¿Quiénes son los nominados a los Premios Bafta, cuándo se entregan y quién conducirá la ceremonia?

Pecadores, la película que batió récord de nominaciones en los Oscar, también arrasó en los Bafta, superada únicamente por Una batalla tras otra

Los actores británicos David Jonsson y Aimee Lou Wood fueron los encargados de anunciar los nominados a los Bafta 2026.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Menos de una semana después de que se anunciaran los nominados al Oscar, la Academia Británica de Cine y Televisión (Bafta, por su sigla en inglés) anunció los candidatos a los premios, que se entregarán el próximo 22 de febrero.

Los actores británticos David Jonsson y Aimee Lou Wood fueron los encargados de dar a conocer a los candidatos en la sede de los Bafta, en el centro de Londres.

Pecadores, la película que sorprendió por batir récord de nominaciones en los Oscar, también arrasó en candidaturas al Bafta, con 13, superada únicamente por Una batalla tras otra, que recibió 14 nominaciones.

El actor y presentador escocés Alan Cumming será el anfitrión de la gala, que se celebrará en el Royal Festival Hall de Londres.

Lo que sigue es la lista de nominados en las principales categorías.

Mejor película

  • Hamnet
  • Marty supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor actriz principal

  • Jessie Buckley (Hamnet)
  • Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
  • Kate Hudson (Song Sung Blue: sueño inquebrantable)
  • Chase Infiniti (Una batalla tras otra)
  • Renate Reinsve (Valor sentimental)
  • Emma Stone (Bugonia)

Mejor actor principal

  • Robert Aramayo (I Swear)
  • Timothée Chalamet (Marty supremo)
  • Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
  • Ethan Hawke (Blue Moon)
  • Michael B. Jordan (Pecadores)
  • Jesse Plemons (Bugonia)

Mejor actriz de reparto

  • Odessa A’zion (Marty supremo)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)
  • Wunmi Mosaku (Pecadores)
  • Carey Mulligan (The Ballad of Wallis Island)
  • Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
  • Emily Watson (Hamnet)

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Paul Mescal (Hamnet)
  • Peter Mullan (I Swear)
  • Sean Penn (Una batalla tras otra)
  • Stellan Skarsgård (Valor sentimental)

Mejor director

  • Yorgos Lanthimos (Bugonia)
  • Chloé Zhao (Hamnet)
  • Josh Safdie (Marty supremo)
  • Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
  • Joachim Trier (Valor sentimental)
  • Ryan Coogler (Pecadores)

Mejor película de habla no inglesa

  • Fue solo un accidente (Irán)
  • El agente secreto (Brasil)
  • Valor sentimental (Noruega)
  • Sirât (España)
  • The Voice of Hind Rajab (Túnez-Francia)

Mejor película animada

  • Elio
  • Little Amélie
  • Zootopia 2

Mejor documental

  • 2,000 Meters to Andriivka
  • Apocalypse in the Tropics
  • Cover-Up
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Mejor guion original

  • I Swear (Kirk Jones)
  • Marty supremo (Ronald Bronstein, Josh Safdie)
  • El agente secreto (Kleber Mendonça Filho)
  • Valor sentimental (Eskil Vogt y Joachim Trier)
  • Pecadores (Ryan Coogler)

Mejor guion adaptado

  • The Ballad of Wallis Island (Tom Basden, Tim Key)
  • Bugonia (Will Tracy)
  • Hamnet (Chloé Zhao, Maggie O'Farrell)
  • Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)
  • Pillion (Harry Lighton)

Mejor fotografía

  • Frankenstein (Dan Laustsen)
  • Marty supremo (Darius Khondji)
  • Una batalla tras otra (Michael Bauman)
  • Pecadores (Autumn Durald Arkapaw)
  • Sueños de trenes (Adolpho Veloso)

Mejor edición

  • A House of Dynamite (Kirk Baxter)
  • F1 (Stephen Mirrione)
  • Marty supremo (Ronald Bronstein, Josh Safdie)
  • Una batalla tras otra (Andy Jurgensen)
  • Pecadores (Michael P. Shawver)

Mejor diseño de vestuario

  • Frankenstein (Kate Hawley)
  • Hamnet (Malgosia Turzanska)
  • Marty supremo (Miyako Bellizzi)
  • Pecadores (Ruth E. Carter)
  • Wicked: por siempre (Paul Tazewell)

