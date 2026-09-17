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    Setiembre arrancó con las menores oscilaciones del precio del dólar desde 2019

    El tipo de cambio se movió en promedio 0,042% diario en las primeras 10 jornadas del mes

    Billetes de dólares.

    Billetes de dólares.

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    Pablo Vignali-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El precio del dólar en el mercado local mantuvo al inicio de esta semana la estabilidad que ya venía mostrando desde mediados de agosto.

    Desde que empezó setiembre y hasta el lunes 14, el tipo de cambio se movió en promedio apenas 0,04% por día. Con un dólar negociado en el circuito mayorista —“interbancario” en la jerga— a valores en torno a los $ 40,2, ese porcentaje equivale a una variación diaria promedio de aproximadamente 1,7 centésimos. En nueve de esas 10 jornadas, el movimiento no superó el 0,1%, tanto al alza como a la baja. La mayor oscilación ocurrió el viernes 11, cuando la moneda estadounidense bajó 0,15% frente al peso.

    El contraste con el comienzo del año es notorio. El 28 de enero el dólar llegó a subir 2,1% en una sola jornada y el 5 de marzo aumentó 1,7%. Desde julio, en cambio, las variaciones diarias se concentraron en una franja más estrecha alrededor de cero, algo que se acentuó en las últimas semanas.

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    Para medir esa estabilidad, Búsqueda analizó las variaciones porcentuales del tipo de cambio de una jornada respecto de la anterior. Este método permite analizar la magnitud de los movimientos cotidianos.

    Primero se calculó el promedio de las variaciones diarias en valor absoluto, es decir, sin diferenciar las subas de las bajas. De esa manera se evita que movimientos en sentidos opuestos se compensen: si el dólar subiera 0,2% un día y bajara 0,2% al siguiente, el promedio simple sería cero, aunque se hubiera movido en ambas jornadas.

    El cálculo fue complementado con el desvío estándar, una medida utilizada habitualmente para evaluar la volatilidad. El indicador muestra qué tan dispersas estuvieron las variaciones diarias respecto de su promedio. En términos simples, un valor bajo indica que los movimientos fueron relativamente similares entre sí, mientras que uno más alto refleja oscilaciones más dispares. No muestra si el dólar subió o bajó, sino qué tan variable fue su comportamiento.

    En los meses completos de 2026, el desvío estándar fue de 0,68 puntos porcentuales en enero. Luego de bajar en febrero, volvió a subir a 0,59 en marzo y posteriormente descendió, con algunas oscilaciones, hasta 0,13 en julio y 0,13 en agosto. A su vez, en las primeras 10 jornadas de setiembre se ubicó en 0,06 puntos porcentuales.

    Para realizar una comparación histórica en períodos homogéneos se tomaron también las primeras 10 jornadas con operativa de cada mes anterior. El resultado de setiembre fue el menor entre los 93 comienzos de mes comparables desde febrero de 2019, tanto por el movimiento diario promedio como por el desvío estándar. En ese recorte, el siguiente registro más bajo correspondió a noviembre de 2025, con valores de 0,05% y 0,07 puntos porcentuales, respectivamente.

    La menor volatilidad tampoco se limita a setiembre. Entre los 92 meses completos analizados, agosto de 2026 fue el segundo con menores oscilaciones desde febrero de 2019: el dólar se movió en promedio 0,1% por jornada y tuvo un desvío estándar de 0,13 puntos porcentuales. Julio ocupó el cuarto lugar, con valores de 0,11% y 0,13 puntos porcentuales.

    No existe un nivel teórico a partir del cual pueda afirmarse que una moneda es estable o volátil.

    Otra vez “atraso cambiario”

    Al comienzo de esta semana, las compraventas de dólares en el mercado mayorista se hicieron a un precio promedio cercano a $ 40,2, como en las jornadas previas.

    En ese contexto de estabilidad del precio de la divisa, los planteos desde el sector agroexportador ante el llamado “atraso cambiario” volvieron en los últimos días, con la Expo Prado en marcha como cámara de resonancia.

    La Federación Rural emitió una declaración expresando preocupación por el bajo precio del dólar y los costos crecientes en pesos, que afectan la ecuación del negocio.

    “(Es) un tema que tiene más de 40 años y seguimos con la misma enfermedad macroeconómica del atraso cambiario”, manifestó el presidente de esa gremial, Rafael Normey, el viernes 11 ante la Comisión de Hacienda del Senado que trata el proyecto de Rendición de Cuentas. “Este problema evidentemente tiene un vínculo directo con este otro tema que es el tamaño del Estado y las repercusiones que tiene esto en la capacidad de crecimiento y la capacidad de desarrollo de la economía. Creo que en algún momento lo vamos a tener que entender y que no sean las crisis las que nos lleven a que abruptamente se pegue un golpe de timón, sino que lo hagamos racionalmente; creo que eso es lo más sano”, planteó el dirigente ruralista.

    Sobre esa línea argumental, Normey expresó la disconformidad con esta Rendición de Cuentas, que propone ampliar para 2027 el gasto público en unos US$ 31 millones. “Nosotros en su momento dijimos en la Ley de Presupuesto que era un presupuesto anticrecimiento. No nos gusta tener razón, pero bueno, lamentablemente la teníamos. El Uruguay está estancado”, dijo.

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