Conaprole tramita un nuevo programa de emisiones, en pesos y UI, tras desistir de cambiar el actual

La Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) puso en marcha esta semana la emisión de la decimoséptima serie de obligaciones negociables bajo el programa Conahorro IV, por hasta US$ 5 millones. La suscripción, a través de la bolsa de Montevideo y la Electrónica, abrió el martes 15 y se extenderá por una semana.
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En paralelo, la empresa tramitará un nuevo programa en pesos y en unidades indexadas a la inflación que, según dijo a Búsqueda su gerente financiero, José Luis Rial, podría estar operativo para diciembre próximo. Ese camino surgió luego de algunos intercambios con el regulador del mercado de valores.
En 2025 Conaprole había consultado al Banco Central (BCU) sobre la posibilidad de “enmendar” el prospecto del actual programa (Conahorro IV), que habilita emisiones en dólares por hasta US$ 60 millones en total. La intención era sumar otras monedas a las siguientes colocaciones.
Según Rial, el BCU planteó dos alternativas: que Conaprole convoque a los tenedores de las series existentes para aprobar la modificación o tramitar un nuevo programa. La empresa cuestionó la primera opción porque implicaría convocar a los inversores que poseen cada serie anterior por separado, pese a que el cambio pretendido no afectaría las condiciones de los títulos ya en circulación. En ese sentido, propuso realizar una única asamblea conjunta de tenedores, pero el planteo fue rechazado. Ante eso, decidió avanzar con un quinto programa, que permitirá emitir en dólares y en otras monedas, según defina su directorio.
El proceso fue informado por el BCU en una comunicación del miércoles 9. Según el regulador, Conaprole había presentado la solicitud de modificación del programa en 2025, pero no entregó documentación acreditante de la aprobación de la modificación por parte de la asamblea de tenedores. En junio pasado, el Central realizó una intimación a la empresa para que cumpliera con ese paso y, dado que no lo hizo, resolvió denegar la inscripción de los cambios planteados en el Registro del Mercado de Valores.
Rial explicó que ese proceso respondió a que la cooperativa no avanzó con la convocatoria a las asambleas de tenedores planteadas como condición para modificar el programa vigente.
Sostuvo que el objetivo de inscribir un nuevo programa es contar con mayor flexibilidad para futuras colocaciones y atender las preferencias de los inversores, que pueden demandar papeles en distintas monedas. Hizo énfasis en que la modificación buscada no afecta las series actualmente en circulación y apunta exclusivamente a las próximas emisiones.