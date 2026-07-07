Matt Damon, Zendaya y Anne Hathaway protagonizan ‘La odisea’, el esperado estreno de Christopher Nolan

Diez días antes de su estreno mundial, el cine Odeon de Leicester Square, en Londres, albergó la première de La odisea, la esperada película épica de acción británico-estadounidense dirigida, escrita y producida por Christopher Nolan.
El historial de películas taquilleras de Nolan permite pronosticar grandes ingresos para el nuevo estreno
Diez días antes de su estreno mundial, el cine Odeon de Leicester Square, en Londres, albergó la première de La odisea, la esperada película épica de acción británico-estadounidense dirigida, escrita y producida por Christopher Nolan.
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Su reparto es uno de sus principales atractivos, conformado por grandes estrellas como Zendaya y su esposo, Tom Holland, Elliot Page, Matt Damon, Anne Hathaway y Travis Scott. Todos ellos llegaron al estreno de este lunes 6 de julio, que tuvo como grandes protagonistas a la pareja recién casada —Holland y Zendaya— y a Hathaway, quien a sus 43 años lució radiante con su notoria panza de varios meses de embarazo y un vestido azul de Dior.
También se robó las miradas Charlize Theron, quien interpreta a Calipso en la película. La actriz llegó a la alfombra roja con un vestido negro de terciopelo de Givenchy.
La odisea sigue la historia de Odiseo y su viaje de 10 años a casa tras la guerra de Troya. El historial de películas taquilleras de Nolan —entre las que se encuentran Inception, Oppenheimer y la trilogía de Batman— permite pronosticar grandes ingresos para el nuevo estreno, que se espera que supere los 1.000 millones en ventas a escala mundial.