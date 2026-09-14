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    Banco Mundial: préstamo, homenaje a exministros y arenga a acordar una “agenda de transformación”

    La media sanción al proyecto de “competitividad y reducción del costo de vida” es una “señal muy positiva: la competitividad está pasando del diagnóstico a una agenda concreta de reformas”, dijo la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del organismo

    El ministro Oddone saluda al expresidente Sanguinetti en el acto de celebración de los 80 años del vínculo entre Uruguay y el Banco Mundial.&nbsp;

    El ministro Oddone saluda al expresidente Sanguinetti en el acto de celebración de los 80 años del vínculo entre Uruguay y el Banco Mundial. 

    FOTO

    Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En una acto por el vínculo de 80 años con el país, en el que juntó para homenajearlos a ocho exministros de Economía y a dos expresidentes de la República, el Banco Mundial (BM) arengó este lunes 14 al sistema político uruguayo a buscar consensos para encarar, con “ambición”, una “agenda de transformación” que permita convertir la “credibilidad en crecimiento” más dinámico.

    La ceremonia tuvo la presencia del presidente Yamandú Orsi y del ministro de Economía, Gabriel Oddone, además de Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del organismo financiero multilateral, en su primera visita al país en el cargo.

    “Uruguay ha construido algo muy valioso: credibilidad. Estabilidad económica a través de distintos ciclos políticos. Instituciones sólidas”, afirmó la funcionaria del BM. “Pero también hay desafíos”, señaló, y entre otros mencionó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció en promedio “apenas un 1,2% al año” en la última década, que los niveles de inversión y de crédito son bajos en relación con el PIB, que la energía es cara, y que el envejecimiento de la población pone retos en términos de productividad.

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    Cordeiro Guerra destacó como una “fortaleza” del país la “tradición de diálogo y construcción de consenso”, y dijo que “para esta nueva etapa” Uruguay debería “abrir espacio para la ambición, las decisiones y las diferencias que inevitablemente acompañan una agenda de transformación”. Propuso: “Consenso sobre el destino, debate sobre el camino. Y avanzar”.

    La vicepresidenta regional del BM transmitió un respaldo explícito al proyecto de ley de “competitividad y reducción del costo de vida” presentado por el actual Poder Ejecutivo al Parlamento. “Es un paso clave” y su aprobación por unanimidad en el Senado “envía una señal muy positiva: la competitividad está pasando del diagnóstico a una agenda concreta de reformas”, ponderó.

    La ceremonia juntó en una misma sala —el auditorio anexo a la Torre Ejecutiva— a exministros de distintos gobiernos y partidos políticos: Ricardo Zerbino, Luis Mosca, Alberto Bensión, Isaac Alfie, Fernando Lorenzo, Álvaro García, Mario Bergara y Azucena Arbeleche. También los exmandatarios Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Herrera recibieron una medalla conmemorativa de los 80 años del vínculo entre Uruguay y el BM, al igual que el excanciller Enrique Iglesias.

    Acto de celebración de los 80 años del vínculo entre Uruguay y el Banco Mundial.

    Acto de celebración de los 80 años del vínculo entre Uruguay y el Banco Mundial.

    Por distintas razones, no asistieron el exministro Ignacio de Posadas y el expresidente Luis Lacalle Pou, que también recibirán el reconocimiento.

    Orsi dijo en su oratoria que “el multilateralismo sigue siendo la salida” para Uruguay y a escala global.

    Uruguay es miembro de ese organismo financiero multilateral desde el 11 de marzo de 1946; el país obtuvo su primer préstamo en 1950.

    Nuevo préstamo

    Coincidiendo con este evento, hoy se informó que el Directorio Ejecutivo del BM aprobó un financiamiento de US$ 300 millones para apoyar reformas que Uruguay impulsa para promover la inversión privada, generar más y mejores empleos y fortalecer la sostenibilidad fiscal.

    Las medidas apoyadas buscan mejorar la competitividad y las condiciones para el crecimiento de la economía. Entre ellas se destacan la ratificación del acuerdo comercial con la Unión Europea, la simplificación de trámites aduaneros, la ampliación del acceso al financiamiento para las empresas y la reorientación de los incentivos a la inversión hacia proyectos de mayor innovación. También se busca mejorar la contratación formal de jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, según el comunicado del organismo.

    En paralelo, las reformas fortalecen el marco fiscal del país, con nuevas reglas para la deuda y el resultado fiscal, mayor autonomía del Consejo Fiscal Autónomo y medidas para reforzar la sostenibilidad del sistema previsional. También incorporan estándares internacionales para la tributación de grandes empresas multinacionales.

    El financiamiento incluye además una “opción de desembolso diferido”, que permite a Uruguay acceder rápidamente a liquidez ante eventuales shocks económicos u otras necesidades fiscales, reforzando su capacidad de respuesta sin interrumpir su agenda de reformas.

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