Una cabra como pelota y 3.000 atletas: así fueron los Juegos Nómades en Asia

Los Juegos Nómades terminaron y da la sensación de que merecieron bastante más ruido del que tuvieron. Mientras buena parte del mundo estaba pendiente de otros eventos, en Kirguistán más de 3.000 deportistas de 109 países se reunieron para participar en una de las competencias deportivas más particulares del calendario internacional. Hubo caballos, arqueros, luchadores, aves de presa y hasta un deporte en el que una cabra hace las veces de pelota.

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La sexta edición de los World Nomad Games se desarrolló del 31 de agosto al 6 de setiembre en Kirguistán, país que fue sede de estos Juegos en 2014, 2016 y 2018. Después pasaron por Turquía, en 2022, y Kazajistán, en 2024, antes de regresar este año a su lugar de origen. La mayor parte de las actividades se concentró en los alrededores del lago Issyk-Kul, uno de los grandes paisajes naturales de Asia Central, y el cierre se realizó en el hipódromo de Cholpon-Ata.

La inauguración de los Juegos se realizó en el nuevo estadio Bishkek Arena, ubicado en Biskek, la capital de Kirguistán.

La idea nació con un objetivo bastante más amplio que organizar una competencia deportiva: preservar y difundir los deportes, juegos y tradiciones de los pueblos nómades, especialmente los de Asia Central. Por eso, además de las pruebas deportivas, el programa incluye actividades culturales, música, gastronomía, artesanías y demostraciones de prácticas tradicionales.

Bailarinas con túnicas tradicionales azules y rojas, abrigos ceremoniales y gorros de piel frente a una yurta.

En esta edición hubo 42 disciplinas y más de 600 actividades culturales. Entre los participantes estuvieron representantes de países con una fuerte tradición nómade, como Kirguistán, Kazajistán, Mongolia y Uzbekistán, pero también atletas de lugares tan diversos como Francia, Japón, Canadá, Corea del Sur, España, Ghana y Uganda.

Una de las principales disciplinas es el kok-boru, probablemente el deporte que mejor resume el espíritu de estos Juegos. Dos equipos de jinetes se enfrentan a caballo e intentan llevar hasta una zona determinada el cuerpo de una cabra. No hay pelota ni césped perfectamente cortado: hay caballos, jinetes y una buena cantidad de empujones. En la final de esta edición, Kirguistán derrotó 12-0 a Kazajistán.

Un anciano y una joven nómade, ambos con atuendos tradicionales, caminan por la estepa guiando a un yak de carga y una carreta con una yurta desarmada.

Kok-boru. AFP

También está el tiro con arco a caballo, en el que los competidores deben disparar mientras montan a toda velocidad; diferentes modalidades de lucha tradicional; carreras ecuestres; pruebas de fuerza; juegos de mesa y disciplinas en las que los jinetes tienen que recoger objetos del suelo sin bajarse del caballo.

Los deportes en los Juegos Nómades son extremadamente intensos, peligrosos y de un altísimo contacto físico. AFP

Entre las disciplinas de lucha está el alysh, en el que dos competidores se enfrentan sujetándose por un cinturón. También hay variantes de lucha a caballo y otros deportes que ponen a prueba la fuerza y la destreza física. La cetrería, por su parte, incorpora aves de presa a la programación y recupera una práctica estrechamente vinculada con la vida nómade.

La artesanía ocupa un lugar central, con textiles y expresiones tradicionales de Asia Central. AFP

En cuanto a los resultados, Kirguistán terminó en lo más alto del medallero con 30 medallas de oro, seguido por Kazajistán y Rusia. Sin embargo, hay una precisión importante: los Juegos Nómades no establecen oficialmente una clasificación general por países, por lo que esa tabla no equivale exactamente al medallero de unos Juegos Olímpicos.

Er Enish, una especie de lucha libre sobre caballos. Juegos Nómades

Más allá de las medallas, el objetivo es que estas prácticas no queden convertidas en piezas de museo. Los Juegos buscan mantenerlas vivas, transmitirlas a nuevas generaciones y, al mismo tiempo, llevarlas a un público internacional que probablemente jamás haya visto a dos equipos disputar un partido con una cabra.

Juegos Nómades

Y quizá ahí esté lo más interesante. No intentan inventar nuevos deportes ni competir con las grandes citas internacionales, sino convertir costumbres que durante siglos formaron parte de la vida cotidiana de distintos pueblos en un espectáculo deportivo contemporáneo.

La próxima edición será en 2028, en Kazán, Rusia. Habrá que ver si para entonces conseguimos enterarnos antes de que terminen.