Paramount se impone a Netflix y adquiere Warner Bros. Discovery

El acuerdo anunciado pone fin a una saga de cinco meses y crea un gigante del entretenimiento cuyo impacto en un panorama mediático en dificultades, y sus vínculos con la Casa Blanca de Donald Trump, serán objeto de escrutinio.

La entidad resultante de la megafusión incluirá a CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, así como algunas de las franquicias más valiosas de Hollywood , entre ellas Harry Potter, Game of Thrones, el Universo DC, Misión Imposible y Bob Esponja. También quedarán bajo el mismo techo las plataformas de streaming HBO Max y Paramount+, que contaban respectivamente con 131,6 y 78,9 millones de abonados a finales de 2025.

En virtud del acuerdo, Paramount pagará 31 dólares en efectivo por cada acción en circulación de Warner Bros Discovery (WBD), lo que implica un valor de capital de 81.000 millones de dólares. La cifra aumenta a 110.000 millones de dólares si se incluye la deuda que asumirá Paramount. La operación fue aprobada por unanimidad por las juntas directivas de ambas compañías y se espera que el acuerdo se cierre en el tercer trimestre de 2026.

“Nuestro interés por Warner Bros Discovery ha estado guiado por un propósito claro: honrar el legado de dos compañías icónicas, mientras aceleramos nuestra visión de construir una compañía de medios y entretenimiento de próxima generación”, dijo David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount. El resultado era casi inevitable luego de que el jueves Netflix anunciara que no presentaría una nueva propuesta para igualar o superar la de Paramount.

Wall Street celebró el acuerdo: las acciones de Paramount escalaron más de un 20% el viernes. Las de Netflix también se beneficiaron con una valoración del 14%, ya que muchos inversores concluyeron que la pelea no había valido la pena para la plataforma de streaming.

“La retirada de Netflix de la carrera le permitirá volver a centrarse en su negocio, mientras que sus competidores más cercanos lidian con largos procesos de aprobación regulatoria e integración de la fusión”, señaló el analista de HSBC Mohammed Khallouf.

Las preguntas ahora apuntan a la familia Ellison, que controlará una constelación de empresas de medios en todo el mundo, a costa de acumular grandes deudas. Si los reguladores de la competencia aprueban el acuerdo, se espera que David Ellison emprenda una dolorosa ronda de recortes de costos para reducir la carga. Su padre, el multimillonario de Oracle Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo, financió en gran medida la adquisición al ofrecer una garantía financiera que finalmente convenció a la junta directiva de WBD.

Larry Ellison es también un aliado de larga data del presidente Trump, quien dijo que intervendría en el acuerdo. Tanto Paramount como Netflix buscaron congraciarse con la Casa Blanca, y Paramount acabó imponiéndose. El acuerdo aún se enfrenta a obstáculos regulatorios. La Comisión Europea está revisando la fusión, al igual que varios estados de Estados Unidos, entre ellos California. “El acuerdo Paramount/Warner Bros no está cerrado”, declaró el viernes el fiscal general de California, Rob Bonta.

La oferta de Paramount incluye financiamiento de tres fondos soberanos de Oriente Medio (de Arabia Saudita, Catar y Abu Dabi), lo que también podría suscitar un escrutinio adicional por motivos de seguridad nacional.

Paramount ofreció una comisión de rescisión regulatoria de 7.000 millones de dólares en caso de que la operación no se cierre por ese motivo, y asumió la comisión de ruptura de 2.800 millones de dólares que WBD debe pagar a Netflix al retirarse de su acuerdo previo.

