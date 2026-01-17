Patrick Dempsey cumple 60: ocho momentos del galán por accidente que se casó con la mejor amiga de su madre

Patrick Dempsey cumplió 60 años y, a juzgar por su apariencia, se lo ve como un hombre pleno: se da el lujo —como buena parte de las celebridades masculinas de Hollywood— de lucir su abundante cabellera gris, de acompasar su sonrisa con la expansión de sus arrugas y de que el paso del tiempo lo haya convertido dos años atrás, con 58, en el hombre vivo más sexi del mundo, según la revista People.

No solo su apariencia lo evidencia como alguien que alcanzó la plenitud en esta etapa de su vida, 10 años después de haber abandonado el papel de Derek Shepherd —apodado McDreamy— en la serie Grey’s Anatomy, que lo llevó al estrellato después de los 40. A Dempsey se lo ve en el mejor momento de sus 26 años de matrimonio con la maquilladora Jillian Dempsey, centrado en la familia con tres hijos que formaron juntos y conciliando su carrera actoral con su otra pasión: el automovilismo.

Pero la historia de Dempsey ha sido todo menos lineal. La plenitud le llega al galán tras una vida llena de desvíos, nuevos comienzos, luces y controversia, como si en su cuerpo pudieran entrar varias biografías al mismo tiempo.

Patrick Dempsey, hijo de una secretaria escolar y un vendedor de seguros criado en Maine (Estados Unidos), fue diagnosticado con dislexia a sus 12 años, razón por la que asegura que fue un “muy mal estudiante” con “graves problemas de aprendizaje”, según cuenta en una entrevista con El País de Madrid: “Crecí sin grandes aspiraciones, llegué a pensar que estaba condenado a una vida mediocre, porque la mayoría de mis compañeros progresaban más deprisa que yo”. Con el tiempo y el éxito a cuestas, el actor comenzó a ver a la dislexia como una aliada a la que le atribuye sus mejores cualidades, como la ambición y la fortaleza mental. Y, también, como una “cura de humildad permanente” que le ahorró la tentación de creerse mejor que nadie.

El cuarto episodio de la quinta temporada de Grey’s Anatomy muestra otra faceta de Dempsey, una con la que coqueteó al punto de casi convertirse en estrella de circo. Mucho antes de ser actor, Dempsey fue un experto malabarista, talento que lo llevó a ganar premios en competencias internacionales en los años 80. Aunque no estaba en sus planes convertirse en actor, el malabarismo moldeó su relación con las pantallas y el escenario; además de participar y ganar en varias competencias, de adolescente Dempsey apareció bailando y haciendo malabares en una publicidad japonesa.

3. Un matrimonio inesperado con final escandaloso

Sus primeros pasos en la actuación vinieron acompañados de una historia de amor que desafió todas las convenciones. La actuación golpeó su puerta cuando fue descubierto en una audición y convocado a formar parte de la producción Torch Song Trilogy, que lo llevó a pasar varios meses de gira y a enamorarse del oficio.

Su siguiente papel como protagonista en la obra Brighton Beach Memoirs trajo consigo el flechazo con la actriz Rocky Parker, una amiga de su madre que encarnaba a su tía sobre el escenario. Ella se ocupó de ayudarlo a memorizar los guiones y se hicieron grandes amigos, hasta que afloraron nuevos sentimientos: primero, mantuvieron una relación clandestina, hasta que decidieron mostrarse públicamente y, tiempo después, se casaron.

Patrick Dempsey y Rocky Parker Patrick Dempsey y Rocky Parker, amiga de su madre, estuvieron casados durante siete años y atravesaron un divorcio escandaloso.

Su matrimonio estuvo rodeado de controversia, en primer lugar, debido a la diferencia de edad entre ambos; sobre todo, a que ella fuera 26 años mayor que él, una rareza en la década de los 80. Dempsey, con 18 años, era un actor en ciernes, mientras que ella, a sus 44, era una actriz consolidada, además de viuda y madre de tres hijos. Luego de siete años de matrimonio, la pareja atravesó un divorcio escandaloso: ella lo acusó de serle infiel y de haber ejercido violencia doméstica, aunque tiempo después se retractó de la segunda acusación. En la misma batalla legal dijo que ella impulsó su carrera y lo ayudó a dejar las drogas y el alcohol, pero que nunca recibió un pago por su trabajo de manager. Finalmente, la resolución judicial dispuso una manutención conyugal por parte de Dempsey y adjudicó a Parker la casa y el auto que compartían. “Creo que necesitaba una madre”, reconoció el actor en 2006 en una entrevista para ABC. “Había muchas cosas negativas que todavía estoy deshaciendo, como controlar las emociones de manera correcta”, confesó. Parker murió en 2014, con 74 años, a causa de un cáncer de garganta.

4. Estrellato ¿tardío?

Trabajó en Encantada, Sweet Home Alabama, la saga Transformers, Estallido y Made of Honor, entre otras películas, casi siempre en roles secundarios y comedias románticas, con un perfil que no terminaba de encontrar su rumbo ni despegue.

Patrick Dempsey Cristina Yang —Sandra Oh— lo apodó McDreamy en la serie Grey’s Anatomy, por su atractivo, carisma y talento. AFP

Hasta que llegó el 2005 y, cumplidos los 40 años, alcanzó su esperado pico de fama al ponerse la bata blanca y convertirse en Derek Shepherd, neurocirujano y protagonista de Grey’s Anatomy, una de las series de mayor impacto televisivo, y un personaje que se robó el corazón de millones de fanáticas y fanáticos.

5. La polémica salida de Grey’s Anatomy (alerta spoiler)

Apodado como McDreamy en la serie por su atractivo, carisma y talento, Dempsey fue el pilar de la serie junto con Ellen Pompeo (Meredith Grey) durante 11 temporadas y una década, hasta que su personaje, aparentemente invencible, murió en el episodio 21 de la temporada 11 de la manera más paradójica y trágica posible: tras salvar a una familia en un accidente, fue atropellado por un camión, terminó en un hospital precario, se enfrentó a las carencias del sistema médico y fue desconectado por Meredith al tener muerte cerebral. La muerte del personaje principal que marcó a una generación no representó un final para la serie, que estrenó su temporada 21 a inicios de 2025 y no tiene una fecha de finalización definida. Sin embargo, el fallecimiento de McDreamy fue inmediatamente cuestionado por lo abrupto. Los entretelones no tardaron en aparecer.

En principio, se declaró que Patrick Dempsey decidió abandonar la serie que lo convirtió en galán absoluto para buscar nuevos horizontes y pasar más tiempo con su familia. Pero en los años siguientes salieron a la luz otras versiones que casi lo condenan al olvido. En su libro Cómo salvar una vida: la historia interna de Grey’s Anatomy, el productor James D. Parriott dijo que Dempsey “aterrorizaba a todos” en el set, al punto que algunos miembros del elenco llegaron a padecer trastorno de estrés postraumático a raíz de sus tratos. “Creo que simplemente estaba harto del programa. Él y Shonda Rhimes —creadora de la serie— se atacaban constantemente”, agregó Parriott.

Pompeo, por su parte, llegó a hablar sobre el ambiente laboral tóxico, sin referirse directamente a Dempsey, mientras que el actor, consultado al respecto, admitió que “es muy difícil mantener un entorno saludable” en un trabajo de 17 horas al día.

La tensa historia tuvo un final aparentemente feliz cuando Dempsey hizo una sorpresiva aparición en la serie en 2020, lo que le permitió reconciliarse con el elenco y sus fanáticos.

6. Nuevo matrimonio, nueva crisis

Entre las explicaciones sobre la salida de Dempsey de Grey’s Anatomy, hubo otra que circuló pero jamás se llegó a confirmar: los rumores de infidelidad a su esposa, la maquilladora Jillian Fink, con quien se casó en 1999 y tuvo tres hijos, Tulula y los mellizos Derby y Sullivan. Es que ese mismo año, Fink solicitó el divorcio, lo que alimentó las versiones que aseguraban que el actor había mantenido una relación inapropiada con una mujer en el set de Grey’s Anatomy.

Cuando todo parecía perdido, a fines de ese mismo año varias fuentes aseguraron que el matrimonio se estaba dando una segunda oportunidad, una decisión que al parecer dio frutos, ya que la pareja, 26 años después de dar el sí, está en pleno apogeo.

Patrick Dempsey El actor está casado con la maquilladora Jillian Fink, con quien tuvo tres hijos: Tulula y los mellizos Derby y Sullivan. AFP

Dempsey y Fink se conocieron en 1994 cuando el actor llegó inesperadamente al salón de la maquilladora, quien había visto su nombre anotado en la reserva y creyó que se trataba de una broma. Fueron amigos durante tres años, pareja otros dos y se casaron mucho antes del giro en la exposición pública del actor.

7. Su otra pasión

Todo pareció indicar que Dempsey se retiraría definitivamente de la actuación cuando hizo pública no solo su pasión por el automovilismo, heredada de su padre, sino su ambición de convertirse en piloto profesional. El galán participó en grandes premios, fundó su propio equipo llamado Dempsey Racing-Proton y ganó el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en Japón.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sportec AG (@sportec_ag)

Pero Hollywood no lo dejó ir, mientras que él tampoco se atrevió a soltar su principal trabajo. “¿Qué sentido tiene, a fin de cuentas, resistirse a practicar con éxito uno de los oficios más glamorosos y mejor remunerados del planeta?”, expresó a El País de Madrid. En 2023 combinó ambas pasiones al interpretar al piloto italiano Piero Taruffi en la película Ferrari, protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz. En 2025, en tanto, estrenó Destined to Drive: Patrick Dempsey’s Return to Racing, un documental sobre su carrera en el automovilismo.

8. La calma de los 60

El 25 de enero se estrena el primer episodio de Memory of a Killer, una serie de drama criminal inspirada en la película belga de 2003 de Zaak Alzheimer, que tiene como protagonista a Patrick Dempsey. Este 13 de enero, al cumplir 60, su esposa viajó a Toronto para sorprenderlo durante el rodaje de la serie con una cantidad de regalos, una torta y varios dulces.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jillian Dempsey (@jilliandempsey)

Entre los regalos, Dempsey recibió una camiseta con su cara estampada y las palabras: “No tengo 60, tengo 18 con 42 años de experiencia“. “¡Lo lograste! ¡Lo lograste! Te quiero. Sos un regalo para muchos a tu alrededor. Sos inspirador, divertido, bendecido con tres hijos sanos, ¡y puede que tengas uno de los mejores cabellos del mundo! ¡Feliz cumpleaños número 60, cariño! Te quiero muchísimo“, escribió Jill Dempsey en su Instagram para acompañar una foto de los dos pero de un par de décadas atrás.

Tras años prácticamente retirado de la actuación, regresa a las pantallas con ese aire despreocupado de galán al que nunca le interesó realmente serlo, conciliando sus roles como padre, esposo, actor, piloto de autos, empresario y filántropo, ya que años atrás creó una fundación de lucha contra el cáncer, enfermedad de la que murió su madre. Y, a los 60 años, está convencido de que su mejor papel está por venir.