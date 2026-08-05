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Nicole Kidman y Sandra Bullock vuelven a reunirse para la secuela de 'Prácticamente magia'

En los últimos días, Kidman y Bullock inauguraron oficialmente la campaña de promoción de la película al publicar diferentes fotos juntas en redes sociales

Nicole Kidman y Sandra Bullock vuelven como dupla a la pantalla grande para protagonizar la secuela de Prácticamente magia 28 años después.

Nicole Kidman y Sandra Bullock vuelven como dupla a la pantalla grande para protagonizar la secuela de Prácticamente magia 28 años después.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Nicole Kidman y Sandra Bullock se vuelven a convertir en la dupla femenina del momento. Veintiocho años después, las actrices vuelven a interpretar a las hermanas Sally y Gillian Owens en la secuela de la comedia romántica y de fantasía Prácticamente magia.

En los últimos días, Kidman y Bullock inauguraron oficialmente la campaña de promoción de la película al publicar diferentes fotos juntas en redes sociales. Kidman aprovechó el Día de las Hermanas, celebrado el primer domingo de agosto, para compartir un video junto a Bullock y parte del elenco y homenajearla como su hermana en la ficción. El contenido era parte de una función especial de la película en el Hollywood Forever Cemetery, en California, el “lugar perfecto” para proyectar la película, según Bullock.

El elenco formó parte de una función especial de la película en el Hollywood Forever Cemetery.

El elenco formó parte de una función especial de la película en el Hollywood Forever Cemetery.

La nueva película, dirigida por Susanne Bier —en lugar de Griffin Dunne—, trata sobre una familia multigeneracional de brujas que, condenada a no sentir amor durante siglos, trata de deshacerse del hechizo enfrentándose a secretos y sacrificios. En esta entrega, las actrices estarán acompañadas por nuevas y jóvenes incorporaciones, como Joey King y Maisie Williams, quienes serán herederas de la maldición de la familia.

Joey King y Maisie Williams se incorporan a la película como herederas del hechizo familiar.

Joey King y Maisie Williams se incorporan a la película como herederas del hechizo familiar.

El estreno de Prácticamente magia 2 está previsto para mediados de setiembre, también en Uruguay.

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