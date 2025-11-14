Latin Grammy 2025: el premio para Jorge Drexler, la noche de Bad Bunny y el hito de Ca7riel y Paco Amoroso

Jorge Drexler se llevó el premio Latin Grammy en la categoría Mejor canción pop/rock por Desastres fabulosos, compuesta junto con el proyecto musical argentino Conociendo Rusia, liderado por Mateo Sujatovich.
El cantautor uruguayo se llevó una estatuilla en la categoría Mejor canción pop/rock por Desastres fabulosos en una noche que confirmó el dominio del músico puertorriqueño y consolidó la carrera del dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso
La estatuilla fue recibida por Sujatovich, ya que Drexler no asistió a la premiación. “Jorge no está acá porque está terminando un disco que está increíble”, explicó su socio al subir al escenario en el marco de la ceremonia previa a la gala —no televisada— en la que se entregaron 51 de los 60 galardones de la 26ª edición de la mayor fiesta de la música latina.
El cantautor uruguayo y Conociendo Rusia también compitieron en la categoría Grabación del año, en la que quedaron por detrás de Alejandro Sanz, ganador por Palmeras en el jardín, sencillo incluido en el álbum ¿Y ahora qué?, con el que el español se llevó otro Grammy a Mejor álbum pop contemporáneo.
Julieta Rada y su disco Candombe, por su parte, no se impusieron en la categoría Mejor álbum folclórico, en la que Joropango de KerreKe y la violinista venezolana Daniela Padrón resultaron ganadores.
La uruguaya —quien lució un vestido celeste diseñado por el uruguayo Tavo García— logró por primera vez en la historia que un disco de candombe se hiciera un lugar entre los nominados de los Latin Grammy.
Los triunfadores de la gala —celebrada en el MGM Grand Garden de Las Vegas— fueron Bad Bunny y Ca7riel y Paco Amoroso. El puertorriqueño se llevó cinco estatuillas, entre ellas, la más importante de la noche: su disco Debí tirar más fotos fue reconocido como el Álbum del año. Pero el dúo argentino no se quedó atrás, ya que también se quedó con cinco galardones y marcó un hito en su carrera al quedarse con el reconocimiento a Mejor álbum de música alternativa por Papota.
Otra figura destacada de la noche fue la brasileña Liniker, quien en 2022 ya había hecho historia al convertirse en la primera cantante trans en obtener un Grammy, y volvió a demostrar su dominio en la escena internacional con su disco Caju, por el que obtuvo siete nominaciones y se llevó tres estatuillas. La mexicana Natalia Lafourcade también sumó tres premios con Cancionera, álbum lanzado en abril de este año, mientras que el premio a Mejor canción del año fue para Si antes te hubiera conocido, de Karol G.
A continuación, los ganadores de las categorías más importantes de los Latin Grammy 2025:
Alejandro Sanz: ¿Y ahora qué?
Bad Bunny: Debí tirar más fotos. Ganador
Carín León: Palabra de to’s (seca)
Ca7riel y Paco Amoroso: Papota
Elena Rose: En las nubes. Con mis panas
Gloria Estefan: Raíces
Joaquina: Al romper la burbuja
Liniker: Caju
Natalia Lafourcade: Cancionera
Rauw Alejandro: Cosa nuestra
Vicente García: Puñito de Yocahú
Alejandro Sanz: Palmeras en el jardín
Andrés Cepeda: Bogotá
Bad Bunny: Baile inolvidable
Bad Bunny: DTMF
Ca7riel y Paco Amoroso: El día del amigo
Ca7riel y Paco Amoroso: #Tetas
Karol G: Si antes te hubiera conocido. Ganadora
Liniker: Veludo marrom
Mon Laferte: Otra noche de llorar
Natalia Lafourcade: Cancionera
Alejandro Sanz: Palmeras en el jardín. Ganador
Bad Bunny: Baile inolvidable
Bad Bunny: DTMF
Ca7riel y Paco Amoroso: El día del amigo
Ca7riel y Paco Amoroso: #Tetas
Jorge Drexler & Conociendo Rusia: Desastres fabulosos
Karol G: Si antes te hubiera conocido
Liniker con Amaro Freitas & Anavitória: Ao teu lado
Natalia Lafourcade: Cancionera
Zoe Gotusso: Lara
Alex Luna
Alleh
Annasofia
Camila Guevara
Isadora
Juliane Gamboa
Paloma Morphy. Ganadora
Ruzzi
Sued Nunes
Yerai Cortés
Andrés Cepeda: Bogotá
Ca7riel y Paco Amoroso: El día del amigo. Ganador
Nicole Zignago: Te quiero
Shakira: Soltera
Yami Safdie & Camilo: Querida yo
Bad Bunny: Voy a llevarte pa’ PR. Ganador
Lenny Tavárez: Brillar
Nicky Jam: Dile a él
Rauw Alejandro & Alexis y Fido: Baja pa’ acá
Yandel & Tego Calderón: Reggaeton malandro
Bad Bunny: Debí tirar más fotos. Ganador
Fariana: Underwater
Nicki Nicole: Naiki
Papatinho: MPC (Música Popular Carioca)
Yandel: Elyte
Gilberto Santa Rosa: Debut y segunda tanda, Vol. 2
Issac Delgado: Mira como vengo
José Alberto, El Canario: Big swing
Los Hermanos Rosario: Infinito positivo
Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta: Fotografías. Ganador
Checo Acosta: Son 30
Karen Lizarazo: De amor nadie se muere
Los Cumbia Stars: Baila kolombia
Peter Manjarrés & Luis José Villa: La jerarquía
Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella: El último baile. Ganador
Alex Bueno: El más completo
Eddy Herrera: Novato apostador. Ganador
Milly Quezada: Live, Vol. 1 (desde el Teatro Nacional de República Dominicana)
Christian Nodal: ¿Quién + como yo? Ganador
Mariachi Reyna de Los Ángeles: Alma de Reyna 30 Aniversario
Pepe Aguilar: Mi suerte es ser mexicano
Banda MS de Sergio Lizárraga: Edición limitada
Julión Álvarez y su Norteño Banda: 42 18. Ganador
Luis Ángel, El Flaco. 25 Aniversario (Deluxe)
Bobby Pulido: Bobby Pulido & Friends: una tuya y una mía (En vivo). Ganador
El Plan: Imperfecto, Vol. 2
Gabriella: Yo no te perdí
Grupo Cultura: Reflexiones
Juan Treviño: Juan Treviño
Marian y Mariel: El siguiente paso (Live Session)
Alfredo Olivas: V1V0
El Plan & Manuel Alejandro: El Plan & Manuel Alejandro
La Energía Norteña: Pasado, presente, futuro
Los Tigres del Norte: La lotería. Ganador
Pesado: Frente a frente
Boza & Elena Rose: Orion (Sistek Remix)
Ela Minus: QQQQ
Imanbek & Taichu: Ella quiere techno
Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin: Rulay en Dubai (Extended)
Rawayana & Akapellah: Veneka. Ganador
Carín León: Palabra de to’s (seca). Ganador
DannyLux: Leyenda
Grupo Firme: Evolución
Iván Cornejo: Mirada
Tito Double P: Incómodo
Carín León & Maluma: Si tú me vieras
Fuerza Regida & Grupo Frontera: Me jalo
Grupo Frontera: Hecha pa’ mí
Kakalo & Carín León: Tierra trágame
Los Tigres del Norte: La lotería. Ganadora
Lupita Infante: ¿Seguimos o no?
Aitana: Cuarto azul
Alejandro Sanz: ¿Y ahora qué? Ganador
Elena Rose: En las nubes. Con mis panas
Elsa y Elmar: Palacio
Joaquina: Al romper la burbuja
Andrés Cepeda: Bogotá. Ganador
Jesse & Joy: Lo que nos faltó decir
Natalia Lafourcade: Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall
Raquel Sofía: Después de los 30
Zoe Gotusso: Cursi
Akapellah con Trueno: Parriba
Arcángel: THC
Big Soto & Eladio Carrión: El favorite de Mami
J Noa & Vakero: Sudor y tinta
Trueno: Fresh. Ganador
Alleh & Yorghaki: Capaz (merengueton)
Bad Bunny: DTMF. Ganador
FJay Wheeler: Roma
Tokischa & Nathy Peluso: De maravisha
W Sound, Beéle & Ovy On the Drums: La plena (W Sound 05)
Alain Pérez: Bingo
Mike Bahía: Calidosa
Pedrito Martínez: Ilusión óptica
Puerto Candelaria: Fiesta candelaria. Ganador
Vicente García: Puñito de Yocahú
Fonseca & Rawayana: Venga lo que venga
Fonseca & Rubén Blades: Nunca me fui
Gilberto Santa Rosa: Ahora o nunca
Karol G: Si antes te hubiera conocido. Ganadora
Luis Enrique: La foto
Techy Fatule: Cariñito
Víctor Manuelle: Si volviera Jesús
A.N.I.M.A.L.: Legado
Eruca Sativa: A tres días de la Tierra
Fito Páez: Novela. Ganador
Leiva: Gigante
Marilina Bertoldi: Luna en Obras (en vivo)
A.N.I.M.A.L.: Legado
Ali Stone: TRNA
Eruca Sativa: Volarte
Fito Páez: Sale el sol. Coganador
Renee: La torre. Coganadora
Bandalos Chinos: Vándalos
Dani Martín: El último día de nuestras vidas
Diamante Eléctrico: Malhablado
Lasso: Malcriado
Morat: Ya es mañana. Ganador
Renee: R
Debi Nova: Tu manera de amar
Joaquín Sabina: Un último vals
Joaquina: No llames lo mío nuestro
Jorge Drexler & Conociendo Rusia: Desastres fabulosos. Ganador
Lasso: Lucifer
Leiva: Ángulo muerto
Anita Vergara & Tato Marenco: Ella
Bad Bunny: Lo que le pasó a Hawaii
Luis Enrique & C4 Trío: Aguacero. Ganador
Monsieur Periné con Bejuco: Jardín del paraíso
Natalia Lafourcade: El palomo y la negra
Natalia Lafourcade & El David Aguilar: Como quisiera quererte
Álvaro Díaz & Nathy Peluso: XQ eres así
Bad Bunny: DTMF. Ganador
Bad Bunny: La mudanza
Maluma: Cosas pendientes
Trueno & Young Miko: En la city
Ca7riel y Paco Amoroso: Papota. Ganador
Judeline: Bodhiria
Latin Mafia: Todos los días todo el día
Marilina Bertoldi: Para quien trabajas Vol. I
Rusowsky: Daisy
Bandalos Chinos: El ritmo
Ca7riel y Paco Amoroso: #Tetas. Ganador
Judeline: Joropo
Latin Mafia: Siento que merezco más
Paloma Morphy: (Sola)