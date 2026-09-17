  • Cotizaciones
    jueves 17 de septiembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Conaprole tramita un nuevo programa de emisiones, en pesos y UI, tras desistir de cambiar el actual

    La cooperativa inició esta semana la suscripción de la serie 17 de Conahorro IV, que son obligaciones negociables en dólares

    Bolsas de leche de Conaprole.

    Bolsas de leche de Conaprole.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) puso en marcha esta semana la emisión de la decimoséptima serie de obligaciones negociables bajo el programa Conahorro IV, por hasta US$ 5 millones. La suscripción, a través de la bolsa de Montevideo y la Electrónica, abrió el martes 15 y se extenderá por una semana.

    En paralelo, la empresa tramitará un nuevo programa en pesos y en unidades indexadas a la inflación que, según dijo a Búsqueda su gerente financiero, José Luis Rial, podría estar operativo para diciembre próximo. Ese camino surgió luego de algunos intercambios con el regulador del mercado de valores.

    En 2025 Conaprole había consultado al Banco Central (BCU) sobre la posibilidad de “enmendar” el prospecto del actual programa (Conahorro IV), que habilita emisiones en dólares por hasta US$ 60 millones en total. La intención era sumar otras monedas a las siguientes colocaciones.

    Leé además

    Bolsa de Valores de Montevideo.
    Mercado de valores

    Bolsa: Zorzal emite acciones y Conaprole ofrece nueva serie de obligaciones negociables

    Por Redacción Búsqueda
    Bolsa de Valores de Montevideo.
    Bolsas

    Cierra una corredora de bolsa; el negocio “no está rindiendo”

    Por Redacción Búsqueda

    Según Rial, el BCU planteó dos alternativas: que Conaprole convoque a los tenedores de las series existentes para aprobar la modificación o tramitar un nuevo programa. La empresa cuestionó la primera opción porque implicaría convocar a los inversores que poseen cada serie anterior por separado, pese a que el cambio pretendido no afectaría las condiciones de los títulos ya en circulación. En ese sentido, propuso realizar una única asamblea conjunta de tenedores, pero el planteo fue rechazado. Ante eso, decidió avanzar con un quinto programa, que permitirá emitir en dólares y en otras monedas, según defina su directorio.

    El proceso fue informado por el BCU en una comunicación del miércoles 9. Según el regulador, Conaprole había presentado la solicitud de modificación del programa en 2025, pero no entregó documentación acreditante de la aprobación de la modificación por parte de la asamblea de tenedores. En junio pasado, el Central realizó una intimación a la empresa para que cumpliera con ese paso y, dado que no lo hizo, resolvió denegar la inscripción de los cambios planteados en el Registro del Mercado de Valores.

    Rial explicó que ese proceso respondió a que la cooperativa no avanzó con la convocatoria a las asambleas de tenedores planteadas como condición para modificar el programa vigente.

    Sostuvo que el objetivo de inscribir un nuevo programa es contar con mayor flexibilidad para futuras colocaciones y atender las preferencias de los inversores, que pueden demandar papeles en distintas monedas. Hizo énfasis en que la modificación buscada no afecta las series actualmente en circulación y apunta exclusivamente a las próximas emisiones.

    Selección semanal
    Conflictividad

    El gobierno apela a que se acuerden “servicios mínimos” en la terminal especializada de contenedores

    Por Redacción Búsqueda
    Bolsas

    Cierra una corredora de bolsa; el negocio “no está rindiendo”

    Por Redacción Búsqueda
    Relaciones bilaterales

    Uruguay puede perder toda la “asistencia internacional” de EE.UU. si mantiene el programa de “misiones médicas” cubanas

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad pública

    Estados Unidos suma en Uruguay a un especialista en crimen organizado

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa