también el décimo aniversario de Pokémon GO, la aplicación para celulares de realidad aumentada que en el verano de 2016 sacó a millones de personas a las calles. Desde su lanzamiento, la aplicación desarrollada por Niantic acumuló cerca de 700 millones de descargas. Y, aunque la fiebre inicial de la aplicación se fue aminorando, en la actualidad mantiene una sólida comunidad de 55 millones de jugadores.

Además, la demografía de estos jugadores vuelve a demostrar que Pokémon nunca pasa de moda: el 46% de los usuarios actuales tiene entre 18 y 29 años, y un 25% se encuentra en la franja de 30 a 50 años.

Lady Gaga Pokemon Lady Gaga eligió como Pokémon favorito a Jigglypuff por su amplitud vocal. EFE

Día de Pokémon

El próximo 27 de febrero se realizará un evento anual que conmemora el lanzamiento en Japón de los videojuegos Pokémon Red y Pokémon Green en 1996. Desde el lanzamiento de los videojuegos originales, Pokémon continúa siendo una de las franquicias de entretenimiento más exitosas e influyentes del mundo, con una comunidad entregada y apasionada.

Como parte de la campaña de aniversario, Pokémon GO introdujo una función de cámara avanzada que permite a los usuarios integrar a su criatura favorita en su entorno real. El objetivo de esto es inundar las redes con la etiqueta “#Pokemon30”.

Pokémon se mantiene en cabeza como la franquicia de medios más valiosa del mundo, y supera a gigantes como Mickey Mouse o Star Wars gracias a unos ingresos estimados que superan los 150.000 millones de dólares desde su creación. La cifra es fácil de comprender si se tiene en cuenta que la serie de videojuegos de Pokémon superó los 489 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

Su éxito no solo se limita a lo digital. El Juego de cartas coleccionables Pokémon es otro de los pilares de este éxito, con más de 75.000 millones de cartas producidas en todo el mundo. De hecho, el 16 de febrero pasado se registró un hito sin precedentes en el mercado de cartas coleccionables: la mítica carta Pikachu Illustrator se vendió en una subasta por 16,5 millones de dólares. El comprador fue ni más ni menos que el luchador profesional Logan Paul.

Charles Leclerc Pokemon Charles Leclerc eligió a Arcanine como su Pokémon compañero para la campaña del 30° aniversario de Pokémon.

El futuro de Pokémon

El videojuego Pokémon Legends: Z-A, el más reciente de la franquicia, vendió más de 12 millones de unidades en su lanzamiento combinado para las consolas de Nintendo Switch y Switch 2. Además, el 27 de febrero saldrán las versiones de Pokémon rojo fuego y Pokémon verde hoja en digital para ambas consolas. Coronará los lanzamientos el de Pokémon Pokopia, el simulador de vida de TPCi que verá la luz el 5 de marzo.

La celebración del aniversario de Pokémon no será solo virtual. La compañía también tiene preparados eventos presenciales que divide en dos categorías. Los eventos dentro del concepto Día Radiante serán familiares, pensados para todas las edades, mientras que las experiencias de Noche Electrizante estarán orientadas para los fanáticos más veteranos y adultos que crecieron junto con la marca. Algunos usuarios teorizan sobre si estos nombres son una pista de futuros juegos.

Otro de los anuncios más esperados es el lanzamiento de los primeros sets oficiales de LEGO Pokémon, que llegarán a las tiendas el 27 de febrero para conmemorar el Pokémon Day.

Young Miko Pokemon La artista Young Miko también participó en la campaña del 30 aniversario de Pokémon y eligió a Gengar para acompañarla. EFE

Con todos estos ingredientes, la expectativa por el próximo paso de la marca en materia de videojuegos es máxima: en redes sociales, los fans esperan que el trigésimo aniversario venga acompañado del anuncio oficial de la décima generación de la saga. De momento, las filtraciones apuntan a que se ambientará en Grecia y a que quizá sea exclusivo de Switch 2.

Mientras tanto, Okubo mantiene el misterio: “Estamos deseando que se sorprendan y disfruten de lo que tenemos preparado para los próximos meses”, concluyó en su mensaje oficial.

Pokémon llega a sus 30 años no como una reliquia del pasado, sino como un fenómeno cultural que nunca pasa de moda. Sobrevivió a cambios tecnológicos y crisis económicas, y mantuvo siempre en su ADN el espíritu de la aventura y el valor de la amistad.

