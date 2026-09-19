Lentes "insecto", flecos y más: lo que se usará en primavera, según la Semana de la Moda de Nueva York

Terminó la Semana de la Moda de Nueva York y, como siempre, dejó muchas pistas sobre lo que se verá en las calles durante los próximos meses. Y aunque en la moda suele decirse que el hemisferio sur está siempre corriendo por detrás del norte, hay quienes también hacen la lectura contraria: en este caso, se presentaron colecciones para la primavera verano 2027 y, mientras en aquella parte del mundo se preparan para sacar los abrigos, de este lado esas estaciones están a punto de empezar.

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Aunque las tendencias que propuso la pasarela neoyorquina no se vean reflejadas aún en las tiendas, muchas de ellas pueden incorporarse con lo que ya se tiene en el placard. A continuación, seis de las que más se repitieron en una de las semanas que redefinen la moda mundial

Están en vestidos, camisas, bolsos y hasta prendas de sastrería. Los diseñadores detrás de grandes marcas encontraron en los flecos una forma de dar volumen, movimiento y carácter a las prendas, un contraste con temporadas anteriores caracterizadas por la idea de lujo silencioso y minimalista.

Kallmeyer apostó por los flecos en vestidos y accesorios, mientras que Simkhai los sumó en vestidos asimétricos y Monse se atrevió a llevarlos incluso en camisas y chaquetas.

Es, sin lugar a dudas, una tendencia que pisará fuerte y le dará dinamismo a los atuendos de la temporada.

Camisas desprendidas

La regla que marcan algunas de las firmas más importantes parece estar clara: si hay botones, que no se usen. En la Semana de la Moda de Nueva York, las camisas, blusas, cárdigans y hasta chaquetas aparecieron abiertos, con algunos pocos botones prendidos, pero dejando buena parte del escote al descubierto.

Cult Gaia y LaQuan Smith.

El sitio web de moda Fashionista ya bautizó esta tendencia como bras out, y la detectó en propuestas de Altuzarra, Rachel Comey, Cult Gaia, Monse y Christian Siriano, entre otras marcas.

Algunas llevaron las camisas desprendidas sobre tops y soutiens, mientras que otras optaron por no hacer uso de los botones, aunque sin soutiens a la vista. Son detalles que se mezclaron con tendencias similares, como cinturones sin abrochar, costuras expuestas o tirantes caídos sobre los hombros.

Azul en todas sus formas

Como si los directores creativos se hubieran puesto de acuerdo, el azul en diferentes tonos e intensidades fue uno de los colores más vistos —sino el más repetido— de la pasarela neoyorquina.

Ralph Lauren, Diane von Furstenberg y Proenza Schouler.

Ralph Lauren lo llevó al denim, los trajes y los vestidos de satén y encaje, mientras que Proenza Schouler y Sergio Hudson apostaron por el azul cobalto, también conocido como azul Klein.

Este color se vio en looks monocromáticos, combinado con tonos neutros, como crema y gris. Otras firmas, como Diane von Furstenberg —que volvió a presentarse tras nueve años de ausencia— apostaron por contrastes bastantes más arriesgados, como el azul junto con el rojo, violeta o fucsia.

Maximalismo a la vista

Los lentes de sol se agrandan y se convierten en protagonistas de los looks. Los modelos oversized, de formas redondeadas, pasan a ocupar buena parte del rostro, a lo que se suma una estética de “ojos de insecto” que tuvo su auge entre las décadas de los 60 y 70.

Sergio Hudson, Michael Kors y Carolina Herrera.

Michael Kors fue uno de los ejemplos más claros de esta tendencia que le dice adiós a la discreción, y que también fue seguida por Carolina Herrera y Sergio Hudson.

Faldas transparentes

Las transparencias no son una novedad, pero todo parece indicar que predominarán en los armarios primaverales. Y, si en los últimos años fueron los vestidos los que dominaron las pasarelas, ahora es el turno de las faldas que dejan ver algo más allá.

Eckhaus Latta y 6397.

Calvin Klein, Eckhaus Latta, Brandon Maxwell y 6397 fueron algunas de las marcas que jugaron con los tejidos translúcidos, muchas veces combinados con prendas sobrias y más cotidianas. La clave de estos atuendos parece estar en el juego de capas con el fin de que la transparencia sea lo central.

Algunos medios catalogan esta tendencia como naked skirt (falda desnuda) como la gran sucesora del naked dress.

Cintura en el centro

Esta vez los diseñadores dirigieron la mirada hacia la cintura, pero no necesariamente a través de siluetas ajustadas, sino que con pañuelos, cinturones anchos y hasta los tradicionales cummerbunds, unas fajas asociadas al esmoquin y a la estética masculina.

6397 y Ralph Lauren.

Kallmeyer fue una de las marcas que llevó este elemento a sus looks, mientras que Ralph Lauren utilizó pañuelos y bufandas sobre los pantalones para dar toques de color a conjuntos monocromáticos.