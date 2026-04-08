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Los estrenos del momento: los modelos de Zendaya y la complicidad entre Meryl Streep y Anne Hathaway

La esperada secuela de El diablo viste a la moda y la comedia romántica The Drama, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, son los estrenos que están marcando la cartelera del cine en el segundo trimestre del año

Para el estreno de The Drama en Nueva York, Zendaya optó por un vestido negro de seda cruda y plumas azules.

Para el estreno de The Drama en Nueva York, Zendaya optó por un vestido negro de seda cruda y plumas azules.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Dos estrenos están marcando la cartelera del cine en el segundo trimestre del año. Por un lado, la esperada secuela de El diablo viste a la moda 20 años después y, por el otro, la comedia romántica The Drama, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson.

Si bien la primera se estrena mundialmente el primero de mayo, el dúo protagonista, integrado por Anne Hathaway y Meryl Streep, ya empezó la gira por varios continentes. El primero de los estrenos tuvo lugar en México. Las actrices comenzaron presentando la película en el museo Casa Azul de Frida Kahlo, no sin antes firmar autógrafos para los fanáticos que las esperaban afuera del recinto. En la capital mexicana también pararon en el museo Anahuacalli, donde desfilaron —y hasta bailaron— en el marco de la Semana de la Moda de México ante unas 400 personas al ritmo de Vogue, música de Madonna.

Anne Hathaway
En la capital mexicana, Meryl Streep y Anne Hathaway pararon en el museo Anahuacalli, donde desfilaron —y hasta bailaron— en el marco de la Semana de la Moda de México.

En la capital mexicana, Meryl Streep y Anne Hathaway pararon en el museo Anahuacalli, donde desfilaron —y hasta bailaron— en el marco de la Semana de la Moda de México.

Luego, Hathaway y Streep continuaron su gira en la otra punta del mundo, más precisamente en Tokio, donde posaron de la mano en la alfombra roja y deslumbraron con sus extravagantes atuendos. Streep apostó por un traje rojo de Chanel firmado por Matthieu Blazy, mientras que Hathaway llevó un vestido con volados de la colección de alta costura de este año de Valentino.

Hathaway y Streep
Hathaway y Streep también presentaron la película en Tokio, donde posaron de la mano en la alfombra roja y deslumbraron con sus extravagantes atuendos.

Hathaway y Streep también presentaron la película en Tokio, donde posaron de la mano en la alfombra roja y deslumbraron con sus extravagantes atuendos.

Las presentaciones de The Drama también están dando que hablar, y Zendaya parece ser la principal responsable. Recién casada de forma secreta con el actor Tom Holland, la actriz asistió al primer estreno de la película vestida de blanco. Aunque se dijo que podía tratarse de un guiño a su reciente boda, los siguientes estrenos revelarían la verdadera estrategia detrás de todos sus modelos.

Con la intención de contar una historia, aquel vestido blanco de silueta Vivienne Westwood había sido el que llevó a sus primeros premios Oscar en el 2015.

Zendaya
Para el estreno en Roma, Zendaya optó por un vestido negro de Armani prestado por Cate Blanchett.

Para el estreno en Roma, Zendaya optó por un vestido negro de Armani prestado por Cate Blanchett.

Su siguiente atuendo, blanco y negro, fue un vestido de Louis Vuitton hecho a medida para esa noche, mientras que para el estreno en Roma optó por un vestido negro de Armani prestado por Cate Blanchett. El más impactante de sus modelos fue el último, el que llevó al estreno del filme en Nueva York, un vestido de Schiaparelli hecho de plumas en distintos tonos de azules y negro de seda cruda. Así, la protagonista de The Drama creó su propia narrativa inspirada en la frase “algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo azul”, en línea con la trama de la película, que gira en torno a una boda.

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