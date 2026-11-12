“Usted es mi papa y el de mi pueblo”, le dijo Lobo Núñez al papa León XIV

“Mi santidad, mi santidad”, le dijo Fernando Lobo Núñez al papa León XIV, y le tocó el brazo con su mano derecha. “Bienvenido al Uruguay”, agregó el músico y luthier de tambores . Unos pasos después de cruzar la Puerta de la Ciudadela y acompañado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, el papa lo agarró y le respondió: “Gracias”.

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“Usted es mi papa y el de mi pueblo”, siguió Núñez, y llevó su mano al pecho, sobre su talí verde, amarillo y rojo, de donde cuelga el tambor. En la otra mano, llevaba un sombrero rojo, del mismo color que la capa del papa.

Un día antes de la llegada de León XIV, el director general de la comparsa Valores, Diego Paredes, lo había convocado para tocar por peatonal Sarandí, para formar parte de la bienvenida institucional que organizó Presidencia . Minutos antes de empezar el toque, le avisó que además tenía que hablar con el papa. “Yo pensé que me estaban jodiendo”, comentó Núñez a Búsqueda . Habían caído algunas gotas, estaba “inhóspito” y quedaban pocos minutos para que llegara el pontífice a la Puerta de la Ciudadela. Intentó entonces dejar “un mensaje que perdure”.

“Vamos a tocar un poco de candombe, de nuestra tradición, para usted. Bienvenido al Uruguay —continuó Lobo, sonriendo—. Es un honor para mí, impensado en la vida, poder darle la bienvenida a Uruguay. Santidad, bienvenido al Uruguay”. Levantó la mirada y los brazos, y abrazó al presidente.

Núñez creció en el Barrio Sur de Montevideo, en una casa donde vivieron desde 1837 su bisabuelo, su abuelo y su madre, María Magdalena Ocampo. Él, que hoy tiene 70 años, uno menos que el papa, recibió de niño la comunión en los Conventuales. “La religión católica fue lo que me inculcó mi mamá. De hecho, en Semana de Turismo hacía esa procesión de recorrer las iglesias y nos llevaba”, contó Núñez a Búsqueda . “Yo después de grande ya dejé de ir a la iglesia. Y tengo un gran respeto por todas las religiones, no solo por la católica”, agregó.

Se define latino, y cuando habla del pueblo, habla del uruguayo. No es feligrés, no va a la la iglesia, pero se considera católico. Recuerda que “en cierta época” sus antepasados fueron “desarraigados” de costumbres, vestimenta, alimentación y religión, y que “hubo que hacer un sincretismo de muchos santos”.

Por esta bienvenida al papa, ha recibido críticas. “Si bien nosotros fuimos traídos, hispanizados, no es un tema que yo tenga que resolver. Simplemente que si viene una persona del tamaño del papa, yo lo recibo —respondió—. Y si mañana tiene que venir un musulmán, también, porque todas las culturas y todas las religiones son válidas para quien las practica”.

“Yo tengo la obligación de mostrar el candombe a quien sea, venga quien venga. Es lo que yo sé hacer. Yo vivo de eso, trabajo con eso. Es un trabajo. Si hubiera sido boxeador y me llaman, le hago unas combinaciones, pero toco el tambor”, dijo. Por este toque, contó que cobró un viático.

Cuando viaja, se toma un tiempo para conocer iglesias. En Toulouse, Francia, le sorprendió ver una virgen negra.

Un lazo entre el cristianismo y la cultura afrouruguaya son las Llamadas de San Baltasar de cada 6 de enero, en las que este año desfilaron 35 comparsas por Isla de Flores. “Yo creo que el 6 de enero es el Día de Reyes, de Melchor, Gaspar y Baltasar. Y que nuestro rey, que nos representa mitológicamente, es Baltasar. Yo cuando entro a la iglesia no veo a san Baltasar. Entonces, una vez que nos aceptan un rey negro, no lo voy a poner como santo, porque no está canonizado como santo, al menos que yo sepa”, expresó. Cuestiona el desfile oficial de ese día por haber perdido su valor tradicional. “Se perdió aquello”, lamentó.

Conserva el pesebre que armaba su madre. Lo han armado sus hijos y nietos, aunque hace un par de años que no lo hace. Sus hijos Fernando y Noé y sus nietos, Camilo y Teo, tocaron candombe junto a él en la peatonal Sarandí abriendo la marcha del papa. El más chico tiene cinco años.

Mixtura

Mientras el papa caminaba hacia la Puerta de la Ciudadela, elencos del Sodre interpretaron Botija de mi país, de Ruben Rada, amigo de Núñez. “¡Qué linda historia hacen los pueblos!”, publicó en la red social X el director nacional de Educación, Gabriel Quirici. “León XIV entra a Latinoamérica por el país más secular y camina por la plaza de Artigas al son del candombe del gran afrouruguayo Ruben Rada para ser acompañado por Lobo Nuñez (y) una comparsa rumbo a la Catedral. Se vive mixtura y sensibilidad popular”, sostuvo.

Hace una década, Núñez celebró su cumpleaños con Mick Jagger y los demás Rolling Stones en su casa. El año pasado, fue declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo. “Yo no me siento tan ilustre, sino valiente, porque para vivir la cultura en este país hay que ser valiente”, remató, “porque es siempre el último orejón del tarro”.