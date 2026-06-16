Los reyes Carlos III y Camila encabezaron un nuevo desfile de la Orden de la Jarretera

Cada año por estas fechas se realiza una de las jornadas más emblemáticas de la monarquía británica

Creada hace 700 años por el rey Eduardo III, la Orden de la Jarretera es la más antigua y prestigiosa del Reino Unido. Cada año por estas fechas se realiza el desfile en las inmediaciones del Castillo de Windsor, una de las jornadas más emblemáticas de la monarquía británica.

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El objetivo es honrar a quienes brindaron servicio al país y a la monarquía, es decir, a los 24 miembros de la Orden, conocidos como compañeros caballeros o señoras compañeras, y a los demás miembros adicionales, entre quienes figuran el rey Felipe VI de España, el rey Guillermo de Países Bajos y la reina Margarita de Dinamarca, entre otros.

Kate Middleton y duquesa de Edimburgo Sophie Helen Rhys-Jones Kate Middleton siguió el desfile desde la entrada de la capilla San Jorge, al igual que la duquesa de Edimburgo, quien acompañó al príncipe Eduardo. AFP Es el rey Carlos III quien actualmente tiene la potestad de otorgar esta distinción, que tuvo entre sus nombramientos más significativos el de la reina Isabel II a Camila dos meses antes de morir.

Princesa de Gales Kate Middleton y William partieron en carruaje desde la capilla de San Jorge al terminar el desfile de la Orden de la Jarretera. AFP Este año el llamativo desfile volvió a reunir a toda la familia real británica, a excepción de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano de Carlos, quien en octubre del 2025 fue despojado de todos sus títulos y honores reales.

Como siempre, el recorrido empezó en el Cuadrángulo y continuó con una caminata por las zonas de Middle y Lower Ward, hasta llegar a la capilla de San Jorge.