Latin Grammy 2025: el premio para Jorge Drexler, la noche de Bad Bunny y el hito de Ca7riel y Paco Amoroso

Jorge Drexler se llevó el premio Latin Grammy en la categoría Mejor canción pop/rock por Desastres fabulosos, compuesta junto con el proyecto musical argentino Conociendo Rusia, liderado por Mateo Sujatovich.

La estatuilla fue recibida por Sujatovich, ya que Drexler no asistió a la premiación. “Jorge no está acá porque está terminando un disco que está increíble”, explicó su socio al subir al escenario en el marco de la ceremonia previa a la gala —no televisada— en la que se entregaron 51 de los 60 galardones de la 26ª edición de la mayor fiesta de la música latina.

El cantautor uruguayo y Conociendo Rusia también compitieron en la categoría Grabación del año, en la que quedaron por detrás de Alejandro Sanz, ganador por Palmeras en el jardín, sencillo incluido en el álbum ¿Y ahora qué?, con el que el español se llevó otro Grammy a Mejor álbum pop contemporáneo.

Julieta Rada y su disco Candombe, por su parte, no se impusieron en la categoría Mejor álbum folclórico, en la que Joropango de KerreKe y la violinista venezolana Daniela Padrón resultaron ganadores.

La uruguaya —quien lució un vestido celeste diseñado por el uruguayo Tavo García— logró por primera vez en la historia que un disco de candombe se hiciera un lugar entre los nominados de los Latin Grammy.

Los triunfadores

Los triunfadores de la gala —celebrada en el MGM Grand Garden de Las Vegas— fueron Bad Bunny y Ca7riel y Paco Amoroso. El puertorriqueño se llevó cinco estatuillas, entre ellas, la más importante de la noche: su disco Debí tirar más fotos fue reconocido como el Álbum del año. Pero el dúo argentino no se quedó atrás, ya que también se quedó con cinco galardones y marcó un hito en su carrera al quedarse con el reconocimiento a Mejor álbum de música alternativa por Papota.

Ca7riel y Paco Amoroso El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso marcó un hito en su carrera al ganar cinco estatuillas. EFE

Otra figura destacada de la noche fue la brasileña Liniker, quien en 2022 ya había hecho historia al convertirse en la primera cantante trans en obtener un Grammy, y volvió a demostrar su dominio en la escena internacional con su disco Caju, por el que obtuvo siete nominaciones y se llevó tres estatuillas. La mexicana Natalia Lafourcade también sumó tres premios con Cancionera, álbum lanzado en abril de este año, mientras que el premio a Mejor canción del año fue para Si antes te hubiera conocido, de Karol G.

A continuación, los ganadores de las categorías más importantes de los Latin Grammy 2025:

Álbum del año

Alejandro Sanz: ¿Y ahora qué?

Bad Bunny: Debí tirar más fotos. Ganador

Carín León: Palabra de to’s (seca)

Ca7riel y Paco Amoroso: Papota

Elena Rose: En las nubes. Con mis panas

Gloria Estefan: Raíces

Joaquina: Al romper la burbuja

Liniker: Caju

Natalia Lafourcade: Cancionera

Rauw Alejandro: Cosa nuestra

Vicente García: Puñito de Yocahú

Canción del año

Alejandro Sanz: Palmeras en el jardín

Andrés Cepeda: Bogotá

Bad Bunny: Baile inolvidable

Bad Bunny: DTMF

Ca7riel y Paco Amoroso: El día del amigo

Ca7riel y Paco Amoroso: #Tetas

Karol G: Si antes te hubiera conocido. Ganadora

Liniker: Veludo marrom

Mon Laferte: Otra noche de llorar

Natalia Lafourcade: Cancionera

Grabación del año

Alejandro Sanz: Palmeras en el jardín. Ganador

Bad Bunny: Baile inolvidable

Bad Bunny: DTMF

Ca7riel y Paco Amoroso: El día del amigo

Ca7riel y Paco Amoroso: #Tetas

Jorge Drexler & Conociendo Rusia: Desastres fabulosos

Karol G: Si antes te hubiera conocido

Liniker con Amaro Freitas & Anavitória: Ao teu lado

Natalia Lafourcade: Cancionera

Zoe Gotusso: Lara

Mejor nuevo artista

Alex Luna

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy. Ganadora

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés

Mejor canción pop

Andrés Cepeda: Bogotá

Ca7riel y Paco Amoroso: El día del amigo. Ganador

Nicole Zignago: Te quiero

Shakira: Soltera

Yami Safdie & Camilo: Querida yo

Mejor interpretación de reggaetón

Bad Bunny: Voy a llevarte pa’ PR. Ganador

Lenny Tavárez: Brillar

Nicky Jam: Dile a él

Rauw Alejandro & Alexis y Fido: Baja pa’ acá

Yandel & Tego Calderón: Reggaeton malandro

Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny: Debí tirar más fotos. Ganador

Fariana: Underwater

Nicki Nicole: Naiki

Papatinho: MPC (Música Popular Carioca)

Yandel: Elyte

Mejor álbum de salsa

Gilberto Santa Rosa: Debut y segunda tanda, Vol. 2

Issac Delgado: Mira como vengo

José Alberto, El Canario: Big swing

Los Hermanos Rosario: Infinito positivo

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta: Fotografías. Ganador

Mejor álbum de cumbia/vallenato

Checo Acosta: Son 30

Karen Lizarazo: De amor nadie se muere

Los Cumbia Stars: Baila kolombia

Peter Manjarrés & Luis José Villa: La jerarquía

Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella: El último baile. Ganador

Mejor álbum de merengue/bachata

Alex Bueno: El más completo

Eddy Herrera: Novato apostador. Ganador

Milly Quezada: Live, Vol. 1 (desde el Teatro Nacional de República Dominicana)

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Christian Nodal: ¿Quién + como yo? Ganador

Mariachi Reyna de Los Ángeles: Alma de Reyna 30 Aniversario

Pepe Aguilar: Mi suerte es ser mexicano

Mejor álbum de banda

Banda MS de Sergio Lizárraga: Edición limitada

Julión Álvarez y su Norteño Banda: 42 18. Ganador

Luis Ángel, El Flaco. 25 Aniversario (Deluxe)

Mejor álbum de música tejana

Bobby Pulido: Bobby Pulido & Friends: una tuya y una mía (En vivo). Ganador

El Plan: Imperfecto, Vol. 2

Gabriella: Yo no te perdí

Grupo Cultura: Reflexiones

Juan Treviño: Juan Treviño

Marian y Mariel: El siguiente paso (Live Session)

Mejor álbum de música norteña

Alfredo Olivas: V1V0

El Plan & Manuel Alejandro: El Plan & Manuel Alejandro

La Energía Norteña: Pasado, presente, futuro

Los Tigres del Norte: La lotería. Ganador

Pesado: Frente a frente

Mejor interpretación de música electrónica latina

Boza & Elena Rose: Orion (Sistek Remix)

Ela Minus: QQQQ

Imanbek & Taichu: Ella quiere techno

Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin: Rulay en Dubai (Extended)

Rawayana & Akapellah: Veneka. Ganador

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

Carín León: Palabra de to’s (seca). Ganador

DannyLux: Leyenda

Grupo Firme: Evolución

Iván Cornejo: Mirada

Tito Double P: Incómodo

Mejor canción regional

Carín León & Maluma: Si tú me vieras

Fuerza Regida & Grupo Frontera: Me jalo

Grupo Frontera: Hecha pa’ mí

Kakalo & Carín León: Tierra trágame

Los Tigres del Norte: La lotería. Ganadora

Lupita Infante: ¿Seguimos o no?

Mejor álbum de pop contemporáneo

Aitana: Cuarto azul

Alejandro Sanz: ¿Y ahora qué? Ganador

Elena Rose: En las nubes. Con mis panas

Elsa y Elmar: Palacio

Joaquina: Al romper la burbuja

Mejor álbum de pop tradicional

Andrés Cepeda: Bogotá. Ganador

Jesse & Joy: Lo que nos faltó decir

Natalia Lafourcade: Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall

Raquel Sofía: Después de los 30

Zoe Gotusso: Cursi

Mejor canción de rap/hip hop

Akapellah con Trueno: Parriba

Arcángel: THC

Big Soto & Eladio Carrión: El favorite de Mami

J Noa & Vakero: Sudor y tinta

Trueno: Fresh. Ganador

Mejor interpretación urbana/fusión urbana

Alleh & Yorghaki: Capaz (merengueton)

Bad Bunny: DTMF. Ganador

FJay Wheeler: Roma

Tokischa & Nathy Peluso: De maravisha

W Sound, Beéle & Ovy On the Drums: La plena (W Sound 05)

Mejor álbum tropical contemporáneo

Alain Pérez: Bingo

Mike Bahía: Calidosa

Pedrito Martínez: Ilusión óptica

Puerto Candelaria: Fiesta candelaria. Ganador

Vicente García: Puñito de Yocahú

Mejor canción tropical

Fonseca & Rawayana: Venga lo que venga

Fonseca & Rubén Blades: Nunca me fui

Gilberto Santa Rosa: Ahora o nunca

Karol G: Si antes te hubiera conocido. Ganadora

Luis Enrique: La foto

Techy Fatule: Cariñito

Víctor Manuelle: Si volviera Jesús

Mejor álbum de rock

A.N.I.M.A.L.: Legado

Eruca Sativa: A tres días de la Tierra

Fito Páez: Novela. Ganador

Leiva: Gigante

Marilina Bertoldi: Luna en Obras (en vivo)

Mejor canción de rock

A.N.I.M.A.L.: Legado

Ali Stone: TRNA

Eruca Sativa: Volarte

Fito Páez: Sale el sol. Coganador

Renee: La torre. Coganadora

Mejor álbum de pop/rock

Bandalos Chinos: Vándalos

Dani Martín: El último día de nuestras vidas

Diamante Eléctrico: Malhablado

Lasso: Malcriado

Morat: Ya es mañana. Ganador

Renee: R

Mejor canción de pop/rock

Debi Nova: Tu manera de amar

Joaquín Sabina: Un último vals

Joaquina: No llames lo mío nuestro

Jorge Drexler & Conociendo Rusia: Desastres fabulosos. Ganador

Lasso: Lucifer

Leiva: Ángulo muerto

Mejor canción de raíces

Anita Vergara & Tato Marenco: Ella

Bad Bunny: Lo que le pasó a Hawaii

Luis Enrique & C4 Trío: Aguacero. Ganador

Monsieur Periné con Bejuco: Jardín del paraíso

Natalia Lafourcade: El palomo y la negra

Natalia Lafourcade & El David Aguilar: Como quisiera quererte

Mejor canción urbana

Álvaro Díaz & Nathy Peluso: XQ eres así

Bad Bunny: DTMF. Ganador

Bad Bunny: La mudanza

Maluma: Cosas pendientes

Trueno & Young Miko: En la city

Mejor álbum de música alternativa

Ca7riel y Paco Amoroso: Papota. Ganador

Judeline: Bodhiria

Latin Mafia: Todos los días todo el día

Marilina Bertoldi: Para quien trabajas Vol. I

Rusowsky: Daisy

Mejor canción de música alternativa

Bandalos Chinos: El ritmo

Ca7riel y Paco Amoroso: #Tetas. Ganador

Judeline: Joropo

Latin Mafia: Siento que merezco más

Paloma Morphy: (Sola)