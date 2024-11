Por qué al uruguayo le encanta hablar del clima

“Aquí en Uruguay, ¡hablan siempre del clima! Me llama la atención. ¡Y saben! Miran al cielo y saben cuándo va a llover, si va a estar soleado, cuánta humedad hay… Pues, ¡no entiendo!”, dice con cara de asombro una chica española a sus amigas también españolas, seguramente estudiantes de intercambio, en medio de la rutina ciudadana. “¡Es verdad!”, le contesta otra. “Antonio me comenta todo el tiempo si hace frío, si viene tormenta. Al principio pensaba que lo hacía porque quería hablar conmigo, para sacar tema, pero luego me di cuenta ¡de que no! ¡Lo hacen todos!”.