Nuevos datos ratifican la confianza del gobierno en el crecimiento de la economía

Aumentó la producción industrial en setiembre, y en octubre se incrementaron las exportaciones, la venta de automóviles cero kilómetros y la recaudación tributaria

Apoyadas en algunos indicadores conocidos en los últimos días y otros que se divulgarán próximamente —como la recaudación impositiva de octubre—, las autoridades económicas del gobierno consideran que la actividad sigue mostrando dinamismo.

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Para la elaboración de la última Rendición de Cuentas aprobada por el Parlamento, que contiene un aumento del gasto presupuestal para 2027, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 1,6% en el promedio de este año al comparar con 2025.

En el equipo que encabeza el ministro Gabriel Oddone confían en que esa proyección es alcanzable, dado el rebote que ha tenido el nivel de actividad desde mediados de año al disiparse los efectos de la sequía y el dinamismo sostenido del consumo. Además de datos como el Indicador Mensual de Actividad Económica, las exportaciones o la venta de automóviles nuevos, en el MEF tienen sobre la mesa la información de que octubre fue un buen mes para la recaudación tributaria y que hubo un incremento interanual medido en términos reales, según dijeron las fuentes de Búsqueda.

En octubre, la actividad fabril aumentó 7,7% frente al mismo mes de 2025 —1,8% si se excluye la refinación de petróleo—, y creció el uso de la capacidad instalada en las plantas industriales a 66,4%, informó ayer miércoles 11 el Instituto Nacional de Estadística. Al igual que “en setiembre la producción industrial estuvo mayoritariamente determinada por la reactivación de la refinería de Ancap”, comentó en la red social X el economista Aldo Lema, de Vixion Consultores.

Las proyecciones del gobierno contrastan con las de gran parte de los analistas del sector privado, que según las encuestas más recientes del Banco Central estiman el crecimiento del PIB en 1,0% en 2026 —en mediana— o 1,3% como máximo.