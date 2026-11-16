El próximo jueves 26 de noviembre llegará por primera vez TEDx a Ciudad de la Costa. La cita será en Via Disegno, a partir de las 19 horas, y promete una tarde-noche de conversaciones, historias y miradas diferentes sobre temas que forman parte de nuestra vida cotidiana.

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La propuesta reúne a ocho oradores de distintas áreas. No se trata de hablar de un solo tema, sino de recorrer un abanico de asuntos que nos atraviesan: las emociones, la alimentación, los vínculos, el dinero, el turismo, la tecnología, la arquitectura y el desarrollo humano.

Entre quienes subirán al escenario estará María Jesús Chu Rodríguez, autora y coach ontológica, que trabaja sobre inteligencia emocional y desarrollo personal. También participará Raquel Villegas, dietista-nutricionista especializada en alimentación materno-infantil.

Para Ciudad de la Costa será, además, una primera experiencia. Una oportunidad de recibir en casa un formato internacional que pone en el centro las ideas y a las personas que tienen algo para contar. Para Ciudad de la Costa será, además, una primera experiencia. Una oportunidad de recibir en casa un formato internacional que pone en el centro las ideas y a las personas que tienen algo para contar.

El mundo de las emociones y las decisiones económicas tendrá su espacio con Diego Socolovsky, economista especializado en psicología financiera, y Taly Szwarcfiter, psicóloga y coach que desde hace 25 años trabaja sobre comportamiento humano, vínculos y conversaciones sobre dinero.

Gabriela Pallares

La mirada sobre el territorio y las oportunidades de desarrollo llegará de la mano de Horacio Yanes, emprendedor y consultor vinculado al turismo. En tanto, Federico Rodrigo compartirá su experiencia en liderazgo tecnológico y transformación digital.

La arquitectura, las tendencias y las nuevas formas de pensar las ciudades estarán representadas por Gabriela Pallares, mientras que Magdalena Reyes Puig aportará su mirada desde la filosofía, la psicología y la educación.

La jornada también tendrá un momento musical con Igna Arricar, cantautor uruguayo que combina pop, candombe, murga y folclore. La conducción estará a cargo de la periodista y comunicadora Noelia Bardanca.

Más allá de los nombres y las disciplinas, la propuesta tiene algo en común: acercar ideas que puedan despertar preguntas, generar conversaciones y, quizás, dejar algo dando vueltas en la cabeza después de que termine el encuentro.

Para Ciudad de la Costa será, además, una primera experiencia. Una oportunidad de recibir en casa un formato internacional que pone en el centro las ideas y a las personas que tienen algo para contar.

TEDx Ciudad de la Costa. Jueves 26 de noviembre, desde las 19 horas en Via Disegno. Ruta 101, km 19,200, esquina Capitán Juan Antonio Artigas. Entradas a 1.250 pesos a la venta por RedTickets. Más información @tedxciudaddelacosa