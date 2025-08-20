Qué celebridades asistieron al festival Televerse en Los Ángeles

La Academia de Televisión de Estados Unidos debutó en Los Ángeles con Televerse, un festival que reunió a creadores, estrellas y fanáticos de las series. Entre el 14 y el 16 de agosto, el hotel JW Marriott L.A. Live se convirtió en escenario de estrenos, reuniones de elencos televisivos y proyecciones exclusivas de los nominados a los premios Emmy en las categorías drama, comedia, miniserie y realities. Uno de los encuentros más esperados por el público fue el de los protagonistas de Severance, la aclamada serie de Apple TV+. Los actores Adam Scott y Patricia Arquette se encontraron con su director, Ben Stiller, en la alfombra roja.
Los actores Natasha Rothwell, Jason Isaacs y Parker Posey, de The White Lotus, participaron en el Festival Inaugural Televerse.
La actriz Sarah Paulson en la alfombra roja de la 27ª ceremonia del Salón de la Fama de la Academia de Televisión.
Además de las proyecciones, el festival ofreció debates sobre el impacto legal de la inteligencia artificial en las producciones audiovisuales y los derechos de autor de las canciones que se usan como banda sonora. Televersetambién se propuso llenar un vacío en la temporada de premios y darles a los nominados a los Emmy un espacio para conectar con sus votantes y su público.
Lisa Kudrow asistió a la 27ª ceremonia anual del Salón de la Fama de la Academia de Televisión en el JW Marriott L.A. Live.
Kristen Bell, protagonista de la serie Nadie quiere esto, habló sobre la segunda temporada, que se estrenará próximamente.
Harrison Ford participó en el festival Televerse de la Academia de Televisión en Los Ángeles.
El gran cierre del festival estuvo marcado por la 27ª edición del Salón de la Fama de la Televisión, que regresó después de tres años en suspenso. En esta ocasión, algunos de los homenajeados fueron Viola Davis, Ryan Murphy, Conan O’Brien y Henry Winkler. El presidente de la Academia de Televisión, Maury McIntyre, dijo a la prensa internacional que Televerse es apenas el primer paso de un plan mayor. Su gran apuesta es convertirlo en una cita anual que celebre el pasado, el presente y el futuro de la pantalla chica.