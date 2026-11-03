Los disfraces más espeluznantes y originales de las celebridades en Halloween

Heidi Klum volvió a sorprender con una de sus transformaciones más terroríficas, mientras Neil Patrick Harris y David Burtka, Laura Abla y Snoop Dogg apostaron por reconocidos personajes y hasta clásicas escenas recreadas de los años 2000

Heidi Klum bajó de una furgoneta disfrazada de su propia mano ensangrentada, acompañada de un equipo con trajes amarillos de protección.

Una vez más, Heidi Klum volvió a ser la reina de Halloween. Este 31 de octubre la modelo alemana se robó la atención de todos en su fiesta en Nueva York cuando bajó de una furgoneta cubierta de carteles rojos y la palabra “peligro”, acompañada de unos hombres que la escoltaron con trajes amarillos de protección. Tras un último disfraz de medusa que parecía insuperable, Klum se ganó a sí misma al disfrazarse de algo que nadie hubiera adivinado a partir de sus previas publicaciones: su propia mano cortada y llena de vísceras.

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Snoop Dog se disfrazó de Art the Clown (el payaso de la franquicia de terror Terrifier) para ir a la fiesta de Halloween de Sprouse House. AFP Para crear el disfraz, Klum volvió a trabajar con el especialista en efectos especiales Mike Marino y su equipo, que partió de escaneos de su cuerpo y su mano izquierda para construir una réplica de grandes dimensiones que reprodujera detalles como venas, músculos y articulaciones. La estructura combinó moldes, prótesis y un soporte interno diseñado para que la modelo pudiera moverse dentro de ella, y se replicaron detalles personales como sus anillos, su tatuaje y hasta la manicura color ciruela. Sin dudas, su disfraz más espeluznante hasta el momento.

El maquillador Mike Marino, convocado por Klum, partió de escaneos de su cuerpo y su mano izquierda para construir una réplica de grandes dimensiones. Como siempre, la modelo volvió a ser anfitriona de su fiesta de Halloween a la que acudieron muchas celebridades que intentaron acercarse a ese nivel de producción. Entre los más originales y trabajados estuvo el de la influencer alemana Laura Abla, quien recreó el beso entre Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards 2003. Ella se disfrazó de Madonna, mientras que su equipo creó dos figuras de tamaño real que representaban a Spears y Aguilera; un disfraz que le exigió a la modelo recrear constantemente la escena del beso ante las cámaras.

Acompañada por dos muñecos en tamaño real, la modelo alemana Laura Abla recreó el famoso beso entre Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards. Los actores Neil Patrick y David Burtka, por su parte, se disfrazaron de las gemelas Grady en la película de terror El resplandor, con sus clásicos vestidos a juego, medias blancas hasta la rodilla, zapatos negros, manchas de sangre y un terrorífico maquillaje.