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La Celeste a la calle

Mientras dure el Mundial 2026, proponemos siete formas de vestir la camiseta de la Selección uruguaya de fútbol, según figuras que saben marcar estilo

Patricia Horovitz Phoro ADR_5464

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Sofía Miranda Montero
Búsqueda | Guillermina Servian
Por Sofía Miranda Montero y Guillermina Servian
Productora de Galería

Durante el Mundial, el celeste deja de ser un simple color para convertirse en un símbolo de pertenencia, apoyo e identidad compartida. Cada cuatro años, la ilusión trasciende la cancha y se instala en las calles, los encuentros con amigos y los rituales cotidianos.

Siete figuras conocidas que saben ponerle pienso a su estilismo muestran cómo combinan la camiseta de la Selección uruguaya en outfits que usarían en su día a día. El desafío fue repensar una de las prendas más representativas del país fuera del ámbito futbolero, explorando nuevas formas de llevarla y adaptándola a sus estilos personales.

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Juan Brianza

Actor y comunicador

Juan Brianza ADR_5239

Juan suele incorporar prendas deportivas a sus outfits y disfruta mezclarlas con piezas más formales. Le interesa especialmente cómo prendas nacidas para el deporte se integran hoy a la moda cotidiana.

Juan Brianza ADR_4988

Camila Cibils

Periodista

Camila Cibils ADR_5942

Para su look, Camila eligió una pollera metalizada que busca hacer referencia al Rio de la Plata. Ademas, considera que su elección invernal es perfecta para ver un partido y después salir a nochear.

Camila Cibils ADR_5700

Phoro

Productora musical y diseñadora

Patricia Horovitz Phoro ADR_5436

Para armar su conjunto, Patricia Horovitz partió de prendas que usa para el día, como la chaqueta larga, y sumó la camiseta de Uruguay a una combinación de pantalón amplio estampado y botas negras.

Patricia Horovitz Phoro ADR_5676

Clipper

Rapera

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Josefina Tomás define su estilo como “rapero, auténtico y corajudo”. Las camisetas deportivas suelen formar parte de su ropero y asegura que su forma favorita de llevarlas es como vestido, especialmente las de básquetbol.

Josefina Tomas Clipper ADR_6028

Santiago Colinet

Fotógrafo y creador de contenido digital

Santiago Colinet _VAL_4430

Santiago admite que el único momento en el que ve fútbol es cuando juega Uruguay en el Mundial. Considera que los partidos mundialistas son un buen plan para compartir con amigos.

Santiago Colinet _VAL_4451

Paula Silva

Actriz

Paula Silva ADR_4512

Paula apoya a la Celeste “pase lo que pase y en todas”. Para su look, mantuvo su estilo propio y buscó generar contrastes de colores entre las prendas.

Paula Silva ADR_4464

Leonardo Pollo Hernández

Empresario y comunicador de moda

Leonardo Pollo Hernandez ADR_4747

Leonardo se considera “100% futbolero”. Aunque no tiene cábalas fijas, dice que si va ganando la selección, nadie puede moverse de su lugar: “Ni al baño los dejo ir”.

Leonardo Pollo Hernandez ADR_4778

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