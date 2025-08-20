Qué celebridades asistieron al festival Televerse en Los Ángeles

Entre el 14 y el 16 de agosto, la Academia de Televisión de Estados Unidos reunió a celebridades, directores y fanáticos de las series más aclamadas

El productor ejecutivo y director de Severance, Ben Stiller, y el actor y productor ejecutivo Adam Scott.

La Academia de Televisión de Estados Unidos debutó en Los Ángeles con Televerse, un festival que reunió a creadores, estrellas y fanáticos de las series. Entre el 14 y el 16 de agosto, el hotel JW Marriott L.A. Live se convirtió en escenario de estrenos, reuniones de elencos televisivos y proyecciones exclusivas de los nominados a los premios Emmy en las categorías drama, comedia, miniserie y realities. Uno de los encuentros más esperados por el público fue el de los protagonistas de Severance, la aclamada­ serie de Apple TV+. Los actores Adam Scott y Patricia Arquette se encontraron con su director, Ben Stiller, en la alfombra roja.

Viola Davis_Sally Field AFP VALERIE MACON Viola Davis, una de las homenajeadas en la ceremonia anual del Salón de la Fama de la Academia de Televisión, posó en la alfombra roja junto a Sally Field. AFP Natasha Rothwell_Jason Isaacs_Parker Posey AFP VALERIE MACON Los actores Natasha Rothwell, Jason Isaacs y Parker Posey, de The White Lotus, participaron en el Festival Inaugural Televerse. AFP Sarah Paulson AFP VALERIE MACON La actriz Sarah Paulson en la alfombra roja de la 27ª ceremonia del Salón de la Fama de la Academia de Televisión. AFP Además de las proyecciones, el festival ofreció debates sobre el impacto legal de la inteligencia artificial en las producciones audiovisuales y los derechos de autor de las canciones que se usan como banda sonora. Televersetambién se propuso llenar un vacío en la temporada de premios y darles a los nominados a los Emmy un espacio para conectar con sus votantes y su público.