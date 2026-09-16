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    Agosto marcó nuevo mínimo en 2026 de compras con franquicia aduanera: ¿“efecto Temu” en el empleo?

    En el octavo mes del año —el cuarto desde la modificación de este régimen— hubo 61.482 envíos, una caída de 59% frente a agosto de 2025

    La plataforma de comercio electrónico Temu.

    La plataforma de comercio electrónico Temu.

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    Pablo Vignali/adhocFOTOS
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    Tras la aplicación desde mayo del IVA al régimen de compras en el exterior con franquicia aduanera, la cantidad de envíos bajó mes a mes. La tendencia siguió en agosto, cuando fueron 61.482, una caída de 59% respecto al mismo mes de 2025, según estadísticas de la Dirección Nacional de Aduanas.

    Esa cifra de compras por encomienda con franquicia de agosto es un mínimo desde junio de 2024 (60.492) y está muy lejos de las cantidades de los primeros meses de 2026, cuando rondaban los 240.000 mensuales. El pico de este año se dio en abril (252.573), justo antes del inicio del cobro del llamado “impuesto Temu” a los paquetes que llegan desde orígenes distintos de Estados Unidos, el cual quedó al margen de este cambio tributario para evitar violentar un tratado vigente con ese país.

    En 2025, los envíos por encomienda con franquicia aduanera habían totalizado 1.983.831, prácticamente duplicando la cifra del año previo. Eso reflejó el boom de compras producido tras el desembarco en Uruguay de la plataforma de comercio electrónico china Temu con una agresiva campaña de precios y promociones.

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    Además del IVA de 22%, la modificación del régimen en vigor desde mayo amplió las compras por persona a un límite global de US$ 800, en lugar del tope de tres envíos de hasta US$ 200 por año. La reforma permite gastar los US$ 800 en una única operación.

    De los 1.310.623 envíos acumulados en enero-agosto, unas 862.400 correspondieron a artículos de “vestimenta y manufacturas textiles”, 667.200 a “juguetes, juegos y artículos para recreo” y 478.000 a “muebles y artículos para el Hogar (bazar y decoración)”.

    El “efecto Temu” y el comercio tradicional

    La adopción del IVA para estas compras a través de couriers fue establecida por el gobierno atendiendo a reclamos del sector comercial tradicional, que se sintió afectado por la competencia de Temu. Al ministro de Economía, Gabriel Oddone, le rechinó cuando directivos empresariales que defienden posturas liberales le pidieron instaurar un tributo al régimen de franquicias, aunque terminó contemplándolo.

    Un análisis presentado este miércoles 16 por la consultora laboral Advice junto a la Cámara de Comercio y Servicios cruzó datos para indagar un posible “efecto Temu” desde la perspectiva del empleo en el sector comercial.

    El informe consigna que el incremento “acelerado de las importaciones de bienes de consumo bajo el régimen de franquicias coincidió con una desaceleración del ritmo de crecimiento de las ventas reales y la demanda laboral en el comercio minorista en 2025”. A su vez, en el primer trimestre de 2026, los “peores registros de los indicadores de variación interanual de las ventas y la demanda” de trabajadores en ese sector “coincidieron con el récord de importaciones bajo el régimen de franquicias”, a la vez que cuando éstas tuvieron una “caída significativa en el segundo trimestre (a partir del cambio de régimen, en mayo), esto coincidió con una recuperación parcial de los indicadores de ventas reales y la demanda laboral”.

    La consultora señala que si bien una “correlación no implica causalidad”, la coincidencia temporal “es consistente con la hipótesis de cierta incidencia” en la desaceleración de las ventas y la demanda laboral en el comercio minorista, al menos hasta antes de la vigencia del “impuesto Temu”.

    Desde la perspectiva de la caja del gobierno, el IVA a las compras por encomienda debería aportar en torno a US$ 40 millones anuales, según estimaciones del Ministerio de Economía. Eso es más que el aumento presupuestal propuesto para 2027 —equivalente a unos US$ 31 millones—en el proyecto de Rendición de Cuentas que se encuentra por estos días en etapa de aprobación en el Senado.

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