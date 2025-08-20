¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Qué celebridades asistieron al festival Televerse en Los Ángeles

Entre el 14 y el 16 de agosto, la Academia de Televisión de Estados Unidos reunió a celebridades, directores y fanáticos de las series más aclamadas

El productor ejecutivo y director de Severance, Ben Stiller, y el actor y productor ejecutivo Adam Scott.

El productor ejecutivo y director de Severance, Ben Stiller, y el actor y productor ejecutivo Adam Scott.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La Academia de Televisión de Estados Unidos debutó en Los Ángeles con Televerse, un festival que reunió a creadores, estrellas y fanáticos de las series. Entre el 14 y el 16 de agosto, el hotel JW Marriott L.A. Live se convirtió en escenario de estrenos, reuniones de elencos televisivos y proyecciones exclusivas de los nominados a los premios Emmy en las categorías drama, comedia, miniserie y realities. Uno de los encuentros más esperados por el público fue el de los protagonistas de Severance, la aclamada­ serie de Apple TV+. Los actores Adam Scott y Patricia Arquette se encontraron con su director, Ben Stiller, en la alfombra roja.

Viola Davis_Sally Field AFP VALERIE MACON
Viola Davis, una de las homenajeadas en la ceremonia anual del Salón de la Fama de la Academia de Televisión, posó en la alfombra roja junto a Sally Field.

Viola Davis, una de las homenajeadas en la ceremonia anual del Salón de la Fama de la Academia de Televisión, posó en la alfombra roja junto a Sally Field.

Natasha Rothwell_Jason Isaacs_Parker Posey AFP VALERIE MACON
Los actores Natasha Rothwell, Jason Isaacs y Parker Posey, de The White Lotus, participaron en el Festival Inaugural Televerse.

Los actores Natasha Rothwell, Jason Isaacs y Parker Posey, de The White Lotus, participaron en el Festival Inaugural Televerse.

Sarah Paulson AFP VALERIE MACON
La actriz Sarah Paulson en la alfombra roja de la 27ª ceremonia del Salón de la Fama de la Academia de Televisión.

La actriz Sarah Paulson en la alfombra roja de la 27ª ceremonia del Salón de la Fama de la Academia de Televisión.

Además de las proyecciones, el festival ofreció debates sobre el impacto legal de la inteligencia artificial en las producciones audiovisuales y los derechos de autor de las canciones que se usan como banda sonora. Televersetambién se propuso llenar un vacío en la temporada de premios y darles a los nominados a los Emmy un espacio para conectar con sus votantes y su público.

Leé además

Meryl Streep, Jennifer Aniston y Selena Gomez
Premios

Premios Emmy: las series ganadoras, dónde verlas y los mejores 'looks' de la alfombra roja
Keira Knightley en la première de Palomas negras, la serie de Netflix en la que actúa
Streaming

Netflix estrenó dos nuevas series y sus protagonistas estuvieron en las premières
Helen Mirren y Harrison Ford participaron en la proyección de la segunda temporada de 1923, la serie que protagonizan, en el teatro Linwood Dunn de Los Ángeles
Temporada estelar

Semana de estrenos internacionales de cine y series: ‘1923’, ‘Shadow force’ y ‘Thunderbolts’

Por Redacción Galería
Lisa Kudrow AFP VALERIE MACON
Lisa Kudrow asistió a la 27ª ceremonia anual del Salón de la Fama de la Academia de Televisión en el JW Marriott L.A. Live.

Lisa Kudrow asistió a la 27ª ceremonia anual del Salón de la Fama de la Academia de Televisión en el JW Marriott L.A. Live.

Kristen Bell AFP VALERIE MACON
Kristen Bell, protagonista de la serie Nadie quiere esto, habló sobre la segunda temporada, que se estrenará próximamente.

Kristen Bell, protagonista de la serie Nadie quiere esto, habló sobre la segunda temporada, que se estrenará próximamente.

Harrison Ford AFP VALERIE MACON
Harrison Ford participó en el festival Televerse de la Academia de Televisión en Los Ángeles.

Harrison Ford participó en el festival Televerse de la Academia de Televisión en Los Ángeles.

El gran cierre del festival estuvo marcado por la 27ª edición del Salón de la Fama de la Televisión, que regresó después de tres años en suspenso. En esta ocasión, algunos de los homenajeados fueron Viola Davis, Ryan Murphy, Conan O’Brien y Henry Winkler. El presidente de la Academia de Televisión, Maury McIntyre, dijo a la prensa internacional que Televerse es apenas el primer paso de un plan mayor. Su gran apuesta es convertirlo en una cita anual que celebre el pasado, el presente y el futuro de la pantalla chica.

Selección semanal
Entrevista

Uruguay y China trabajan para usar las monedas locales en el comercio bilateral, dice el embajador Huang Yazhong

Por Guillermo Draper
Estafas

A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
“Muerte digna”

En un nuevo escenario parlamentario, la eutanasia volvió a tener media sanción tres años después

Por Leonel García
Educación

El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

Por Nicolás Delgado

TE PUEDE INTERESAR

Los directores de cine argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat.
Video

Mariano Cohn y Gastón Duprat: “Lo peor que le puede pasar a una película es ir a dormir a una sala de cinearte con tres viejos mirándola”

Por Patricia Mántaras de la Orden
Estudiar en el exterior: la nueva aspiración de las generaciones más jóvenes

Estudiar en el exterior: la nueva aspiración de las generaciones más jóvenes

Por Magdalena Cabrera
Los propietarios querían que el living fuese un espacio abierto, así que decidieron abrir una arcada que dialoga con el mobiliario y con el resto de la casa.

El reciclaje de una casa en Manantiales de Carrasco en tonos neutros pero con algunas 'sorpresas'

Por Federica Chiarino Vanrell
Lionel Messi ovacionado en su primer partido en Jamaica con el Inter de Miami.
Video

El aura en tiempos de memes

Por Felipe Barbeito