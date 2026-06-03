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Macron inauguró en París un monumento en recuerdo a las víctimas del genocidio de Ruanda

El monumento es una obra de la artista portuguesa Grada Kilomba que consiste en dos bloques negros colocados sobre una losa de piedra volcánica, erigidos en la explanada Habib-Bourguiba, a orillas del río Sena

Emmanuel Macron y su esposa Brigitte recibieron al presidente de Ruanda Paul Kagame y su esposa Jeannette Kagame.

Emmanuel Macron y su esposa Brigitte recibieron al presidente de Ruanda Paul Kagame y su esposa Jeannette Kagame.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Pasaron 32 años del genocidio de Ruanda, también conocido como genocidio Tutsi, en el que unas 800.000 personas fueron asesinadas por el gobierno y la población hutu, el grupo étnico mayoritario del país africano.

En presencia de varios sobrevivientes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su par ruandés, Paul Kagame, inauguraron un monumento en París en homenaje a las víctimas masacradas en 1994.

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El monumento, obra de la portuguesa Grada Kilomba, consiste en dos bloques negros erigidos en la explanada Habib-Bourguiba, a orillas del río Sena.

El monumento, obra de la portuguesa Grada Kilomba, consiste en dos bloques negros erigidos en la explanada Habib-Bourguiba, a orillas del río Sena.

Una de las sobrevivientes dio su testimonio y recalcó la importancia de no olvidar, además de exigir reparación y justicia para los damnificados. Por su parte, Macron hizo hincapié en la mejora en la relación entre ambos países desde que en 2021 Francia, bajo su mandato, asumió las responsabilidades indirectas en el genocidio durante una visita oficial a Ruanda. “Esto es una enseñanza de cómo, cuando se persigue a alguien por su color de piel, origen o etnia, se pone en marcha un mecanismo que se lo lleva todo por delante”, dijo Macron. En su discurso, Kagame reconoció la “valentía y humanidad” al reconocer responsabilidades históricas.

Emmanuel Macron
Tras la inauguración del nuevo monumento, Emmanuel Macron se tomó selfies con varios de los asistentes.

Tras la inauguración del nuevo monumento, Emmanuel Macron se tomó selfies con varios de los asistentes.

El monumento es una obra de la artista portuguesa Grada Kilomba que consiste en dos bloques negros colocados sobre una losa de piedra volcánica, erigidos en la explanada Habib-Bourguiba, a orillas del río Sena.

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