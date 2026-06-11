Azucena Arbeleche: “Nos falta dar un salto en términos de crecimiento económico”

El 43 er congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizado el martes 2 en Buenos Aires, sentó en un panel a dos exministros de Economía —la uruguaya Azucena Arbeleche y el paraguayo Germán Rojas Irigoyen— como expositores de “casos de éxito” en la región que lograron “consensos mínimos para la estabilidad y la inversión”.

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Ambos están actualmente vinculados al sector bancario, ella como directora de banco Itaú Uruguay desde fines de 2025 y él como presidente del Banco Basa de Paraguay. Arbeleche tuvo una baja exposición pública después de su salida del Ministerio de Economía y Finanzas tras cinco años en el cargo.

Al abrir el panel, el moderador dijo que en Argentina ven a Uruguay y a Paraguay con “un poco de admiración y de envidia” en cuestiones financieras, ya que la deuda pública de ambos está calificada dentro del grado de inversión no especulativa (investment grade), la inflación es “muy baja, de un dígito”, y tienen “superávit fiscal”. La exministra lo corrigió sobre ese último punto; Uruguay tiene actualmente un déficit anual superior a 4% del Producto Interno Bruto y también resultado primario negativo.

En sus intervenciones en ese foro, Arbeleche habló de aspectos específicos de su gestión en el gobierno de Luis Lacalle Pou y de la situación actual de Uruguay, como las finanzas públicas y el crecimiento económico.

Dijo que la crisis por la pandemia de Covid 19 obligó a postergar una “agenda ya lista, preparada”, en materia fiscal, y que el gobierno decidió poner en práctica el concepto de déficit estructural, considerando el ciclo económico, y el depurado de gastos o ingresos extraordinarios. “Eran momentos muy desafiantes. La ciudadanía pedía más gasto”, recordó, y contó que pasó por una interpelación y que a la directora del Fondo Monetario Internacional le planteó reparos a la postura del “gasten, gasten, gasten” que promovía ese organismo. Lo importante es “hacer sostenible el gasto”, alegó Arbeleche, y recurrió a la imagen de los “tiempos de vacas gordas y flacas”.

Relacionado con lo fiscal, más de una vez durante sus intervenciones mencionó la “importancia del crecimiento económico”, un aspecto sobre el cual, dijo, Uruguay todavía tiene espacio de mejora.

Arbeleche2 Azucena Arbeleche en el congreso del IAEF, en Buenos Aires. IAEF

“La estabilidad es simplemente un punto de partida. Uruguay es un país con estabilidad política, económica y social, pero eso no es suficiente. Todavía, a la región y a Uruguay como país, nos falta dar un salto en términos de crecimiento económico. Estamos todavía arañando un crecimiento potencial del entorno del 2%. Esos son números bajos”, reflexionó.

“Todavía necesitamos crecer. Uruguay todavía necesita invertir, aumentar su productividad y aprovechar toda esta ola o tsunami de la inteligencia artificial, que para nuestro país es una oportunidad”, afirmó.

La exministra consideró que se debe avanzar en transformaciones, “sobre todo a nivel micro. Empezamos muchas reformas pero todavía tienen que materializarse (...). Insisto con que tenemos una enorme oportunidad —los países en desarrollo, la región, Uruguay— en tomar las ventajas de la inteligencia artificial, porque eso permitiría dar un salto enorme en términos de crecimiento. Obviamente, con el gran desafío de que hay sectores que en la transición van a perder empleos”, y para atemperar los daños debería mediar una coordinación entre el Estado y el sector privado.

La comunicación pública y Argentina resiliente

Arbeleche aconsejó esforzarse en la comunicación pública para explicar iniciativas como la regla fiscal, con las características que introdujo la Ley de Urgente Consideración. “En el caso uruguayo, fue sumamente importante invertir tiempo en explicarle a la ciudadanía qué significaba cuidar el cuidado del dinero de los contribuyentes. Este concepto de regla fiscal, si se explica en sencillo, se entiende”, señaló.

Luego hizo una valoración política: “Ahora hubo un cambio de gobierno, la administración es de una ideología distinta, pero se es muy cuidadoso en mantener este esquema, este marco, de cuidar el dinero de la gente. Hubo cambios, el gobierno actual va a decir que de forma positiva, yo tengo mis críticas… Pero lo que sí se mantiene es este cuidado del dinero y la transparencia de (decir) ‘esto estamos haciendo’”.

En otro momento, repitió su visión de que ha habido una cierta continuidad en las políticas. Señaló que Uruguay hoy “está con la nota crediticia más alta de su historia” y “todas (las calificadoras) hacen hincapié en la gobernanza, en la institucionalidad, en lo predecible de las políticas; aunque haya cambios, los rumbos se mantienen. Eso balancea lo fiscal, que tiene sus desafíos”.

Para cerrar, el moderador le pidió opinión sobre la realidad de Argentina. La economista dio una respuesta concisa y esperanzada en las acciones que lleva adelante la administración de Javier Milei, aunque no mencionó específicamente al presidente: “Veo una sociedad con mucha resiliencia, muy creativa, muy innovadora, con mucho talento. Quizás por las experiencias y las crisis que han tenido, pero uno realmente admira esa creatividad que hay aquí. Por lo tanto, si estas políticas que se están implementando perduran, si esta estabilidad continúa, tienen todo para dar este salto en términos de crecimiento”.

La clausura del congreso estuvo a cargo de Milei. Destacó los “fundamentos sólidos” de su programa económico, que permitió bajar la inflación, prometió rebajas impositivas futuras basadas en el crecimiento que logre la economía argentina y exaltó varias reformas liberales. “Ya llevamos más de 15.000 reformas hechas (...). En dos años y medio hicimos más que en 100 años de historia argentina”, afirmó.

El IAEF, fundado en 1967, es una asociación profesional sin fines de lucro, integrada por ejecutivos, directores y gerentes de empresas e instituciones provenientes de las áreas de finanzas, administración, planeamiento, control de gestión, tesorería, contaduría y compras, que hoy actúa como centro de investigación, de networking y capacitación de ejecutivos en todas las disciplinas del management.