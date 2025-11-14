¡Hola !

Los mejores momentos de los Latin Grammy 2025: entre besos apasionados y regresos a las raíces

En la antesala se empezaron a gestar algunas de las imágenes más recordadas de la gala que celebra la música latina, como el beso con el que Ca7riel y Paco Amoroso celebraron sus cinco estatuillas

Ca7riel y Paco Amoroso interpretaron varios de sus éxitos, incluyendo El impostor#TetasEl día del amigo.

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Ya lo dijo Alejandro Sanz al recibir el gramófono a la Grabación del año por su sencillo Palmeras en el jardín: “La cultura hispana está más fuerte que nunca y no se va a ningún sitio”. Los Latin Grammy lo demostraron desde el minuto uno, cuando dos generaciones de exponentes de la música latina como lo son Maluma y Santana irrumpieron en el escenario —junto a Christian Nodal y Grupo Frontera— para interpretar algunos de los mayores éxitos del guitarrista mexicano, como Oye como va y Corazón espinado. El colombiano y el guitarrista se conocieron apenas unos días antes, durante los ensayos de la ceremonia, en la que Maluma también ofició de anfitrión, junto con la actriz y cantante puertorriqueña Roselyn Sánchez.

Santana
Santana abrió la ceremonia principal y tocó algunos de sus mayores hits, interpretados por Maluma, Christian Nodal y Grupo Frontera.

Si bien la gala es el plato principal de los Latin Grammy, la fiesta empieza mucho antes, cuando la alfombra roja recibe a las primeras celebridades y da paso a la première, en la que se entregan 51 de los 60 premios. Y este jueves 13 de noviembre no fue la excepción: en la antesala se gestaron algunos de los momentos más recordados de la noche, que llegaron de la mano de quienes fueron protagonistas.

Leé además

El músico puertorriqueño Bad Bunny se llevó el premio más importante de la gala.
Video
Fiesta de la música latina

Latin Grammy 2025: el premio para Jorge Drexler, la noche de Bad Bunny y el hito de Ca7riel y Paco Amoroso

Por Redacción Galería

Ca7riel y Paco Amoroso, con sus 10 nominaciones, se llevaron cinco estatuillas, todas ellas en la première. Cuando subieron al escenario para recibir el premio en la categoría Mejor canción pop por El día del amigo, Ca7riel, de 31 años, ironizó sobre lo que significa dar el salto a la fama: “Muchas gracias a la Academia, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para ganar este hermoso objeto, tan sobrehumano que ya no nos percibimos humanos, nos percibimos empresa. Este objetivo ratifica esta transición que estamos haciendo”. Paco, por su parte, recordó que empezó a cantar a los 25 años: “Así que nunca es tarde. Si quieren hacer algo, arranquen. Hoy nos toca disfrutar”.

Ca7riel y Paco Amoroso
Terminada la première, cargando cinco gramófonos en cuatro manos, los argentinos no encontraron mejor forma de celebrar que la de estamparse un beso apasionado ante todas las cámaras.

El dúo tiene esa capacidad de no dejar a nadie indiferente. ¿Qué van a hacer con esos grammys?, les preguntó una periodista en la sala de los ganadores. “Las vamos a derretir y vamos a hacer cadenas”, le respondió Poco Amoroso. Por si fuera poco, terminada la première, cargando cinco gramófonos en cuatro manos, los argentinos no encontraron mejor forma de celebrar que la de estamparse un beso apasionado ante todas las cámaras. “Así que yo le quiero decir a Ca7riel que es mi amigo, y que lo amo, y que…” llegó a decir Amoroso, antes de ser interrumpido por el sorpresivo beso de su socio.

Aunque los argentinos entraron entre los dos artistas con más estatuillas, el gran ganador de la noche fue el puertorriqueño Bad Bunny, quien en la gala principal se llevó el premio al Álbum del año, el más importante de los gramófonos, por el disco Debí tirar más fotos.

El puertorriqueño aprovechó la oportunidad para dirigirse a sus raíces: “Amen lo más que puedan. Este premio se lo quiero dedicar a todos los niños y jóvenes de Latinoamérica y en especial a los de Puerto Rico. Nunca paren de soñar. Nunca olviden de dónde vienen, pero sin olvidar pa’ donde van. Hay muchas maneras de hacer patria”.

Quien adjudicó todo el mérito a sus raíces fue Karol G, ganadora de la Canción del año, el otro premio más importante, por Si antes te hubiera conocido, uno de los grandes éxitos de los últimos meses. “De cierta forma empecé a sentir que todo lo que hacía dejó de estar bien, y estaba perdiendo mi magia, mi encanto. Lo único que quedó de todo eso fue volver a la raíz, a la intención y el propósito”, dijo la artista, y dirigió su mensaje a quienes creen “no ser suficiente”: “Olvídense del mundo, a vivir la vida, que es solo una”.

Karol G
Para la alfombra roja, Karol G lució un vestido negro de Oscar de la Renta repleto de lentejuelas y entallado al cuerpo.

Además de recibir el codiciado premio, la colombiana también se subió al escenario para cantar Coleccionando heridas junto a Marco Antonio Solís, una de las actuaciones más destacadas de la noche, junto con la del cantante español Raphael, que cantó Qué sabe nadie y se mostró radiante a sus 82 años tras un reciente linfoma cerebral.

El artista fue homenajeado en varias oportunidades; no solo recibió el premio a Persona del año en la première, sino que en la ceremonia principal lo volvieron a reconocer “por ser un auténtico embajador de la música”. “Hay artistas que han marcado épocas y luego estás tú, Raphael, que las has marcado todas”, le dijo Gloria Estefan, encargada de entregarle el galardón, junto con Marco Antonio Solís.

