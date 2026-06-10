La Celeste a la calle

Durante el Mundial, el celeste deja de ser un simple color para convertirse en un símbolo de pertenencia, apoyo e identidad compartida. Cada cuatro años, la ilusión trasciende la cancha y se instala en las calles, los encuentros con amigos y los rituales cotidianos.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Siete figuras conocidas que saben ponerle pienso a su estilismo muestran cómo combinan la camiseta de la Selección uruguaya en outfits que usarían en su día a día. El desafío fue repensar una de las prendas más representativas del país fuera del ámbito futbolero, explorando nuevas formas de llevarla y adaptándola a sus estilos personales.
Juan suele incorporar prendas deportivas a sus outfits y disfruta mezclarlas con piezas más formales. Le interesa especialmente cómo prendas nacidas para el deporte se integran hoy a la moda cotidiana.
Juan Brianza ADR_4988
Adrián Echeverriaga
Camila Cibils
Periodista
Camila Cibils ADR_5942
Adrián Echeverriaga
Para su look, Camila eligió una pollera metalizada que busca hacer referencia al Rio de la Plata. Ademas, considera que su elección invernal es perfecta para ver un partido y después salir a nochear.
Camila Cibils ADR_5700
Adrián Echeverriaga
Phoro
Productora musical y diseñadora
Patricia Horovitz Phoro ADR_5436
Adrián Echeverriaga
Para armar su conjunto, Patricia Horovitz partió de prendas que usa para el día, como la chaqueta larga, y sumó la camiseta de Uruguay a una combinación de pantalón amplio estampado y botas negras.
Patricia Horovitz Phoro ADR_5676
Adrián Echeverriaga
Clipper
Rapera
Josefina Tomas Clipper ADR_6166
Adrián Echeverriaga
Josefina Tomás define su estilo como “rapero, auténtico y corajudo”. Las camisetas deportivas suelen formar parte de su ropero y asegura que su forma favorita de llevarlas es como vestido, especialmente las de básquetbol.
Josefina Tomas Clipper ADR_6028
Adrián Echeverriaga
Santiago Colinet
Fotógrafo y creador de contenido digital
Santiago Colinet _VAL_4430
Valentina Weikert
Santiago admite que el único momento en el que ve fútbol es cuando juega Uruguay en el Mundial. Considera que los partidos mundialistas son un buen plan para compartir con amigos.
Santiago Colinet _VAL_4451
Valentina Weikert
Paula Silva
Actriz
Paula Silva ADR_4512
Adrián Echeverriaga
Paula apoya a la Celeste “pase lo que pase y en todas”. Para su look, mantuvo su estilo propio y buscó generar contrastes de colores entre las prendas.
Paula Silva ADR_4464
Adrián Echeverriaga
Leonardo Pollo Hernández
Empresario y comunicador de moda
Leonardo Pollo Hernandez ADR_4747
Adrián Echeverriaga
Leonardo se considera “100% futbolero”. Aunque no tiene cábalas fijas, dice que si va ganando la selección, nadie puede moverse de su lugar: “Ni al baño los dejo ir”.