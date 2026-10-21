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Natalie Portman, Anne Hathaway y otras celebridades que fueron madres después de los 40 en 2026

Hilary Swank, embarazada a los 52 años, defendió su decisión de ampliar la familia en el programa The Drew Barrymore Show, mientras que la actriz de El diablo viste a la moda 2 atraviesa su tercer embarazo en medio de una intensa agenda de múltiples películas

Natalie Portman&nbsp;dio a luz a&nbsp;su tercer hijo&nbsp;con su pareja,&nbsp;el productor&nbsp;francés Tanguy&nbsp;Destable.&nbsp;

Natalie Portman dio a luz a su tercer hijo con su pareja, el productor francés Tanguy Destable. 

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El reciente anuncio de embarazo de la actriz Hilary Swank terminó de confirmar lo que ya se venía observando: el baby boom entre las celebridades de más de 40 años.

A sus 52 años, la actriz lució su panza en las calles de Nueva York, luego de haber contado en su Instagram que espera su tercer hijo con su esposo, Philip Schneider. A los pocos días, la actriz de Million Dollar Baby estuvo como invitada en The Drew Barrymore­ Show, donde reflexionó sobre su maternidad, defendió su decisión de ampliar la familia y señaló el doble estándar social que existe hacia las mujeres que tienen hijos a una edad avanzada en comparación con los hombres.

A los 52 años, Hilary Swank fue la última de las celebridades en anunciar su embarazo.

A los 52 años, Hilary Swank fue la última de las celebridades en anunciar su embarazo.

Swank se suma a la lista de figuras mayores de 40 que este año se embarazaron, sin contar a Lena Dunham, Lady Gaga y Cameron Díaz; las dos primeras se convirtieron en madres a los 40 años vía gestación subrogada, mientras que Díaz lo hizo por tercera vez a través del mismo método.

Natalie Portman sorprendió en abril al publicar una imagen en su Instagram en la que mostraba su embarazo avanzado de su tercer hijo, el primero con el músico y productor francés Tanguy Destable. Recientemente, los fotógrafos encontraron a la pareja caminando por París junto al nuevo integrante de la familia.

Anne Hathaway anunció su embarazo a los 43 años en medio de una intensa agenda de múltiples películas estrenadas en 2026.

Anne Hathaway anunció su embarazo a los 43 años en medio de una intensa agenda de múltiples películas estrenadas en 2026.

Pero la que más ha figurado en alfombras rojas, programas de televisión y premières ha sido Anne Hathaway, embarazada a los 43 años por tercera vez con el productor y diseñador Adam Shulman, su esposo. La actriz sorprendió con esta noticia en junio de 2026, pocos días después de haber sido vista en la première­ de El diablo viste a la moda 2 sin panza a la vista. En una entrevista con el programa The Tonight Show, Hathaway comentó que este embarazo viene siendo diferente a los anteriores, debido a la intensa agenda de sus múltiples películas de 2026, como La odisea y El final de la calle Oak, además de la protagonizada junto con Meryl Streep.

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