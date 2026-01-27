¿Quiénes son los nominados a los Premios Bafta, cuándo se entregan y quién conducirá la ceremonia?

Menos de una semana después de que se anunciaran los nominados al Oscar, la Academia Británica de Cine y Televisión (Bafta, por su sigla en inglés) anunció los candidatos a los premios, que se entregarán el próximo 22 de febrero.
Pecadores, la película que batió récord de nominaciones en los Oscar, también arrasó en los Bafta, superada únicamente por Una batalla tras otra
Menos de una semana después de que se anunciaran los nominados al Oscar, la Academia Británica de Cine y Televisión (Bafta, por su sigla en inglés) anunció los candidatos a los premios, que se entregarán el próximo 22 de febrero.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Los actores británticos David Jonsson y Aimee Lou Wood fueron los encargados de dar a conocer a los candidatos en la sede de los Bafta, en el centro de Londres.
Pecadores, la película que sorprendió por batir récord de nominaciones en los Oscar, también arrasó en candidaturas al Bafta, con 13, superada únicamente por Una batalla tras otra, que recibió 14 nominaciones.
El actor y presentador escocés Alan Cumming será el anfitrión de la gala, que se celebrará en el Royal Festival Hall de Londres.
Lo que sigue es la lista de nominados en las principales categorías.