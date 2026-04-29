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Las tendencias que marcó Chanel en su desfile crucero 2027

La propuesta del director creativo Mathiew Blazy se caracterizó por conectar el pasado con el presente, una combinación que tuvo como resultado la exhibición de piezas de elegancia relajada que, con su colorido, ligereza y movimiento, se alejaron de la clásica sofisticación parisina

Comodidad, versatilidad y colores vibrantes fueron el hilo conductor de toda la propuesta.

Comodidad, versatilidad y colores vibrantes fueron el hilo conductor de toda la propuesta.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En 1915, Gabrielle Coco Chanel fundó su marca de alta costura en Biarritz, al suroeste de Francia. Más de 100 años después, un 28 de abril del 2026, el director creativo de Chanel, Matthieu Blazy —distinguido este mes entre las personas más influyentes de Time—, eligió este lugar para presentar la colección crucero, es decir, la propuesta de media temporada pensada para vestir a quienes viajan a destinos cálidos en pleno invierno.

En línea con la elección del lugar, lo nuevo de Chanel se caracterizó por conectar el pasado con el presente, una combinación que tuvo como resultado la exhibición de piezas de elegancia relajada que, con su colorido, ligereza y movimiento, se alejaron de la clásica sofisticación parisina.

Desfile Chanel
En la colección crucero de Chanel 2026, los accesorios ocuparon un papel protagónico en los atuendos.

En la colección crucero de Chanel 2026, los accesorios ocuparon un papel protagónico en los atuendos.

Ese estilo versátil fue, justamente, una de las tendencias que predominaron en la pasarela, con tejidos de lino y algodón y siluetas fluidas, pensadas para el movimiento y la comodidad, además de para ser llevadas tanto de día como de noche.

Desfile Chanel
El estilo marino estuvo presente en forma de gorras de nadador, prendas de una sola pieza y botas de agua.

El estilo marino estuvo presente en forma de gorras de nadador, prendas de una sola pieza y botas de agua.

Otro protagonista de la colección fue el estilo marino, en forma de gorras de nadador, prendas de una sola pieza y botas de agua. Los accesorios, por su parte, se impusieron con fuerza: prendas statement con impronta lúdica, bolsos grandes y joyas como protagonistas del atuendo fueron parte de la apuesta del director creativo para la media temporada.

Desfile Chanel
El director creativo de Chanel, Matthieu Blazy, conectó la impronta de las primeras décadas de la marca con el presente.

El director creativo de Chanel, Matthieu Blazy, conectó la impronta de las primeras décadas de la marca con el presente.

El blanco y el negro continuaron presentes en la colección crucero de Chanel, esta vez, con la irrupción de colores vibrantes y contrastes inesperados que se mezclaron con flecos, estampados geométricos y la inspiración en los años 20 y 30, primeras décadas de la marca, una esencia que Blazy se encarga de mantener viva.

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